VITÓRIA! INSS libera benefícios para 1,2 MILHÃO de pessoas – veja se você está na lista

O INSS aprovou mais de 1,2 milhão de novos benefícios. Veja quem tem direito, como solicitar e o tempo médio de espera para receber.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) concedeu 1.290.813 novos benefícios entre outubro e novembro do ano passado, resultando na injeção de cerca de R$ 140 bilhões na economia brasileira.

Os dados foram divulgados pelo Portal da Transparência, plataforma gerenciada pelo Ministério da Previdência Social.

Mesmo com esse número expressivo de aprovações, a fila de espera para análise de novos pedidos ultrapassa 2 milhões de solicitações.

Atualmente, o tempo médio de espera para que um benefício seja avaliado é de 39 dias, podendo variar conforme a região do país e o tipo de requerimento feito pelo segurado.

Quem tem direito a um benefício do INSS?

Para receber qualquer benefício da Previdência Social, o segurado deve cumprir alguns requisitos básicos, que variam de acordo com o tipo de solicitação feita.

Estar em dia com as contribuições ao INSS

Cumprir os requisitos específicos do benefício desejado

Atender ao tempo mínimo de contribuição exigido

No caso das aposentadorias, o segurado deve ter feito pelo menos 180 contribuições ao INSS, além de atingir a idade mínima exigida para a categoria escolhida.

Já para benefícios temporários, como salário-maternidade e auxílio-doença, as regras são mais flexíveis, exigindo menor tempo de contribuição.

Como solicitar benefícios do INSS?

Atualmente, todos os pedidos ao INSS são feitos de forma digital, seja pelo aplicativo Meu INSS, pelo site oficial ou presencialmente, através das agências dos Correios autorizadas.

Para benefícios por incapacidade, que exigem perícia médica, o segurado precisa fazer um agendamento prévio. O próprio sistema do INSS oferece essa opção, permitindo também o envio de laudos e atestados médicos como substituição da perícia, desde que a recomendação de afastamento não ultrapasse 180 dias e contenha todas as informações detalhadas sobre a doença.

Passo a passo para solicitar um benefício no Meu INSS:

Acesse o Meu INSS pelo site ou aplicativo Clique no botão “Novo Pedido” Digite o nome do benefício que deseja solicitar Escolha o serviço na lista disponível Leia as instruções exibidas na tela e avance para continuar Anexe todos os documentos exigidos

Após a conclusão do pedido, o segurado pode acompanhar o andamento da solicitação diretamente pelo Meu INSS.

Tempo de espera para resposta do INSS

A legislação previdenciária estabelece um prazo máximo de 45 dias para que o INSS analise e responda aos pedidos de benefícios. No entanto, esse prazo pode variar conforme a complexidade do requerimento.

Os pedidos de aposentadoria e benefícios por incapacidade costumam ser os mais demorados, pois exigem uma análise detalhada dos documentos e, em alguns casos, perícia médica presencial.

Tempo médio de resposta por região:

Média Nacional: 39 dias

39 dias Nordeste: até 66 dias, dependendo do tipo de benefício solicitado

Embora o tempo de espera varie, o segurado pode acompanhar seu pedido no Meu INSS e, caso ultrapasse o prazo estipulado, é possível registrar uma reclamação na Ouvidoria do INSS ou acionar a Justiça Federal para solicitar a análise do pedido.