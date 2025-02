INSS libera antecipação de pagamento para milhares de beneficiários; veja como solicitar

Beneficiários do INSS podem solicitar antecipação de pagamento. Veja quem tem direito, como fazer a solicitação e o prazo para garantir o valor extra.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) confirmou a antecipação de pagamentos para um grupo de segurados, garantindo o acesso antecipado aos valores que seriam depositados apenas em datas futuras.

A decisão foi tomada como uma forma de oferecer suporte financeiro em um momento de grande necessidade, permitindo que os beneficiados tenham mais recursos disponíveis antes do prazo tradicional.

A medida também deve movimentar a economia local, com a liberação de cerca de R$ 161 milhões. Para garantir o pagamento antecipado, os segurados precisam solicitar a liberação diretamente no banco onde recebem o benefício.

Quem pode solicitar a antecipação do pagamento?

O INSS definiu alguns critérios para os beneficiários que desejam solicitar a antecipação. Confira as condições necessárias para ter direito ao pagamento antecipado:

Ser beneficiário do BPC: O Benefício de Prestação Continuada é destinado a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de baixa renda .

O é destinado a e a . Residir no Rio Grande do Sul: Apenas aqueles que vivem nos municípios atingidos pelas enchentes podem solicitar a antecipação.

Apenas aqueles que vivem nos podem solicitar a antecipação. Receber a Renda Mensal Vitalícia: O benefício inclui tanto idosos quanto pessoas com incapacidade permanente.

Como solicitar o pagamento antecipado?

A antecipação do pagamento do BPC não ocorre automaticamente. O segurado precisa manifestar interesse junto ao banco onde recebe o benefício. O prazo para fazer essa solicitação vai até 31 de março.

Após a aprovação do pedido, o valor será disponibilizado para saque imediato. Essa antecipação será descontada em 36 parcelas fixas, sem cobrança de juros ou taxas adicionais.

O primeiro desconto só ocorrerá após 90 dias, permitindo que os beneficiários tenham mais tempo para se reorganizar financeiramente.

Por que essa medida é importante?

A antecipação do pagamento do BPC representa um suporte financeiro para idosos que enfrentam dificuldades em função das recentes calamidades. O objetivo da ação do INSS é oferecer uma alternativa para aqueles que precisam de recursos urgentes, sem comprometer sua renda a longo prazo.

Os bancos parceiros do INSS já estão preparados para receber os pedidos de antecipação, e os segurados devem comparecer presencialmente à agência bancária onde recebem o benefício para realizar a solicitação.

Se você é um beneficiário do BPC e mora em um dos municípios afetados, não deixe de buscar informações sobre esse suporte financeiro.