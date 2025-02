Grana EXTRA na conta! Receita Federal libera novo lote de restituição – confira se você recebe

Receita Federal libera restituição do IRPF em fevereiro. Veja como consultar, quem será contemplado e as datas de pagamento para os contribuintes.

A Receita Federal anunciou a liberação de um novo lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para fevereiro de 2025.

A consulta já pode ser realizada, permitindo que os contribuintes verifiquem se estão entre os contemplados. A restituição é destinada a quem teve valores retidos na malha fina ou não recebeu o reembolso nos lotes regulares do ano anterior.

O novo lote inclui diferentes categorias de contribuintes, abrangendo desde pessoas com prioridade legal até cidadãos que optaram por receber via Pix. Para muitos brasileiros, esse dinheiro pode representar uma oportunidade para organizar as finanças e planejar melhor o orçamento.

Contribuintes podem verificar se foram contemplados na restituição de fevereiro. Saiba como consultar os valores e garantir o recebimento do crédito. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Detalhes do lote de restituição de fevereiro de 2025

O lote de fevereiro contempla 105.919 contribuintes, totalizando R$ 314.379.905,82. Parte desse valor será destinado a grupos prioritários, enquanto o restante atenderá os contribuintes que aguardavam a liberação da restituição.

Confira também:

Quem será contemplado neste lote?

Os pagamentos serão feitos para diferentes categorias de contribuintes, entre eles.

Pessoas com prioridade legal

Cidadãos que utilizaram a declaração pré-preenchida

Contribuintes que escolheram receber via Pix

Demais declarantes que foram contemplados na liberação residual

Quando consultar a restituição?

A consulta ao lote de fevereiro estará disponível a partir das 10h do dia 21 de fevereiro de 2025. Os contribuintes poderão verificar se foram incluídos e, caso positivo, acompanhar o valor e a data do crédito.

Data de pagamento e resgate da restituição

O valor da restituição será depositado no dia 28 de fevereiro de 2025, diretamente na conta bancária informada na declaração. Caso o contribuinte não resgate o valor dentro do prazo de um ano, será necessário solicitar a restituição novamente.

Para isso, basta acessar o Portal e-CAC da Receita Federal, entrar na seção Declarações e Demonstrativos, clicar em Meu Imposto de Renda e selecionar a opção Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.

Como consultar sua restituição?

Os contribuintes podem conferir se fazem parte do lote utilizando as plataformas da Receita Federal.

Passo a passo para verificar sua restituição

Acesse o site da Receita Federal ( https://www.gov.br/receitafederal/pt-br ) Vá até a opção Meu Imposto de Renda Clique em Consultar a Restituição Insira CPF, data de nascimento e outros dados solicitados Confirme a consulta e veja se sua restituição foi liberada

A verificação também pode ser feita pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para Android e iOS, facilitando o acesso pelo celular.

Quem tem prioridade na restituição?

A legislação brasileira determina que alguns grupos de contribuintes tenham prioridade no recebimento da restituição. Neste lote de fevereiro, a distribuição dos valores atenderá aos seguintes perfis.

Idosos acima de 80 anos

Pessoas entre 60 e 79 anos

Contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave

Professores cuja principal fonte de renda seja o magistério

Como utilizar a restituição de forma estratégica?

Receber a restituição do Imposto de Renda pode ser uma boa oportunidade para organizar as finanças. Algumas formas de utilizar esse dinheiro incluem.

Pagar dívidas . Se houver contas pendentes, quitar débitos pode evitar juros acumulados.

. Se houver contas pendentes, quitar débitos pode evitar juros acumulados. Criar uma reserva de emergência . Guardar parte do valor pode ajudar a lidar com imprevistos financeiros.

. Guardar parte do valor pode ajudar a lidar com imprevistos financeiros. Investir . Aplicar a restituição em investimentos pode ser uma maneira de aumentar o patrimônio ao longo do tempo.

. Aplicar a restituição em investimentos pode ser uma maneira de aumentar o patrimônio ao longo do tempo. Planejar compras. Utilizar o valor para compras planejadas evita parcelamentos com juros.

Mudanças previstas para o próximo ano fiscal

A Receita Federal realiza ajustes anuais nas regras do Imposto de Renda. Para o próximo período, algumas atualizações podem ser esperadas.