TRABALHADORES SURPRESOS! Abono salarial liberado em 2025 – confira se você vai receber

O abono salarial 2025 já tem calendário definido. Confira quem tem direito, valores e como consultar o pagamento do PIS/PASEP de forma simples.

O abono salarial do PIS/PASEP é um benefício anual destinado a trabalhadores formais de baixa renda. O pagamento segue um calendário específico e pode ser retirado dentro do prazo estabelecido.

Em 2025, o programa prevê a distribuição de 30,7 bilhões de reais para 24,4 milhões de trabalhadores. Para garantir o recebimento, é necessário atender a alguns critérios estabelecidos pelo governo.

Nas linhas abaixo, veja todas as informações sobre quem tem direito, valores, calendário de pagamento e como consultar.

Quem tem direito ao abono salarial de 2025?

Para receber o abono salarial, o trabalhador precisa cumprir os seguintes requisitos:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023

Ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês em 2023

Estar cadastrado no PIS ou PASEP há pelo menos cinco anos

Ter os dados informados corretamente pelo empregador na RAIS ou no eSocial

Caso alguma dessas exigências não seja cumprida, o trabalhador não poderá receber o benefício.

Quanto cada trabalhador pode receber?

O valor do abono salarial é proporcional ao tempo de trabalho em 2023. O cálculo é feito com base no salário mínimo de 1.518 reais, dividido por 12 meses e multiplicado pelo número de meses trabalhados.

Veja abaixo os valores aproximados:

1 mês trabalhado: 127 reais

127 reais 3 meses trabalhados: 380 reais

380 reais 6 meses trabalhados: 759 reais

759 reais 9 meses trabalhados: 1.139 reais

1.139 reais 12 meses trabalhados: 1.518 reais

Se o trabalhador exerceu atividade formal por pelo menos 15 dias em um mês, esse período já conta como um mês completo para o cálculo do abono.

Calendário de pagamento do abono salarial 2025

Os pagamentos são feitos conforme o mês de nascimento do trabalhador. O calendário segue o seguinte cronograma:

Janeiro: 17 de fevereiro

17 de fevereiro Fevereiro: 17 de março

17 de março Março e Abril: 15 de abril

15 de abril Maio e Junho: 15 de maio

15 de maio Julho e Agosto: 16 de junho

16 de junho Novembro e Dezembro: 15 de agosto

O prazo final para o saque é 29 de dezembro de 2025. Após essa data, os valores não retirados retornam ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Onde e como receber o abono salarial?

O pagamento do abono salarial varia de acordo com o setor em que o trabalhador está empregado.

Para trabalhadores do setor privado (PIS):

O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal e pode ser recebido por meio de:

Crédito em conta corrente, poupança ou Conta Digital da Caixa

Movimentação pelo aplicativo Caixa Tem

Saque presencial em agências, lotéricas e terminais de autoatendimento

Para servidores públicos (PASEP):

O pagamento é realizado pelo Banco do Brasil, com opções de:

Depósito em conta no Banco do Brasil

Transferência via Pix ou TED para outros bancos

Saque presencial em agências do Banco do Brasil

Como consultar se tem direito ao abono salarial?

O trabalhador pode verificar se tem direito ao benefício de formas simples e gratuitas.

Pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Baixe o aplicativo no celular (Android ou iOS)

Faça login com CPF e senha Gov.br

Acesse a aba “Benefícios” e selecione “Abono Salarial”

Confira o valor e a data do pagamento

Pelo Portal Gov.br

Acesse o site Gov.br e faça login

Vá até a seção de “Benefícios Trabalhistas”

Selecione “Consulta ao Abono Salarial”

Informe seu CPF e verifique os detalhes do pagamento

Por telefone

Quem preferir pode fazer a consulta pelo telefone, nos seguintes canais: