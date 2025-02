R$ 1.000 LIBERADOS? Inscritos no CadÚnico podem receber valor SURPRESA a partir de hoje

O governo inicia o pagamento de 1.000 reais para estudantes do ensino médio aprovados em 2024. Veja quem tem direito e como acessar o benefício.

A partir de hoje, um pagamento de 1.000 reais começa a ser liberado para inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), gerando expectativa entre os beneficiários.

O valor extra surpreendeu muita gente, e a dúvida sobre quem realmente tem direito ao repasse deixou muitos atentos às novas regras.

Além disso, há a possibilidade de um bônus adicional de 200 reais, aumentando ainda mais o interesse sobre os critérios para receber o pagamento. Mas, afinal, quem pode contar com esse dinheiro e como ele será depositado?

Brasileiros cadastrados no CadÚnico receberão incentivo financeiro do MEC. Confira os valores, as datas e como sacar o dinheiro. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem recebe R$ 1.00 surpresa?

A partir do dia 25 de fevereiro, o Ministério da Educação (MEC) começa a pagar um incentivo de 1.000 reais para estudantes do ensino médio que fazem parte do Cadastro Único (CadÚnico) e foram aprovados no ano letivo de 2024.

Além desse valor, alunos que finalizaram o 3º ano e fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 receberão um bônus extra de 200 reais, como forma de reconhecimento pela participação na prova.

Veja também:

Quem pode receber o benefício?

O programa Pé-de-Meia foi criado para incentivar a permanência dos estudantes no ensino médio e garantir que eles concluam os estudos. Para ter direito ao pagamento, é necessário cumprir alguns critérios:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e com os dados atualizados

Ter sido aprovado no ano letivo de 2024

Se for estudante do 3º ano, ter participado das provas do Enem 2024

Os estudantes que ainda estão no 1º ou 2º ano terão o valor de 1.000 reais depositado em uma conta poupança, que só poderá ser acessada após a conclusão do ensino médio. Já os alunos que concluíram o 3º ano poderão sacar o dinheiro imediatamente.

Os pagamentos serão realizados após a confirmação das aprovações pelas redes de ensino. Caso as escolas ainda não tenham finalizado o ano letivo, o repasse será feito assim que os dados forem processados pelo sistema do programa.

Quando será feito o pagamento?

O valor será depositado de acordo com a data de nascimento do estudante. O cronograma de pagamentos será o seguinte:

Para concluintes do 3º ano em 2024

Nascidos entre janeiro e junho: pagamento em 25 de fevereiro

pagamento em Nascidos entre julho e dezembro: pagamento em 26 de fevereiro

Para aprovados no 1º e 2º ano em 2024

Depósito de 1.000 reais no dia 27 de fevereiro, com resgate disponível apenas após a conclusão do ensino médio

Bônus Enem

Pagamento de 200 reais junto com o valor do incentivo de conclusão do 3º ano

Como funciona o programa Pé-de-Meia?

O Pé-de-Meia é um programa do MEC voltado para manter os jovens na escola e garantir que terminem o ensino médio. Os pagamentos estão ligados à frequência escolar e à aprovação anual.

Se o estudante cumprir os critérios em todos os anos, poderá acumular até 9.200 reais ao longo do ensino médio.

O dinheiro é depositado automaticamente em contas da Caixa Econômica Federal, criadas em nome dos estudantes.