Acabou a farra! Uber pode BLOQUEAR passageiros por mau comportamento; veja como funciona

Uber libera ferramenta que permite motoristas bloquearem passageiros com notas baixas. Entenda como essa novidade pode mudar a experiência no aplicativo.

A Uber anunciou um novo recurso que promete dar mais segurança e controle aos motoristas cadastrados na plataforma.

A funcionalidade permitirá que condutores bloqueiem passageiros considerados problemáticos, evitando corridas com usuários que tenham apresentado comportamentos inadequados.

A mudança será implementada de forma gradual, permitindo que os motoristas tenham mais autonomia na escolha dos passageiros que atendem. A empresa acredita que essa ferramenta pode melhorar a experiência dentro do aplicativo, tornando as corridas mais seguras e respeitosas para todos.

Passageiros com avaliações ruins podem enfrentar dificuldades na Uber. Veja como funciona o novo sistema de bloqueio para motoristas e o que muda. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o sistema de bloqueio de passageiros?

O novo sistema se baseia nas avaliações que os motoristas fazem dos passageiros após cada viagem. As regras para o bloqueio funcionarão da seguinte maneira:

Se o passageiro receber nota 1 , ele será automaticamente bloqueado pelo motorista e não poderá mais ser conectado a ele.

, ele será pelo motorista e não poderá mais ser conectado a ele. Se a avaliação for de 2 ou 3 estrelas , o motorista poderá escolher se deseja impedir ou não futuras corridas com aquele passageiro.

, o motorista poderá escolher se deseja impedir ou não futuras corridas com aquele passageiro. Notas de 4 ou 5 estrelas não permitirão bloqueio, pois indicam que a experiência foi considerada positiva.

Por que a Uber decidiu adotar essa ferramenta?

A empresa busca melhorar a experiência dos motoristas ao dar mais controle sobre as corridas que aceitam. A medida reforça a importância de um bom comportamento dentro dos veículos, garantindo que os motoristas possam evitar situações indesejadas.

Com essa mudança, espera-se que os usuários do aplicativo tenham mais consciência sobre suas atitudes durante as corridas, já que uma má avaliação pode afetar sua experiência no app.

O que muda para os motoristas?

Os motoristas cadastrados na plataforma terão alguns benefícios com essa atualização:

Maior controle sobre quem atendem , podendo evitar passageiros com histórico ruim.

, podendo evitar passageiros com histórico ruim. Redução de problemas durante o trabalho , minimizando situações desconfortáveis.

, minimizando situações desconfortáveis. Mais transparência no sistema de avaliações, garantindo que o feedback sobre os passageiros tenha mais peso nas futuras corridas.

E para os passageiros?

Para quem utiliza o aplicativo como passageiro, essa novidade pode trazer alguns desafios, especialmente para aqueles que acumulam avaliações baixas.

Usuários com notas ruins podem ter dificuldades para conseguir viagens, já que mais motoristas podem optar por bloqueá-los.

Por isso, a Uber recomenda que os passageiros mantenham boas práticas dentro dos veículos para evitar problemas com o novo sistema.

Como evitar bloqueios?

Os passageiros que desejam garantir uma experiência tranquila na plataforma devem seguir algumas regras básicas durante as viagens:

Ser educado e respeitoso com o motorista durante toda a corrida.

durante toda a corrida. Evitar comportamentos inadequados , como discussões, sujeira no carro ou falta de higiene.

, como discussões, sujeira no carro ou falta de higiene. Cumprir as diretrizes da Uber , respeitando o tempo de espera e evitando cancelamentos excessivos.

, respeitando o tempo de espera e evitando cancelamentos excessivos. Manter um bom histórico de avaliações, garantindo que futuras corridas não sejam prejudicadas.

Com a implementação gradual dessa novidade, tanto motoristas quanto passageiros precisarão se adaptar às novas regras, buscando manter um ambiente mais seguro e respeitoso dentro do aplicativo.