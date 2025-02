Colocou o CPF na nota? Descubra se você tem dinheiro extra!

Colocar o CPF na nota pode render dinheiro extra, mas nem todos sabem como consultar os valores. Descubra se você tem créditos disponíveis e como resgatá-los!

Incluir o CPF na nota ao fazer compras pode garantir um dinheiro extra, mas muitas pessoas ainda não sabem se têm valores disponíveis para resgate.

Com a possibilidade de acumular créditos e participar de sorteios mensais, essa prática tem chamado a atenção de consumidores em busca de benefícios financeiros.

Além da chance de receber um valor extra, essa iniciativa também contribui para a transparência nas transações comerciais. Mas como verificar se há dinheiro disponível e qual o procedimento para sacá-lo?

Você pode ter dinheiro extra e não sabe! Confira como verificar se há valores disponíveis para saque ao incluir o CPF na nota e aproveite o benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Qual programa beneficia o CPF na nota?

O Programa Nota Fiscal Paulista foi criado pelo Governo do Estado de São Paulo para incentivar os consumidores a solicitarem notas fiscais em suas compras. Ao incluir o CPF na nota, é possível acumular créditos e participar de sorteios mensais com prêmios em dinheiro.

Além de beneficiar os consumidores, essa iniciativa ajuda a combater a sonegação fiscal e promove mais transparência nas transações comerciais.

Que tal conferir?

Como funciona o acúmulo de créditos?

Sempre que um consumidor informa o CPF na nota fiscal, ele recebe de volta uma parte do ICMS pago na compra. Esses valores podem ser:

Resgatados para uma conta bancária

Usados para abater o IPVA

O percentual do ICMS devolvido varia de acordo com o estabelecimento e o tipo de produto ou serviço. Algumas áreas, como alimentação e serviços, costumam gerar mais créditos.

Como funcionam os sorteios do programa?

Além dos créditos acumulados, os consumidores participam automaticamente de sorteios mensais, sem precisar se cadastrar para cada um deles.

Cada nota fiscal registrada gera bilhetes eletrônicos, que entram no sorteio do período correspondente. Para participar de um sorteio em março, por exemplo, é necessário ter compras registradas com CPF em novembro do ano anterior.

Os prêmios são variáveis e distribuídos mensalmente, aumentando as chances de os participantes serem contemplados.

Como consultar seus créditos e bilhetes para sorteios?

O processo para verificar o saldo acumulado e os bilhetes gerados é simples e pode ser feito online.

Siga o passo a passo:

Acesse o site oficial da Nota Fiscal Paulista: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp Faça login com CPF e senha cadastrada Verifique o saldo de créditos disponíveis Consulte os bilhetes gerados para o próximo sorteio

Os créditos acumulados podem ser transferidos para uma conta bancária ou usados no desconto do IPVA.

Quais são os benefícios de participar?

Os principais benefícios da Nota Fiscal Paulista são:

Acúmulo de créditos sobre o ICMS pago em compras

sobre o ICMS pago em compras Possibilidade de resgatar dinheiro para conta bancária

Uso dos valores para abater o IPVA

Participação automática em sorteios mensais

Mais transparência nas transações comerciais

Quanto mais notas fiscais forem registradas com CPF, maiores serão as chances de acumular créditos e ser premiado nos sorteios.

Se você ainda não participa do programa, vale a pena se cadastrar e começar a incluir seu CPF em todas as compras. Essa é uma maneira simples de garantir benefícios e aumentar suas chances de ganhar prêmios.