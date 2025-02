Governo libera 13º salário do INSS antecipado; veja quem tem direito

O 13º salário do INSS será pago em abril e maio de 2025. Confira quem recebe, como consultar o benefício e o calendário oficial de pagamentos.

O pagamento do 13º salário para quem recebe benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será antecipado em 2025.

Seguindo a mesma estratégia adotada no ano anterior, o governo federal decidiu liberar os valores antes do período tradicional, permitindo que os segurados tenham acesso ao dinheiro nos meses de abril e maio.

Em resumo, a medida busca facilitar o planejamento financeiro dos beneficiários, garantindo um alívio extra no orçamento antes do segundo semestre do ano.

INSS antecipa pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas. Veja as datas confirmadas, os critérios e como acessar o benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao 13º salário do INSS?

Para ter direito ao 13º salário, é necessário ter sido beneficiário da Previdência Social nos últimos 12 meses. O pagamento será feito para quem recebe:

Aposentadoria

Pensão por morte

Auxílio-doença

Auxílio-acidente

Auxílio-reclusão

Por outro lado, beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) não têm direito ao pagamento, pois esse é um benefício assistencial, não previdenciário.

Confira também:

Datas de pagamento do 13º salário do INSS em 2025

O pagamento do 13º salário do INSS ocorre tradicionalmente em duas parcelas. Pela legislação, a primeira parcela deveria ser depositada até agosto, e a segunda parcela até novembro. No entanto, desde a pandemia, o governo tem antecipado esses repasses, e a expectativa é que isso se mantenha em 2025.

Previsão para os pagamentos:

1ª parcela: abril

abril 2ª parcela: maio

maio Cota única: para novos beneficiários, pagamento previsto para novembro

Calendário da 1ª parcela – abril

Para quem recebe até 1 salário mínimo:

Final do benefício 1: 24/04

Final do benefício 2: 25/04

Final do benefício 3: 28/04

Final do benefício 4: 29/04

Final do benefício 5: 30/04

Final do benefício 6: 02/05

Final do benefício 7: 05/05

Final do benefício 8: 06/05

Final do benefício 9: 07/05

Final do benefício 0: 08/05

Para quem recebe acima de 1 salário mínimo:

Final do benefício 1 e 6: 02/05

Final do benefício 2 e 7: 05/05

Final do benefício 3 e 8: 06/05

Final do benefício 4 e 9: 07/05

Final do benefício 5 e 0: 08/05

Calendário da 2ª parcela – maio

Para quem recebe até 1 salário mínimo:

Final do benefício 1: 26/05

Final do benefício 2: 27/05

Final do benefício 3: 28/05

Final do benefício 4: 29/05

Final do benefício 5: 30/05

Final do benefício 6: 02/06

Final do benefício 7: 03/06

Final do benefício 8: 04/06

Final do benefício 9: 05/06

Final do benefício 0: 06/06

Para quem recebe acima de 1 salário mínimo:

Final do benefício 1 e 6: 02/06

Final do benefício 2 e 7: 03/06

Final do benefício 3 e 8: 04/06

Final do benefício 4 e 9: 05/06

Final do benefício 5 e 0: 06/06

Como consultar o 13º salário do INSS?

A confirmação oficial do calendário será divulgada pelo INSS ao longo do ano. Para acompanhar as atualizações, os beneficiários podem acessar o portal Meu INSS ou ligar para o telefone 135.