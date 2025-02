Bolsa Família na mira! Governo pode fazer pente-fino e cortar benefícios; veja o que pode mudar

Governo discute revisão do Bolsa Família para cortar benefícios irregulares. Veja o que pode mudar e como garantir que seu benefício continue sendo pago.

O Bolsa Família está no centro de um novo debate político. O líder do Partido Liberal (PL) na Câmara, Sóstenes Cavalcante, sugeriu que o governo faça um pente-fino nos beneficiários do programa como uma forma de equilibrar as contas públicas e compensar possíveis perdas de arrecadação.

A proposta surge no contexto de um projeto de lei que busca aumentar a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR).

Atualmente, o governo propõe isentar quem ganha até R$ 5 mil por mês, enquanto a oposição defende um teto de isenção de R$ 10 mil.

Para que essa mudança seja viável, Sóstenes sugere uma fiscalização rigorosa no Bolsa Família, com o objetivo de cortar benefícios considerados indevidos e reduzir os gastos públicos.

Possível pente-fino no Bolsa Família levanta dúvidas entre beneficiários. Saiba o que está em discussão e como evitar bloqueios no pagamento. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

A relação entre o Bolsa Família e a economia

A principal questão levantada pelo deputado é a diferença entre o número de beneficiários do programa e a taxa de desemprego no país.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem uma taxa de desemprego de 6,4%, enquanto cerca de 54 milhões de pessoas recebem o Bolsa Família.

O parlamentar questiona se os dados do IBGE estão desatualizados ou se há um número expressivo de pessoas recebendo o benefício sem atender aos critérios exigidos.

Para ele, um pente-fino detalhado ajudaria a equilibrar os cofres públicos e a compensar a perda de arrecadação com a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda.

Combate a fraudes e fiscalização do programa

Em 2024, o Ministério do Desenvolvimento Social identificou 3,7 milhões de cadastros irregulares em programas sociais. Esse número reforça o argumento da oposição de que há margem para cortes no Bolsa Família.

A equipe econômica do governo, no entanto, ainda não divulgou uma estimativa exata de quanto poderia ser economizado com a revisão do programa.

Enquanto isso, o PL se opõe à proposta de tributação sobre grandes fortunas, defendida pelo governo federal como alternativa para aumentar a arrecadação.

O debate sobre revisão do Bolsa Família e mudanças no Imposto de Renda ainda está em fase de discussão no Congresso Nacional.

Como evitar cortes no Bolsa Família?

Se você recebe o Bolsa Família, é importante estar atento às possíveis mudanças no programa. Aqui estão algumas dicas para garantir que o benefício continue sendo pago corretamente.

Mantenha seus dados atualizados no Cadastro Único. Informações desatualizadas podem gerar bloqueios no benefício.

no Cadastro Único. Informações desatualizadas podem gerar bloqueios no benefício. Acompanhe as regras do programa , verificando as exigências para continuar recebendo os valores.

, verificando as exigências para continuar recebendo os valores. Busque orientação no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) caso tenha dúvidas sobre seu cadastro ou suspeite de algum problema.

A possibilidade de um pente-fino reforça a importância de manter a documentação em dia e garantir que todas as informações registradas estejam corretas.