Caixa libera PIX de R$ 706 para beneficiários; confira quem recebe hoje

Caixa libera PIX de R$ 706 para beneficiários nesta sexta-feira. Veja quem tem direito, como consultar o pagamento e o calendário de depósitos.

A Caixa Econômica Federal anunciou um novo pagamento no valor de R$ 706, que vem sendo realizado desde a última segunda-feira, 17.

Basicamente, o valor faz parte dos benefícios sociais oferecidos pelo governo para famílias em situação de vulnerabilidade.

O pagamento será feito por meio do Caixa Tem, um aplicativo criado para facilitar o acesso a auxílios financeiros. Para garantir o recebimento, é importante verificar se o CPF está na lista de beneficiários e acompanhar o calendário de pagamentos.

Quem tem direito ao PIX de R$ 706?

Esse pagamento é destinado a grupos específicos que já fazem parte dos programas sociais do governo. Para receber, o beneficiário deve:

Ser inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e atender aos critérios estabelecidos.

e atender aos critérios estabelecidos. Receber o Bolsa Família e estar dentro das regras do programa.

e estar dentro das regras do programa. Ser identificado como pessoa em situação de vulnerabilidade, conforme avaliação dos órgãos responsáveis.

Nem todos os inscritos no CadÚnico receberão o valor neste dia. O pagamento segue um calendário escalonado, com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Como consultar se o CPF está na lista de pagamento?

Para verificar se o valor será depositado, o beneficiário pode seguir estes passos:

Acesse o aplicativo Caixa Tem no celular. Faça login com seu CPF e senha cadastrados. Verifique as notificações sobre pagamentos disponíveis. Acesse a opção “Extrato” para conferir se há previsão de recebimento.

Caso não encontre informações no aplicativo, também é possível entrar em contato com a Central de Atendimento da Caixa pelo telefone 111 ou ir até uma agência para mais detalhes.

Como funciona o pagamento pelo Caixa Tem?

O Caixa Tem é uma ferramenta digital que permite receber e movimentar benefícios sociais de forma prática. Para acessar o valor de R$ 706, os beneficiários devem:

Baixar o aplicativo no celular, disponível para Android e iOS.

no celular, disponível para Android e iOS. Realizar o cadastro com CPF e dados pessoais.

com CPF e dados pessoais. Criar uma senha de acesso para garantir segurança.

para garantir segurança. Aguardar a confirmação do cadastro , que pode levar até 48 horas .

, que pode levar até . Entrar no app no dia do pagamento para verificar o saldo.

Com o dinheiro na conta digital, o beneficiário pode realizar diferentes operações, como:

Transferências via PIX para outros bancos.

para outros bancos. Pagamentos de boletos e contas de consumo .

. Compras em lojas físicas e online com o cartão de débito virtual.

com o cartão de débito virtual. Saques em caixas eletrônicos e lotéricas.

Calendário de pagamentos do PIX de R$ 706

Os pagamentos seguem a ordem do último dígito do NIS do beneficiário. Veja abaixo as datas de liberação:

Final 1: 17/02

17/02 Final 2: 18/02

18/02 Final 3: 19/02

19/02 Final 4: 20/02

20/02 Final 5: 21/02

21/02 Final 6: 24/02

24/02 Final 7: 25/02

25/02 Final 8: 26/02

26/02 Final 9: 27/02

27/02 Final 0: 28/02

Auxílio Gás: pagamento já está sendo realizado

Além do PIX de R$ 706, os beneficiários também podem receber o Auxílio Gás, que está sendo pago entre os dias 17 e 28 de fevereiro. Esse benefício tem um valor de R$ 106 por família e atende cerca de 5,42 milhões de lares.

O Auxílio Gás é pago a cada dois meses e é destinado a famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa. O investimento total para este pagamento gira em torno de R$ 575 milhões.

Dicas para usar o benefício de forma consciente

Ao receber o PIX de R$ 706, é importante planejar o uso do dinheiro para garantir que ele atenda às necessidades mais urgentes. Algumas sugestões incluem: