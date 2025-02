Bolsa Família começa a pagar novos valores em fevereiro; veja quem recebe

O Bolsa Família inicia os pagamentos de fevereiro com valores atualizados. Veja quem tem direito, como consultar o benefício e onde sacar.

O Bolsa Família segue como um dos principais programas sociais do Brasil, garantindo assistência financeira a milhões de famílias em situação de vulnerabilidade.

Em fevereiro de 2025, o governo federal destinou 13,8 bilhões de reais ao programa, beneficiando 20,56 milhões de famílias espalhadas pelos 5.570 municípios do país.

O valor médio recebido pelos beneficiários é de 671,81 reais, e os pagamentos acontecem entre os dias 17 e 28 de fevereiro, conforme o Número de Identificação Social (NIS). Esse modelo de pagamento escalonado facilita o acesso ao benefício de forma organizada.

O governo começa a pagar o Bolsa Família e o Auxílio Gás neste mês. Confira valores, calendário de pagamento e regras para receber. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais são os benefícios do Bolsa Família?

O programa oferece diferentes tipos de benefícios, ajustados conforme o perfil de cada família. Veja como funciona cada um:

Benefício Primeira Infância: direcionado a crianças de até seis anos , com um valor de 150 reais por criança . Atualmente, essa categoria atende 9,12 milhões de crianças , com um investimento total de 1,28 bilhão de reais .

direcionado a crianças de , com um valor de . Atualmente, essa categoria atende , com um investimento total de . Benefícios Variáveis: concedem 50 reais adicionais para crianças e adolescentes, atendendo 14,91 milhões de beneficiários e somando um repasse de 681,18 milhões de reais .

concedem para crianças e adolescentes, atendendo e somando um repasse de . Gestantes e nutrizes: mulheres grávidas e mães de bebês recém-nascidos recebem um adicional de 50 reais . Esse benefício alcança 839,14 mil gestantes e 354,48 mil nutrizes , totalizando 56,32 milhões de reais investidos.

mulheres grávidas e mães de bebês recém-nascidos recebem um . Esse benefício alcança e , totalizando investidos. Pagamento unificado para famílias em áreas afetadas por desastres: aproximadamente 1,56 milhão de famílias em 623 municípios recebem um repasse especial, que soma 1,09 bilhão de reais.

Confira também:

Como o Auxílio Gás complementa o Bolsa Família?

Além do Bolsa Família, algumas famílias recebem também o Auxílio Gás, um benefício que ajuda no pagamento do gás de cozinha, item essencial no orçamento doméstico.

O valor do Auxílio Gás em fevereiro de 2025 é de 106 reais por família. O benefício será pago para 5,43 milhões de famílias, totalizando um investimento de 575,5 milhões de reais.

O programa tem um impacto significativo na vida das famílias mais necessitadas, e 83,52 por cento dos responsáveis familiares cadastrados são mulheres, o que representa 17,17 milhões de beneficiárias.

Além disso, 73 por cento dos beneficiários se declaram negros ou pardos, mostrando o papel do programa na inclusão social.

Como receber o Bolsa Família e o Auxílio Gás?

Os pagamentos são realizados conforme o calendário oficial, baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Os valores podem ser retirados em agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas ou pelo aplicativo Caixa Tem.

Para garantir o recebimento, as famílias devem manter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) e cumprir os requisitos do programa, como frequência escolar das crianças e acompanhamento da saúde dos beneficiários.