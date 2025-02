Governo lança Novo Cadúnico com mudanças para beneficiários; confira o que muda

O governo lançou o Novo Cadúnico com mudanças no cadastro de programas sociais. Veja o que muda, quem pode se inscrever e como acessar benefícios.

O governo federal apresentou o Novo Cadúnico, uma atualização que busca tornar o Cadastro Único mais eficiente e seguro para os beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família.

A mudança, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, tem como objetivo unificar bases de dados do governo e simplificar o processo de cadastramento para as famílias que desejam acessar auxílios.

Com o novo sistema, o tempo para realização do cadastro será reduzido, permitindo que as famílias tenham acesso aos benefícios com mais rapidez. O ministro Wellington Dias destacou a importância dessa modernização para atender melhor à população.

O Cadastro Único foi atualizado para garantir mais rapidez no acesso aos benefícios sociais. Confira as novas regras e como realizar o cadastro. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Cadastro mais rápido e acessível

O Novo Cadúnico foi desenvolvido para acelerar a inclusão das famílias no sistema, eliminando burocracias que antes atrasavam a liberação dos benefícios.

Durante o lançamento do programa em Brasília, foram apresentadas inovações que prometem agilizar o cadastramento, entre elas:

Preenchimento automático de informações , reduzindo a chance de erros;

, reduzindo a chance de erros; Integração de dados mais rápida , com processamento concluído em poucos dias;

, com processamento concluído em poucos dias; Acesso facilitado para beneficiários e operadores do sistema, evitando deslocamentos desnecessários.

As melhorias permitirão que os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) consultem informações básicas apenas com o CPF do cidadão, tornando o atendimento mais eficiente.

Facilidade para acessar programas sociais

O Cadastro Único é um requisito fundamental para a participação em diversos programas sociais, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Tarifa Social de Energia Elétrica.

Com a atualização do sistema, as informações dos beneficiários serão organizadas de maneira automática, permitindo acesso rápido a dados como nascimento, óbito e vínculos empregatícios.

A secretária de Gestão da Informação e Cadastro Único, Letícia Bartholo, destacou que essa integração beneficiará principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade, evitando que precisem levar documentos já registrados pelo governo.

Novas medidas para evitar fraudes

Um dos principais avanços do Novo Cadúnico é o desenvolvimento de um sistema de monitoramento para evitar fraudes. A nova tecnologia incluirá:

Plataforma centralizada para armazenar informações ;

; Relatórios detalhados para acompanhamento das famílias ;

; Treinamento para os operadores do sistema, garantindo mais transparência.

Além disso, a segurança será reforçada com o apoio da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), que ficará responsável pela gestão dos dados.

Quem pode se cadastrar no Cadúnico?

O Cadastro Único reúne informações sobre famílias em situação de vulnerabilidade social, permitindo que o governo identifique quem pode receber os benefícios.

Com a atualização, os critérios de renda foram ajustados para acompanhar o aumento do salário mínimo. Veja as regras:

Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ;

; Famílias com renda total de até três salários mínimos ;

; Quem tem renda maior que três salários mínimos, mas se enquadra em programas sociais específicos.

A inscrição no Cadúnico não garante automaticamente a concessão dos benefícios, mas aumenta as chances de seleção para programas sociais.