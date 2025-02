APOSENTADOS do INSS têm novo motivo para comemorar! Veja a decisão que mudou tudo

O STF interrompeu a decisão sobre a devolução de valores da Revisão da Vida Toda. Saiba como isso afeta os aposentados do INSS e o que esperar do julgamento.

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a análise que poderia obrigar aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a devolver valores recebidos pela Revisão da Vida Toda.

O julgamento discute se os aposentados que já receberam esses valores precisarão devolvê-los ao governo. Alguns ministros, como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso, defendem que recursos de natureza alimentar, recebidos de boa-fé, não devem ser restituídos.

Com esse posicionamento, quem obteve reajustes até 5 de abril de 2024 estaria isento da devolução. Veja mais detalhes nas linhas abaixo.

O julgamento da Revisão da Vida Toda foi suspenso pelo STF, deixando aposentados em dúvida sobre a devolução dos valores. Veja os próximos passos dessa decisão. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que está sendo debatido?

A análise sobre a devolução dos valores foi interrompida no plenário virtual do STF após um pedido do ministro Dias Toffoli para que o caso seja julgado de forma presencial.

No entanto, ainda não há uma data prevista para a retomada do julgamento. Enquanto isso, muitos aposentados aguardam um posicionamento definitivo, pois o resultado pode afetar diretamente seus benefícios financeiros.

O que é a Revisão da Vida Toda do INSS?

A Revisão da Vida Toda permite que segurados do INSS incluam todas as contribuições previdenciárias, mesmo aquelas feitas antes de julho de 1994, no cálculo da aposentadoria.

Em 2022, o STF reconheceu a validade da tese e declarou sua constitucionalidade. Porém, após um recurso do Governo Federal, a aplicação da revisão foi suspensa.

Já em março de 2024, a Corte mudou sua posição, decidindo que os segurados não podem escolher a regra de cálculo mais vantajosa.

Apesar dessas mudanças, o ministro Nunes Marques, relator do caso, defendeu que os valores recebidos até abril de 2024 não devem ser devolvidos.

O que muda para os aposentados?

Com o julgamento suspenso, ainda não há uma definição sobre o futuro da Revisão da Vida Toda. A reabertura da discussão no plenário físico traz esperanças para quem aguarda uma solução definitiva e deseja entender se poderá manter os reajustes concedidos.

Os aposentados devem continuar acompanhando as atualizações sobre esse tema, pois a decisão final do STF pode influenciar diretamente suas finanças e qualidade de vida. Como essa questão pode afetar você? Fique atento às próximas decisões para saber como agir.