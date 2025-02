GRANA LIBERADA! Trabalhadores podem sacar até R$ 2.900 do FGTS; veja se você também pode

O saque-aniversário do FGTS permite que trabalhadores retirem parte do saldo anualmente. Veja como aderir, consultar valores e conferir o calendário de pagamentos.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) permite que os trabalhadores retirem anualmente uma parte do saldo disponível em suas contas.

O modelo, conhecido como saque-aniversário, oferece acesso a valores que podem chegar a até 2.900 reais, dependendo do saldo acumulado.

O governo já divulgou o calendário de 2025, permitindo que os trabalhadores se organizem para receber os valores. Para garantir o saque, é necessário ficar atento às datas de pagamento e ao processo de solicitação, que pode ser feito de forma digital ou presencial.

Trabalhadores podem sacar uma parte do FGTS no mês do aniversário. Saiba quem tem direito, como funciona o cálculo e as datas de pagamento em 2025. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário é uma alternativa ao saque-rescisão tradicional. Quem escolhe essa modalidade pode sacar uma parte do saldo do FGTS todo ano, no mês de seu aniversário.

Por outro lado, o trabalhador abre mão do direito de sacar o saldo total da conta em caso de demissão sem justa causa, podendo receber apenas a multa rescisória de 40 por cento.

A adesão ao saque-aniversário é voluntária e pode ser feita a qualquer momento. O valor disponível para retirada varia conforme o saldo total do FGTS, sendo calculado por uma alíquota de 5 a 50 por cento, além de uma parcela adicional fixa.

Que tal conferir?

Calendário do saque-aniversário 2025

O pagamento do saque-aniversário segue um cronograma baseado no mês de nascimento do trabalhador. O prazo para retirada é de três meses, começando no primeiro dia útil do mês de aniversário.

Veja as datas de pagamento:

Janeiro: 2 de janeiro a 31 de março

2 de janeiro a 31 de março Fevereiro: 3 de fevereiro a 30 de abril

3 de fevereiro a 30 de abril Março: 3 de março a 30 de maio

3 de março a 30 de maio Abril: 1º de abril a 30 de junho

1º de abril a 30 de junho Maio: 2 de maio a 31 de julho

2 de maio a 31 de julho Junho: 2 de junho a 29 de agosto

2 de junho a 29 de agosto Julho: 1º de julho a 30 de setembro

1º de julho a 30 de setembro Agosto: 1º de agosto a 31 de outubro

1º de agosto a 31 de outubro Setembro: 1º de setembro a 28 de novembro

1º de setembro a 28 de novembro Outubro: 1º de outubro a 30 de dezembro

1º de outubro a 30 de dezembro Novembro: 3 de novembro a 30 de janeiro de 2026

3 de novembro a 30 de janeiro de 2026 Dezembro: 1º de dezembro a 27 de fevereiro de 2026

Como aderir ao saque-aniversário?

Os trabalhadores podem optar pelo saque-aniversário por diferentes canais, incluindo:

Aplicativo FGTS (Android e iOS)

(Android e iOS) Site oficial do FGTS

Internet banking da Caixa Econômica Federal (para correntistas)

(para correntistas) Agências da Caixa Econômica Federal

Após aderir ao saque-aniversário, é necessário informar uma conta bancária para o depósito dos valores. Se a solicitação for feita no mês do aniversário, o dinheiro fica disponível em até cinco dias úteis.

Como é calculado o valor do saque-aniversário?

O valor disponível para saque depende do saldo total do FGTS. A Caixa Econômica Federal aplica uma alíquota de 5 a 50 por cento, além de uma parcela adicional fixa.

Veja a tabela de valores:

Faixa de saldo (reais) Alíquota Parcela adicional Até 500,00 50% – 500,01 até 1.000,00 40% 50,00 1.000,01 até 5.000,00 30% 150,00 5.000,01 até 10.000,00 20% 650,00 10.000,01 até 15.000,00 15% 1.150,00 15.000,01 até 20.000,00 10% 1.900,00 Acima de 20.000,00 5% 2.900,00

Exemplo: um trabalhador com 1.500 reais no FGTS poderá sacar 30 por cento do saldo, ou seja, 450 reais, mais a parcela adicional de 150 reais, totalizando 600 reais.

Vantagens do saque-aniversário

Essa modalidade oferece benefícios como:

Acesso anual a uma parte do saldo do FGTS

Possibilidade de usar o dinheiro para investimentos ou quitação de dívidas

Facilidade para antecipação de depósitos futuros por meio de empréstimos

Desvantagens do saque-aniversário

Apesar das vantagens, é importante considerar alguns pontos antes de aderir:

Quem for demitido sem justa causa não pode sacar o saldo total do FGTS

O valor disponível para retirada pode ser menor que o saque-rescisão

A quantia acumulada no FGTS pode diminuir ao longo do tempo

Como voltar para o saque-rescisão?

Se um trabalhador que aderiu ao saque-aniversário quiser voltar para o saque-rescisão, é necessário cumprir um período de carência de 25 meses a partir da solicitação.

Além disso, quem antecipou o saque-aniversário via empréstimos bancários só poderá mudar de modalidade após quitar a dívida.

Diferenças entre saque-aniversário e saque-rescisão

Cada modalidade tem características diferentes:

Saque-aniversário: permite retiradas anuais, mas limita o acesso ao saldo em caso de demissão sem justa causa .

permite retiradas anuais, mas . Saque-rescisão: permite sacar todo o saldo acumulado no FGTS em caso de demissão, mas não dá direito ao saque anual.

A escolha entre os dois depende das necessidades financeiras de cada trabalhador.