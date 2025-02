Calendário do INSS de fevereiro tem pausa no Carnaval; confira as datas e os valores

O INSS iniciou os pagamentos de fevereiro, com pausa durante o Carnaval. Veja as datas, como consultar valores e acessar o informe de rendimentos.

Os aposentados e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem ficar atentos aos novos pagamentos programados para fevereiro. A liberação dos valores começou na última segunda-feira, 24, seguindo o calendário oficial do instituto.

Com o período de Carnaval se aproximando, muitos se perguntam se haverá impacto nos depósitos e como consultar os valores de forma segura.

Além disso, extratos e informes de rendimentos já estão disponíveis para consulta, garantindo que os segurados possam se organizar financeiramente. Mas como acessar essas informações e quais datas exigem mais atenção?

Como será o cronograma com a pausa no Carnaval?

Os depósitos de fevereiro seguem o calendário regular, mas haverá uma suspensão temporária entre os dias 1º e 5 de março, devido ao Carnaval. Durante esse período, não haverá novos pagamentos, sendo retomados após as festividades.

Com essa pausa, o cronograma de pagamentos será estendido até 12 de março, diferente dos meses anteriores.

Quem recebe os pagamentos do INSS?

O INSS atende milhões de brasileiros, garantindo renda a diversos perfis de beneficiários. Atualmente, o instituto conta com:

12,2 milhões de beneficiários que recebem acima de um salário mínimo

que recebem acima de um salário mínimo 10,6 mil pessoas que recebem o teto da Previdência Social

que recebem o teto da Previdência Social 40,7 milhões de beneficiários no total

Cerca de 70 por cento dos beneficiários do INSS recebem um salário mínimo, evidenciando o papel do instituto na garantia de renda para grande parte da população.

Calendário de pagamentos de fevereiro

O pagamento do benefício do INSS segue o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador. Veja as datas para quem recebe até um salário mínimo:

Final 1: 24 de fevereiro

24 de fevereiro Final 2: 25 de fevereiro

25 de fevereiro Final 3: 26 de fevereiro

26 de fevereiro Final 4: 27 de fevereiro

27 de fevereiro Final 5: 28 de fevereiro

28 de fevereiro Final 6: 6 de março

6 de março Final 7: 7 de março

7 de março Final 8: 10 de março

10 de março Final 9: 11 de março

11 de março Final 0: 12 de março

Para os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, os pagamentos serão feitos entre 6 e 12 de março.

Como consultar informações sobre o pagamento?

O Meu INSS é a forma mais rápida para acessar extratos de pagamento e informações sobre benefícios. Veja como fazer a consulta:

Acesse o site www.meu.inss.gov.br Faça login com CPF e senha do Gov.br Clique na opção “Extrato de Pagamento” Confira as informações detalhadas sobre o benefício

A ferramenta permite que os segurados acompanhem os pagamentos sem precisar sair de casa, garantindo mais praticidade.

Informe de Rendimentos para Imposto de Renda

O Informe de Rendimentos do INSS é um documento essencial para a declaração do Imposto de Renda de 2025. Esse extrato contém todas as informações sobre os valores recebidos ao longo do ano anterior e deve ser utilizado no preenchimento da declaração.

Como acessar o Informe de Rendimentos?

Os beneficiários podem obter o documento por diferentes meios:

Aplicativo e site Meu INSS

Central telefônica 135

Bancos onde recebem o benefício

Passo a passo para baixar o Informe pelo Meu INSS

Acesse o site Meu INSS Clique em “Entrar com Gov.br” Informe seu CPF e senha para login Na tela inicial, vá até a aba “Outros Serviços” e clique em “Ver Mais” Selecione “Extrato do Imposto de Renda” Escolha o ano de referência (2024) Baixe o documento em formato PDF

Prazos para declaração do Imposto de Renda 2025

Embora a Receita Federal ainda não tenha divulgado todas as regras, o INSS já informou algumas datas preliminares:

Início da entrega: 15 de março

15 de março Prazo final: 1º de maio

Essas datas podem sofrer alterações, sendo recomendável acompanhar as comunicações oficiais da Receita Federal.

Canais de atendimento do INSS

O INSS oferece diferentes opções para esclarecer dúvidas e obter informações sobre benefícios:

Central telefônica 135 : atendimento de segunda a sábado, das 7h às 22h

: atendimento de Site Meu INSS : acesso 24 horas por dia

: acesso Aplicativo Meu INSS : disponível para Android e iOS

: disponível para Agências do INSS: atendimento somente com agendamento prévio

O uso dos canais digitais é a melhor opção para evitar deslocamentos e obter informações com mais rapidez.