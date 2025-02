Algumas profissões não poderão mais ser MEI; veja quais são e o que fazer

O INSS atualizou as regras do MEI e algumas profissões foram excluídas. Veja quais atividades foram retiradas e quais são as opções para formalização.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou mudanças para Microempreendedores Individuais (MEIs).

Algumas profissões não podem mais fazer parte do regime simplificado, o que afeta trabalhadores que utilizavam essa categoria para manter a regularização do seu negócio.

A decisão busca alinhar a lista de atividades permitidas às exigências de segurança e regulamentação profissional. Com isso, quem foi afetado pela mudança precisará buscar outra forma de formalização, como a abertura de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

Microempreendedores individuais precisam se adaptar às novas regras do INSS. Confira quais profissões não podem mais ser MEI e como regularizar o negócio. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais profissões que foram excluídas do MEI?

Algumas atividades não podem mais ser cadastradas como microempreendedor individual. Veja a lista das profissões que foram retiradas.

Alinhador de pneus

Aplicador agrícola

Arquivista de documentos

Balanceador de pneus

Coletor de resíduos perigosos

Comerciante de fogos de artifício

Comerciante de gás liquefeito de petróleo

Comerciante de medicamentos veterinários

Confeccionador de fraldas descartáveis

Contador ou técnico contábil

Dedetizador

Fabricante de produtos de limpeza e higiene pessoal

Operador de marketing direto

A justificativa do INSS para retirar essas profissões do MEI envolve segurança, fiscalização e exigências técnicas para o exercício dessas atividades.

Por que essas atividades foram excluídas?

De acordo com o INSS, as profissões foram retiradas do regime de microempreendedor individual pelos seguintes motivos.

Uso de materiais perigosos , como produtos químicos e explosivos, exigindo controle mais rígido.

, como produtos químicos e explosivos, exigindo controle mais rígido. Exigência de fiscalização especializada , como no caso de dedetizadores e fabricantes de produtos de limpeza .

, como no caso de . Obrigatoriedade de registro em conselhos de classe , como ocorre com contadores e técnicos contábeis .

, como ocorre com . Equilíbrio na arrecadação da Previdência Social, já que o MEI paga tributos reduzidos e algumas atividades exigem uma contribuição maior.

O que fazer se sua profissão foi retirada do MEI?

Quem já atuava como MEI e foi afetado pela mudança precisa migrar para outro modelo empresarial para continuar trabalhando de forma legal. As opções disponíveis são.

Microempresa . Para negócios com faturamento anual de até trezentos e sessenta mil reais .

. Para negócios com faturamento anual de até . Empresa de pequeno porte. Destinada a empresas que faturam até quatro milhões e oitocentos mil reais por ano.

Essas categorias exigem tributação maior e mais obrigações contábeis, mas garantem segurança jurídica para que o negócio continue funcionando. O ideal é buscar um contador para entender qual modelo é mais vantajoso para cada situação.