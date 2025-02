INSS libera extrato para o Imposto de Renda 2025! Veja como acessar o seu

O extrato do INSS para o Imposto de Renda 2025 já está disponível. Veja como acessar pelo site, aplicativo ou banco e evite problemas com a Receita Federal.

Aposentados e pensionistas que precisam declarar o Imposto de Renda 2025 já podem acessar o extrato de rendimentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Esse documento é indispensável para preencher a declaração corretamente e evitar problemas com a Receita Federal.

O INSS disponibiliza diferentes formas de consulta, permitindo que os beneficiários acessem as informações de maneira prática e rápida. Veja as opções disponíveis e descubra como garantir seu extrato de forma segura.

Aposentados e pensionistas podem consultar o extrato do INSS para o Imposto de Renda 2025. Saiba onde acessar e confira as novidades na declaração deste ano. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como acessar o extrato do INSS?

Os beneficiários têm várias opções para obter o documento necessário para a declaração do Imposto de Renda 2025. Confira o passo a passo para acessar o extrato.

1. Site do Meu INSS

O Meu INSS é uma plataforma digital que permite acessar diversos serviços do órgão. Para consultar o extrato:

Acesse meu.inss.gov.br

Faça login com a conta Gov.br

No menu, clique em Outros Serviços e selecione Ver Mais

e selecione Escolha a opção Extrato para Imposto de Renda

Informe o ano-base 2024 e faça o download do documento

2. Aplicativo Meu INSS

Outra opção prática é utilizar o aplicativo oficial do Meu INSS, disponível para Android e iOS. O processo de consulta é semelhante ao do site.

Baixe o aplicativo na loja do seu celular

Acesse a conta com o login Gov.br

No menu principal, clique em Extrato para Imposto de Renda

Selecione o ano-base 2024 e faça o download

3. Atendimento telefônico

Caso prefira solicitar o extrato por telefone, ligue para o 135 e siga as instruções. Será necessário informar dados pessoais para confirmação da identidade. O documento pode ser enviado por e-mail ou correio, dependendo da preferência do segurado.

4. Bancos conveniados

Algumas instituições financeiras permitem a consulta do extrato do INSS diretamente pelo internet banking ou aplicativo do banco. Para verificar essa opção:

Acesse o aplicativo ou site do banco

ou do banco Busque pela opção Extrato do INSS

Selecione o ano-base 2024 e faça a consulta

Por que o extrato do INSS é importante?

Esse documento detalha os valores recebidos ao longo do ano, sendo indispensável para que a declaração seja feita sem erros. Ele é utilizado para:

Comprovar os rendimentos tributáveis e isentos

Evitar inconsistências com a Receita Federal

Facilitar a apuração de impostos e restituições

Novidades no Imposto de Renda 2025

O Ministério da Fazenda anunciou mudanças que podem influenciar a declaração de 2025. Algumas delas incluem:

1. Faixa de isenção

Atualmente, a isenção é válida para quem recebe até dois salários mínimos. Há discussões sobre a ampliação desse limite para R$ 5.000, mas essa alteração ainda não foi confirmada.

2. Atualização da tabela de tributação

A Receita Federal estuda ajustes nas faixas de tributação, o que pode mudar os valores que determinam quem precisa declarar.

Quem deve declarar o Imposto de Renda?

Nem todos os beneficiários do INSS precisam declarar o Imposto de Renda. A obrigatoriedade ocorre para quem se encaixa nos seguintes critérios:

1. Renda tributável

Recebeu rendimentos acima do limite estabelecido pela Receita Federal

Teve rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte acima do valor determinado

2. Patrimônio e investimentos

Possui bens ou direitos com valores superiores ao limite exigido

com valores superiores ao limite exigido Realizou operações em bolsa de valores

3. Outras situações

Teve renda de atividade rural acima do valor estabelecido

acima do valor estabelecido Optou pela declaração simplificada

Prazos e penalidades

O envio da declaração deve ser feito entre março e abril de 2025. Quem perder o prazo poderá pagar multa, que varia conforme o imposto devido.

Tipos de declaração

Os contribuintes podem optar por dois tipos de declaração, dependendo do perfil de despesas e rendimentos.

1. Declaração completa

Indicada para quem possui muitas despesas dedutíveis, como gastos com educação, saúde e previdência privada.

2. Declaração simplificada

Aplicável para quem não tem muitas deduções, sendo oferecido um desconto padrão sobre o rendimento tributável.

Deduções permitidas

As deduções ajudam a reduzir o imposto devido. Algumas das principais incluem: