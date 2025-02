Novas medidas do INSS prometem reduzir fila de espera; confira as mudanças

O INSS anunciou medidas para acelerar a concessão de aposentadorias e benefícios. Veja as novas regras, o prazo para análise e como acompanhar sua solicitação.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está adotando novas estratégias para agilizar a análise de aposentadorias e outros benefícios.

De maneira geral, a iniciativa busca reduzir o tempo de espera dos segurados e tornar o atendimento mais eficiente.

Segundo o presidente do instituto, Alessandro Stefanutto, as mudanças devem começar a valer ainda no primeiro semestre de 2025, trazendo mais rapidez e acessibilidade para quem depende dos serviços previdenciários.

O tempo de espera para benefícios do INSS será reduzido em 2025. Confira as mudanças, o impacto para os segurados e como consultar seu pedido. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Meta para reduzir o tempo de espera

Atualmente, os segurados do INSS aguardam, em média, 39 dias para a concessão de um benefício. A meta do governo é diminuir esse prazo para 30 dias até junho de 2025, colocando a análise dentro do prazo legal de 45 dias estabelecido para esses processos.

Em entrevista recente, Stefanutto destacou que o tempo de espera não aumentou nos últimos meses, mas reconheceu que ainda há desafios a serem superados para garantir um atendimento mais ágil.

Veja também:

Contratação de novos servidores

Para alcançar essa meta, o governo planeja reforçar a equipe do INSS com a contratação de novos servidores. Recentemente, 78 profissionais foram convocados a partir do concurso realizado em 2022.

O objetivo é aumentar o número de funcionários responsáveis pela análise e liberação dos benefícios, acelerando o processamento dos pedidos.

Retomada do Programa de Enfrentamento à Fila

Outra estratégia do governo para reduzir o tempo de espera é a retomada do Programa de Enfrentamento à Fila do INSS, que havia sido encerrado em dezembro de 2024.

O programa oferece incentivos financeiros aos servidores que aumentarem sua produtividade, estimulando um ritmo mais rápido na concessão de benefícios.

Os valores das bonificações serão:

68 reais para cada benefício concedido dentro do programa ;

; 75 reais para servidores da Perícia Médica Federal.

A expectativa é que esses incentivos aumentem a produtividade em até 30 por cento, garantindo que os pedidos sejam analisados com mais rapidez.

Fila de espera ainda preocupa segurados

Mesmo com as novas medidas, o tempo de espera continua sendo um problema para milhares de brasileiros. Em novembro de 2024, cerca de 1,8 milhão de segurados aguardavam uma resposta do INSS para solicitações de aposentadorias, auxílios-doença e benefícios por incapacidade.

Nas redes sociais, muitos segurados reclamam da demora no atendimento. Um usuário relatou que fez um pedido de benefício por incapacidade em janeiro de 2025 e ainda não recebeu resposta. Outro segurado, que sofreu uma fratura na perna, descreveu a longa espera como uma situação frustrante.

Como acompanhar a solicitação no INSS?

Para aqueles que enfrentam dificuldades no atendimento, o INSS orienta os segurados a utilizarem os canais oficiais para acompanhar seus pedidos:

Aplicativo Meu INSS : permite consultar o andamento do processo e enviar documentos;

: permite consultar o andamento do processo e enviar documentos; Telefone 135 : atendimento direto para esclarecer dúvidas e obter informações sobre os benefícios;

: atendimento direto para esclarecer dúvidas e obter informações sobre os benefícios; Ouvidoria do INSS: disponível no site oficial para registrar reclamações e solicitar suporte.

Com a implementação dessas mudanças, a expectativa é que o tempo de espera seja reduzido ao longo de 2025, permitindo que mais segurados recebam seus benefícios dentro do prazo estabelecido.