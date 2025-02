Famílias cadastradas receberão até R$ 200 por mês; veja quem tem direito ao novo auxílio

Novo auxílio de até R$ 200 será pago a famílias brasileiras. Veja quem pode receber e como funcionam os depósitos via Pix.

O governo lançou há pouco tempo um programa social voltado para milhares de famílias, garantindo um repasse mensal de até R$ 200.

O objetivo é garantir mais segurança alimentar e complementar a renda de quem ainda enfrenta dificuldades financeiras, mesmo sendo beneficiário do Bolsa Família.

Esse auxílio será pago de forma direta via Pix, permitindo que os recursos cheguem rapidamente às famílias. Além do valor principal, haverá um adicional de R$ 50 por filho para crianças de até 6 anos, ampliando o suporte financeiro para as famílias que mais precisam.

Governo libera auxílio mensal para famílias cadastradas no CadÚnico. Confira os critérios, valores e como será o pagamento do benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode receber o novo auxílio?

O benefício será concedido exclusivamente para famílias que vivem no Maranhão, já cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) e que se encontram em situação de extrema pobreza.

Para ter direito ao pagamento, a renda per capita da família deve ser inferior a R$ 218, mesmo após o recebimento do Bolsa Família. O governo estima que 95 mil famílias serão contempladas, beneficiando mais de 430 mil pessoas no estado.

Como será feito o pagamento?

Os depósitos serão realizados de forma ágil pelo sistema Pix, garantindo mais rapidez e facilidade no acesso ao dinheiro. A ideia é que as famílias possam usar o auxílio para a compra de alimentos, garantindo que os recursos sejam destinados a itens básicos e essenciais.

Para evitar desvio de finalidade, o uso do benefício será restrito a estabelecimentos credenciados, onde os beneficiários poderão realizar suas compras sem burocracia.

Capacitação e inclusão produtiva

Além do suporte financeiro, o governo do Maranhão incluiu no programa ações de qualificação profissional, visando oferecer mais oportunidades para os beneficiários.

Cursos gratuitos para quem tem mais de 16 anos , com foco no mercado de trabalho e empreendedorismo.

para quem tem mais de , com foco no mercado de trabalho e empreendedorismo. Distribuição de kits profissionais , permitindo que os participantes iniciem suas atividades econômicas de forma independente.

, permitindo que os participantes iniciem suas atividades econômicas de forma independente. Apoio técnico para pequenos negócios, incentivando que os beneficiários possam gerar renda própria.

Com essa iniciativa, o governo busca reduzir a dependência dos auxílios sociais, garantindo que as famílias tenham meios para conquistar mais autonomia financeira.

Como será feita a seleção dos beneficiários?

Os beneficiários não precisarão realizar um novo cadastro. A seleção será feita automaticamente, com base nos dados atualizados do CadÚnico.

O governo estadual será responsável por divulgar a lista de contemplados e iniciar os pagamentos de forma gradual, garantindo que todas as famílias tenham acesso ao auxílio sem necessidade de burocracia.