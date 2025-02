Bolsa Família de março tem datas CONFIRMADAS! Veja quando você recebe

O calendário do Bolsa Família de março de 2025 foi divulgado. Veja as datas de pagamento e os valores atualizados para cada família beneficiada.

O mês de março de 2025 chega com dúvidas entre os beneficiários do Bolsa Família, principalmente em relação ao calendário de pagamentos.

Muitas famílias querem saber se o repasse será afetado pelo feriado de Carnaval ou se os depósitos acontecerão normalmente, seguindo a organização habitual do programa.

Os pagamentos seguem um cronograma baseado no final do Número de Identificação Social (NIS), garantindo que cada beneficiário saiba exatamente quando receberá o valor.

Os depósitos são realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês, mantendo um fluxo organizado para que as famílias possam planejar melhor suas finanças.

Para março, o calendário já foi divulgado, e as famílias podem conferir as datas exatas de pagamento, os valores dos benefícios e as novidades do programa para 2025.

Beneficiários do Bolsa Família já podem consultar as datas de pagamento de março. Confira o calendário oficial e os valores extras para crianças e gestantes.

Calendário de pagamentos para março de 2025

Os pagamentos ocorrerão nos últimos dez dias úteis do mês, conforme o número final do NIS. Veja o cronograma completo.

Final do NIS 1 . 18 de março

. 18 de março Final do NIS 2 . 19 de março

. 19 de março Final do NIS 3 . 20 de março

. 20 de março Final do NIS 4 . 21 de março

. 21 de março Final do NIS 5 . 24 de março

. 24 de março Final do NIS 6 . 25 de março

. 25 de março Final do NIS 7 . 26 de março

. 26 de março Final do NIS 8 . 27 de março

. 27 de março Final do NIS 9 . 28 de março

. 28 de março Final do NIS 0. 31 de março

Valores e composição do benefício em 2025

O governo federal mantém a estrutura de pagamentos do Bolsa Família, garantindo um valor mínimo para todas as famílias cadastradas.

R$ 600 para famílias beneficiadas pelo programa

para famílias beneficiadas pelo programa R$ 142 por pessoa pelo Benefício de Renda de Cidadania (BRC)

pelo Benefício de Renda de Cidadania (BRC) Valor complementar caso o BRC não atinja os R$ 600 mínimos por família

caso o BRC não atinja os R$ 600 mínimos por família R$ 150 por criança de 0 a 6 anos pelo Benefício Primeira Infância (BPI)

pelo Benefício Primeira Infância (BPI) R$ 50 extras para gestantes e jovens de 7 a 18 anos incompletos pelo Benefício Variável Familiar (BVF)

para gestantes e jovens de 7 a 18 anos incompletos pelo Benefício Variável Familiar (BVF) R$ 50 para bebês de até 6 meses pelo Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN)

Quais são os critérios para receber o Bolsa Família?

As famílias interessadas no programa devem atender a alguns requisitos estabelecidos pelo governo. Os principais critérios incluem.

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico)

Ter renda per capita de até R$ 218

Manter o cadastro atualizado regularmente

Garantir frequência escolar das crianças e acompanhamento de saúde

Quais são as condições para continuar no programa?

Além dos critérios de ingresso, os beneficiários precisam cumprir algumas obrigações para permanecer no programa.

Acompanhamento nutricional de crianças até 7 anos

Participação em consultas de monitoramento infantil

Realização de avaliações regulares do estado nutricional

Frequência escolar mínima de 85% para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos

Como consultar informações sobre o benefício?

Os beneficiários podem verificar valores, datas de pagamento e outras informações por meio de diferentes canais.

Aplicativo Bolsa Família

Aplicativo Caixa Tem

Site da Caixa Econômica Federal

Telefone 111 da Caixa Econômica Federal

Telefone 121 do Ministério do Desenvolvimento Social

Para realizar a consulta, basta informar o CPF ou o Número de Identificação Social (NIS) do responsável familiar.

Mudanças e novidades para 2025

O governo anunciou algumas novidades para o Bolsa Família em 2025, buscando garantir mais segurança e ampliar o alcance do programa.

Reforço na fiscalização para evitar fraudes

Uso de novas tecnologias para cruzamento de dados e verificação da elegibilidade

Possível ampliação de programas complementares para capacitação profissional

Revisão dos critérios de permanência para incentivar a superação da pobreza

Integração com outros programas sociais

O Bolsa Família faz parte de uma rede de proteção social, garantindo que as famílias cadastradas tenham acesso a outros programas complementares. Entre eles estão.