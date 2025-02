Dinheiro na conta todo ano? Veja como sacar parte do FGTS e aproveite

O saque-aniversário do FGTS permite retirar parte do saldo anualmente. Veja como funciona, quem pode aderir e como solicitar pelo aplicativo.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito dos trabalhadores com carteira assinada, criado para oferecer proteção em casos de demissão sem justa causa.

Além dessa função, o FGTS permite outras formas de acesso ao saldo, como o saque-aniversário, que possibilita retirar parte do valor disponível na conta anualmente, no mês de nascimento do trabalhador.

Essa modalidade dá mais liberdade para o uso do dinheiro, já que o trabalhador pode decidir como utilizar o valor sem necessidade de justificativa.

Trabalhadores podem sacar uma parte do FGTS no mês do aniversário. Entenda as regras, os valores disponíveis e como fazer a solicitação. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode fazer o saque-aniversário e quais valores estão disponíveis?

O saque-aniversário está disponível para qualquer pessoa que possua saldo na conta do FGTS. O valor liberado depende do total acumulado, variando de R$ 500 a R$ 3.000.

A Caixa Econômica Federal utiliza um cálculo baseado em faixas de saldo e alíquotas, garantindo um valor proporcional ao que está na conta do trabalhador.

Confira também:

Como é feito o cálculo do saque-aniversário?

O valor que pode ser retirado anualmente segue um sistema de percentuais aplicados sobre o saldo disponível, com parcelas adicionais conforme a faixa de saldo. Veja abaixo como funciona:

Até R$ 500,00 → 50% do saldo (sem parcela adicional)

→ 50% do saldo (sem parcela adicional) De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 → 40% do saldo + R$ 50,00

→ 40% do saldo + R$ 50,00 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 → 30% do saldo + R$ 150,00

→ 30% do saldo + R$ 150,00 De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 → 20% do saldo + R$ 650,00

→ 20% do saldo + R$ 650,00 De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 → 15% do saldo + R$ 1.150,00

→ 15% do saldo + R$ 1.150,00 De R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 → 10% do saldo + R$ 1.900,00

→ 10% do saldo + R$ 1.900,00 Acima de R$ 20.000,01 → 5% do saldo + R$ 2.900,00

Com essa divisão, quem possui valores mais altos no FGTS pode sacar uma quantia maior. Esse sistema garante um acesso mais equilibrado aos recursos disponíveis.

Como solicitar o saque-aniversário?

A solicitação pode ser feita de forma simples e rápida pelo aplicativo do FGTS. Veja o passo a passo para aderir a essa modalidade:

Acesse o aplicativo do FGTS e faça login com sua conta. No menu “Meus Saques”, selecione a opção “Saque-Aniversário”. Leia e aceite os termos de adesão.

Quem deseja receber o valor no ano vigente precisa fazer a solicitação até o último dia do mês do aniversário. Para aqueles que já optaram pelo saque-aniversário em anos anteriores, não é necessário realizar um novo pedido, pois o valor será depositado automaticamente na conta cadastrada.

Como usar o dinheiro do saque-aniversário do FGTS?

O trabalhador pode utilizar o valor da maneira que preferir, sem a necessidade de justificar o uso para a Caixa. Algumas das possibilidades incluem:

Pagar dívidas e limpar o nome ;

; Realizar compras à vista e evitar juros;

e evitar juros; Investir em educação e qualificação profissional;

e qualificação profissional; Abrir ou expandir um negócio próprio.

Antes de usar o valor, vale a pena avaliar a melhor estratégia financeira, garantindo que o dinheiro seja utilizado de forma inteligente e proveitosa.