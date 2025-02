Bolada de R$ 50 MIL e prêmios surpresa! Veja como entrar na disputa

Um novo sorteio de prêmios será realizado para consumidores cadastrados. Veja como acumular bilhetes, se inscrever e concorrer a valores em dinheiro.

Um novo sorteio de prêmios será realizado para consumidores que solicitam a inclusão do CPF na nota fiscal durante suas compras.

O programa, que incentiva essa prática como forma de estimular a emissão de notas fiscais, distribuirá R$ 50 mil como prêmio principal, além de valores menores para outros participantes.

Os consumidores cadastrados acumulam pontos a cada compra realizada, que são convertidos em bilhetes eletrônicos para os sorteios mensais. Para participar, basta seguir algumas regras simples e acompanhar os resultados divulgados regularmente.

Consumidores que colocam o CPF na nota fiscal podem ganhar prêmios em dinheiro. Confira como participar do sorteio e acompanhar os resultados. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Onde será o sorteio de R$ 50 MIL?

O governo do Rio Grande do Sul confirmou mais uma edição do sorteio da Nota Fiscal Gaúcha (NFG), programa que incentiva os consumidores a pedirem a inclusão do CPF na nota fiscal durante as compras. O prêmio principal será de R$ 50 mil, além de outras premiações para os participantes.

Confira também:

Como funciona o sorteio?

A cada mês, o programa realiza sorteios para consumidores cadastrados, distribuindo prêmios em dinheiro. No primeiro sorteio de 2023, realizado em janeiro, um único ganhador recebeu R$ 50 mil, enquanto 110 participantes de diversas cidades do estado também foram contemplados.

Os prêmios foram distribuídos da seguinte forma.

10 pessoas ganharam R$ 5 mil cada

100 sorteados receberam R$ 1 mil cada

Para concorrer no próximo sorteio, previsto para fevereiro, é necessário estar cadastrado no programa e garantir a inclusão do CPF na nota fiscal.

Como participar da Nota Fiscal Gaúcha?

Para se cadastrar no programa, é necessário seguir alguns passos simples.

Passo a passo do cadastro

Acesse o site oficial da Nota Fiscal Gaúcha ( https://nfg.sefaz.rs.gov.br/ ) Selecione a opção Cidadão e clique em Cadastre-se Informe CPF e data de nascimento Valide seus dados e preencha informações como endereço, telefone e e-mail Crie uma senha de acesso e marque a opção para participar dos sorteios

Após a inscrição, cada compra realizada gera pontos, que são convertidos em bilhetes eletrônicos para os sorteios.

Como acumular pontos e bilhetes?

Para aumentar as chances de ser sorteado, basta seguir algumas regras simples.

Verifique no site os estabelecimentos participantes do programa

os estabelecimentos participantes do programa Peça a inclusão do CPF na nota fiscal sempre que fizer uma compra

sempre que fizer uma compra Confirme se o número do CPF foi registrado corretamente no documento

Escolha uma entidade social para receber parte dos seus pontos

para receber parte dos seus pontos Acompanhe os sorteios mensais e veja se foi um dos ganhadores

A cada R$ 1 gasto, o consumidor recebe um ponto, e a cada 100 pontos, um bilhete eletrônico é gerado para concorrer. Os valores acumulados sempre se referem ao mês anterior ao sorteio.

Outros estados participantes

Além do Rio Grande do Sul, diversos estados possuem programas semelhantes que incentivam a inclusão do CPF na nota fiscal e oferecem prêmios aos consumidores. Veja alguns dos principais.

São Paulo . Nota Fiscal Paulista

. Nota Fiscal Paulista Rio de Janeiro . Nota Carioca

. Nota Carioca Paraná . Nota Paraná

. Nota Paraná Santa Catarina . Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

. Nota Fiscal Consumidor Eletrônica Bahia . Nota Fiscal Bahia

. Nota Fiscal Bahia Sergipe . Nota Fiscal Sergipe

. Nota Fiscal Sergipe Alagoas . Nota Fiscal Alagoana

. Nota Fiscal Alagoana Distrito Federal. Nota Legal

Os sorteios são realizados periodicamente, e cada estado tem suas próprias regras e premiações.