Boa notícia para aposentados! Empréstimo consignado fica mais leve no bolso com novas regras

O empréstimo consignado do INSS teve mudanças em 2025. Veja as novas taxas de juros, os prazos de pagamento e como contratar com segurança.

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) agora têm acesso a novas condições para contratação de empréstimo consignado.

As mudanças incluem prazos mais longos para pagamento e redução no valor das parcelas mensais, tornando essa modalidade de crédito mais acessível para quem precisa de dinheiro rápido.

Com o teto de juros estabelecido pelo Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS), os beneficiários podem obter crédito com condições mais seguras, sem comprometer de forma excessiva a renda mensal.

Aposentados e pensionistas já podem contratar crédito consignado com novas condições. Confira o teto de juros atualizado e os bancos que oferecem melhores taxas. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o empréstimo consignado?

Diferente dos empréstimos convencionais, o crédito consignado tem suas parcelas descontadas diretamente do benefício do INSS, seja aposentadoria ou pensão.

Isso reduz o risco de inadimplência, permitindo que os bancos ofereçam juros menores em comparação a outras modalidades.

Outro ponto positivo é que mesmo quem tem restrições no nome pode contratar esse tipo de crédito, já que o desconto automático garante maior segurança para as instituições financeiras. Vale lembrar que essa modalidade está disponível exclusivamente para aposentados e pensionistas do INSS.

Para evitar o comprometimento excessivo da renda, existe um limite máximo para as parcelas. O valor mensal descontado do benefício não pode ultrapassar 35% do total recebido, sendo 30% destinado ao empréstimo consignado e 5% reservado para o uso do cartão de crédito consignado.

Confira também:

Novas regras e taxas de juros do consignado do INSS

A partir de 2025, algumas mudanças foram aplicadas para oferecer mais flexibilidade e melhores condições para os segurados que optam pelo crédito consignado. Entre as principais alterações estão.

Reajuste na taxa de juros . O limite máximo para empréstimos convencionais subiu de 1,66% para 1,80% ao mês . No caso do cartão de crédito consignado , a taxa foi ajustada para 2,46% ao mês .

. O limite máximo para empréstimos convencionais subiu de . No caso do , a taxa foi ajustada para . Prazos de pagamento ampliados. O parcelamento máximo foi estendido de 84 para 96 meses, permitindo que os beneficiários tenham prestações menores e mais tempo para quitar a dívida.

Como encontrar as melhores taxas?

Apesar de o governo estabelecer um teto de juros, cada banco pode definir suas próprias taxas dentro desse limite. Por isso, pesquisar e comparar as condições oferecidas pelas instituições financeiras pode fazer diferença no valor final do crédito contratado.

Para facilitar essa pesquisa, o INSS disponibiliza uma lista atualizada das taxas cobradas pelos bancos no portal Meu INSS e no aplicativo oficial para smartphones. Basta acessar a plataforma, pesquisar Taxas de Empréstimo Consignado e conferir as condições oferecidas por cada instituição.

Com um planejamento adequado e uma pesquisa cuidadosa, é possível contratar um empréstimo consignado com boas condições, garantindo o dinheiro necessário sem comprometer de forma excessiva a renda mensal.