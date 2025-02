Você tem moedas de 10 centavos guardadas? Elas podem valer um bom dinheiro

Algumas moedas de 10 centavos podem valer muito mais do que seu valor original. Veja quais são as mais procuradas e como identificar se você tem uma rara.

Muitas pessoas não prestam atenção às moedas de 10 centavos que guardam no bolso ou em casa. No entanto, algumas delas podem valer muito mais do que seu valor original, a depender do ano de fabricação e do estado de conservação.

De acordo com catálogos de numismática, certas edições dessas moedas estão se tornando cada vez mais raras, o que faz com que seu preço aumente no mercado.

O fenômeno acontece porque colecionadores e investidores costumam guardar essas moedas, reduzindo a quantidade disponível em circulação. Se você tem moedas guardadas, pode ser interessante verificar quais delas podem valer mais em 2025.

Você pode ter uma moeda de 10 centavos rara sem saber. Saiba como identificar e descubra quais edições podem ser vendidas por valores elevados. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Moedas de 10 centavos da Segunda Família do Real

As moedas de 10 centavos da segunda família do Plano Real começaram a circular em 1998 e seguem em uso até hoje. Embora pareçam comuns, muitas pessoas desconhecem suas características e detalhes.

O Banco Central informa que essas moedas possuem as seguintes especificações:

Material: Bronze sobre aço

Bronze sobre aço Diâmetro: 20,0 milímetros

20,0 milímetros Peso: 4,80 gramas

4,80 gramas Espessura: 2,23 milímetros

2,23 milímetros Bordo: Serrilhado

Serrilhado Início de circulação: 1º de julho de 1998

1º de julho de 1998 Anverso: Efígie de Dom Pedro I , com elementos que remetem à Independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822

Efígie de , com elementos que remetem à Reverso: Linhas diagonais, valor da moeda e o ano de cunhagem

Leia também:

Dom Pedro I e sua presença nas moedas

Uma das características marcantes da moeda de 10 centavos da segunda família é a presença de Dom Pedro I, um dos nomes mais conhecidos da história brasileira.

Ele teve um papel central no processo de Independência do Brasil, proclamada em 1822. No entanto, seu governo foi marcado por conflitos políticos e decisões autoritárias, levando à sua renúncia ao trono em 1831.

Sua imagem nas moedas reforça sua importância histórica e faz com que essas peças tenham ainda mais valor para os colecionadores.

Quanto valem as moedas de 10 centavos?

O valor de cada moeda depende de três fatores principais:

Ano de fabricação Quantidade disponível no mercado Estado de conservação

Segundo catálogos numismáticos de 2025, algumas edições específicas dessas moedas podem alcançar preços muito acima de seu valor original, principalmente aquelas em ótimo estado de conservação.

Classificações de conservação das moedas

Para quem deseja vender ou colecionar moedas, é importante conhecer as categorias de conservação. Quanto melhor o estado da moeda, maior será seu valor no mercado.

Veja as principais classificações usadas por colecionadores e especialistas:

MBC (Muito Bem Conservada): Moeda mantém cerca de 70 por cento dos detalhes originais, apresentando desgaste uniforme .

Moeda mantém cerca de dos detalhes originais, apresentando . SOB (Soberba): Conserva aproximadamente 90 por cento dos detalhes da cunhagem, com mínimos sinais de desgaste .

Conserva aproximadamente dos detalhes da cunhagem, com . FC (Flor de Cunho): Peças sem sinais de circulação, sem desgastes visíveis, como se tivessem acabado de sair da Casa da Moeda. Essas são as mais valiosas.

Caso você tenha moedas guardadas, pode ser interessante analisá-las e comparar com essas classificações para entender seu possível valor no mercado de numismática.