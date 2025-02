Bolsa Família com pagamento SURPRESA? Veja quem vai receber antes e se você está na lista

O Bolsa Família poderá ser antecipado em março para algumas cidades. Veja quais municípios podem receber o benefício antes da data oficial do calendário.

O Governo Federal anunciou uma nova atualização sobre o Bolsa Família, um dos principais programas de transferência de renda do país.

A medida inclui antecipação dos pagamentos para algumas cidades, permitindo que moradores de locais afetados por emergências tenham acesso ao benefício antes da data prevista no calendário oficial.

A publicação da portaria no Diário Oficial da União confirma que novos municípios poderão ser incluídos nessa antecipação. Com isso, famílias beneficiadas podem receber o valor já no início do mês, sem precisar aguardar as datas habituais.

Novos municípios podem ter o pagamento do Bolsa Família antecipado. Saiba como funciona essa liberação e confira as cidades que podem ser incluídas. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Por que os pagamentos do Bolsa Família são antecipados?

A antecipação ocorre em situações de emergência ou calamidade pública, geralmente causadas por desastres naturais.

Quando um município enfrenta chuvas intensas, alagamentos ou outras situações críticas, a prefeitura pode solicitar ao governo federal que o pagamento seja adiantado, garantindo um suporte financeiro imediato para as famílias afetadas.

Quais cidades podem ter o pagamento antecipado?

A Portaria nº 480 confirmou que nove municípios de Minas Gerais podem ter a antecipação do Bolsa Família já em março. Esses locais tiveram estado de emergência reconhecido devido aos impactos das chuvas.

Os municípios incluídos na lista são:

Caraí

Galiléia

Itaguara

Jequitinhonha

Mata Verde

Novo Cruzeiro

Santa Luzia

Turmalina

Visconde do Rio Branco

Cada cidade solicitou o reconhecimento da situação de emergência em datas diferentes. O governo federal analisou os pedidos e, com a aprovação, os municípios podem ser incluídos na antecipação do benefício já no próximo mês.

Como funciona o processo de antecipação?

Para que os moradores das cidades afetadas recebam o benefício antecipado, algumas etapas são seguidas:

A prefeitura solicita a antecipação do pagamento ao governo federal. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) analisa o pedido e verifica se a cidade se enquadra nos critérios de emergência. Caso aprovado, o município é incluído na lista oficial das cidades que terão pagamento antecipado. O novo cronograma de pagamentos é divulgado antes do início do mês seguinte.

A antecipação pode alterar o calendário do Bolsa Família, permitindo que os beneficiários dessas localidades recebam o valor logo no início do mês, sem precisar esperar a data original do NIS.

Calendário do Bolsa Família para março

O pagamento do Bolsa Família em março segue um cronograma baseado no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Veja as datas previstas:

NIS final 1 → 18 de março

→ 18 de março NIS final 2 → 19 de março

→ 19 de março NIS final 3 → 20 de março

→ 20 de março NIS final 4 → 21 de março

→ 21 de março NIS final 5 → 24 de março

→ 24 de março NIS final 6 → 25 de março

→ 25 de março NIS final 7 → 26 de março

→ 26 de março NIS final 8 → 27 de março

→ 27 de março NIS final 9 → 28 de março

→ 28 de março NIS final 0 → 31 de março

Para as cidades incluídas na antecipação, o pagamento pode ser feito já no primeiro dia útil do mês.

Quanto será pago pelo Bolsa Família?

O valor do Bolsa Família varia conforme a composição familiar. O valor base do benefício é de R$ 600, mas pode haver adicionais, dependendo da situação da família:

Benefício Primeira Infância : R$ 150 por criança de 0 a 6 anos .

: R$ 150 por criança de . Benefício Variável Familiar : R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos .

: R$ 50 para . Benefício Variável Nutriz: R$ 50 para mães que amamentam.

Em fevereiro, o valor médio recebido por família foi de R$ 671,86. Esse montante pode variar de acordo com os membros da família e os benefícios adicionais concedidos.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para fazer parte do programa, é necessário cumprir algumas regras de elegibilidade. Os principais critérios são:

Ter renda per capita mensal de até R$ 218 .

. Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) , com os dados atualizados.

, com os dados atualizados. Manter a frequência escolar das crianças e adolescentes da família.

da família. Seguir o calendário de vacinação obrigatório.

Famílias que atendem a esses requisitos podem se inscrever no programa em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.

Auxílio Gás também será pago em março

Além do Bolsa Família, algumas famílias também têm direito ao Auxílio Gás, um benefício pago a cada dois meses.

O valor do Auxílio Gás em março seria de R$ 106 por família, mas não haverá pagamento. Isso porque, como mencionado, o Auxílio-gás é concedido a cada dois meses, e o primeiro pagamento em 2024 ocorreu em fevereiro. Portanto, esse é o motivo de não haver depósitos do benefício em março.