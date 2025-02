Governo libera novos auxílios para alunos da rede pública; veja como se inscrever

O programa Todo Jovem na Escola garante auxílio financeiro para estudantes do ensino médio. Veja como funciona, quem pode receber e como consultar sua inscrição.

O governo anunciou a criação do Programa Todo Jovem na Escola, iniciativa para apoiar estudantes do ensino médio da rede pública.

Com o objetivo de garantir que mais jovens permaneçam nas salas de aula, o governo oferece um auxílio financeiro que incentiva a conclusão dos estudos e amplia as perspectivas de futuro para os beneficiados.

Além de ajudar na permanência escolar, o programa busca reduzir a evasão, melhorar o desempenho acadêmico e aumentar as chances de conclusão do ensino médio.

Com esse suporte, mais alunos podem continuar estudando e se preparar melhor para o mercado de trabalho e outras oportunidades.

Alunos da rede pública podem receber bolsas mensais e outros benefícios pelo programa Todo Jovem na Escola. Confira os critérios, valores e formas de pagamento. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o Programa Todo Jovem na Escola?

O Programa Todo Jovem na Escola é uma iniciativa do governo estadual voltada para estudantes do ensino médio da rede pública.

Com foco na permanência dos alunos nas salas de aula, o programa oferece apoio financeiro para ajudar os jovens a concluírem seus estudos e ampliarem suas oportunidades no futuro.

Os incentivos financeiros buscam alcançar objetivos como:

Reduzir o abandono escolar ;

; Melhorar o desempenho acadêmico ;

; Aumentar as taxas de conclusão do ensino médio ;

; Ampliar as oportunidades para os jovens.

Quais são os auxílios oferecidos pelo programa?

O Todo Jovem na Escola disponibiliza quatro tipos de benefícios financeiros, cada um voltado para uma necessidade específica dos estudantes.

1. Bolsa mensal regular

Os alunos matriculados no ensino médio recebem um valor mensal, que varia conforme a modalidade de ensino:

150 reais para estudantes do ensino médio regular ;

; 225 reais para estudantes de escolas de tempo integral ou cursos técnicos integrados ao ensino médio.

2. Bolsa Auxílio Material Escolar

No início do ano letivo, os estudantes recebem 150 reais para a compra de material escolar, garantindo que todos tenham os itens básicos para acompanhar as aulas.

3. Poupança aprovação

Esse benefício é concedido aos estudantes que forem aprovados ao final do ano letivo. O valor total acumulado pode chegar a 900 reais, que são pagos da seguinte forma:

300 reais por ano para alunos aprovados;

para alunos aprovados; Os estudantes podem retirar até 75 reais por ano , deixando o restante guardado na poupança;

, deixando o restante guardado na poupança; Ao fim do ensino médio, o valor acumulado recebe rendimentos.

4. Prêmio engajamento

Os alunos que participarem das avaliações educacionais obrigatórias também recebem um bônus de 150 reais. Esse prêmio é concedido àqueles que realizarem o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (SAERS) e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB).

Quem pode participar do programa?

Para receber os benefícios do Todo Jovem na Escola, os estudantes precisam atender a alguns critérios:

Estar matriculado no ensino médio da rede pública estadual ;

; Ter registro no Cadastro Único (CadÚnico) de programas sociais ;

; Possuir renda familiar per capita de até 660 reais.

Como funciona a inscrição no programa?

O cadastro no programa é feito automaticamente, com base nas informações registradas nos sistemas do governo estadual. Para garantir que o estudante esteja dentro dos critérios de elegibilidade, é importante:

Manter os dados atualizados no Cadastro Único ;

; Ter documentos que comprovem a renda familiar ;

; Informar qualquer mudança de endereço ou composição familiar.

Como consultar a inscrição?

Os estudantes podem acompanhar sua situação no programa por meio de:

Portal do programa Todo Jovem na Escola ( https://educacao.rs.gov.br/todo-jovem-na-escola ) ;

; Secretaria da escola onde estão matriculados ;

; Canais de atendimento do governo estadual.

Como receber os benefícios?

Os valores do Todo Jovem na Escola são pagos por meio do Cartão Cidadão, que garante segurança e facilidade no acesso aos benefícios.

Retirada do Cartão Cidadão

O cartão pode ser retirado em agências bancárias específicas ;

; Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável ;

; É necessário apresentar um documento de identificação com foto.

Utilização do Cartão Cidadão

O Cartão Cidadão pode ser utilizado para:

Saques em caixas eletrônicos ;

; Compras em estabelecimentos credenciados ;

; Transferências bancárias ;

; Consulta de saldo e extratos.

Os estudantes devem ficar atentos às regras de uso do cartão para evitar bloqueios ou suspensão do benefício.

Como manter o benefício ativo?

Para continuar recebendo os auxílios do programa, os estudantes precisam:

Manter a frequência escolar mínima de 75% ;

; Permanecer matriculados na rede pública estadual ;

; Atender aos critérios de renda estabelecidos pelo programa.

Monitoramento da frequência escolar

As escolas são responsáveis por registrar a presença dos alunos e enviar essas informações mensalmente para o sistema do programa.

Atualização de dados cadastrais

Os estudantes e suas famílias devem informar qualquer alteração nos dados, como mudança de endereço ou variação na renda familiar, para garantir a continuidade do benefício.