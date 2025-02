Salário mínimo SOBE mais uma vez! Veja o novo valor e como isso impacta seu bolso

O salário mínimo foi reajustado em 2025. Veja o novo valor, os impactos nos benefícios sociais e as contribuições previdenciárias atualizadas.

O salário mínimo de 2025 foi definido em R$ 1.518, representando um aumento de R$ 106 em relação ao ano anterior.

O reajuste começou a valer em fevereiro, sendo aplicado aos salários de janeiro, e faz parte das medidas adotadas pelo governo para preservar o poder de compra dos trabalhadores.

A correção do salário mínimo é feita com base em uma política de valorização, que considera a inflação acumulada e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Para 2025, a inflação registrada foi de 4,84%, enquanto o crescimento do PIB de 2023 foi de 2,5%. Essas variações resultaram em um reajuste de 7,5%.

O novo salário mínimo já está valendo. Confira o valor, os descontos para trabalhadores e o efeito do reajuste na economia e nos benefícios previdenciários. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como o novo salário mínimo afeta as contribuições e descontos?

O salário mínimo influencia diretamente os valores de contribuições e descontos que incidem sobre os salários dos trabalhadores.

Quem recebe esse valor continua isento do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), mas a contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) permanece obrigatória.

A contribuição previdenciária segue um modelo progressivo, variando conforme a faixa salarial. Veja como ficam os descontos em 2025.

7,5% para quem recebe até R$ 1.518

para quem recebe 9% para salários entre R$ 1.518,01 e R$ 2.793,88

para salários entre 12% para rendimentos entre R$ 2.793,89 e R$ 4.190,83

para rendimentos entre 14% para quem ganha acima de R$ 4.190,84

Além disso, o teto previdenciário foi atualizado para R$ 8.157,41, refletindo os reajustes feitos no sistema previdenciário para acompanhar a nova realidade econômica.

Leia também:

Efeitos do novo salário mínimo na economia

O salário mínimo tem impacto direto na economia, pois sua correção influencia diversos setores. Além de ajustar os rendimentos dos trabalhadores, o reajuste também afeta o valor de benefícios sociais, como aposentadorias, pensões e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Com o aumento do salário mínimo, há uma expectativa de que o consumo das famílias cresça, estimulando o mercado interno. Esse efeito pode ajudar a movimentar a economia e incentivar a geração de empregos, beneficiando diversos setores.

Histórico do salário mínimo no Brasil

Desde 1994, o salário mínimo é reajustado anualmente para acompanhar as mudanças econômicas do país. Esse histórico de correções permite avaliar a evolução do poder de compra e as condições de trabalho ao longo dos anos.

As políticas de valorização do salário mínimo são importantes para manter o equilíbrio entre custo de vida e remuneração, garantindo que os trabalhadores possam cobrir suas despesas básicas sem perder poder de compra.