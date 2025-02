Apple lança iPhone 16e com preço mais baixo e nova tecnologia; veja detalhes

O iPhone 16e chega ao Brasil com preço reduzido e novas funções. Veja os valores e o que muda nesse modelo acessível da Apple.

A Apple anunciou o lançamento do iPhone 16e, um modelo mais acessível da linha iPhone 16, que chega ao mercado como alternativa econômica para os consumidores que buscam um smartphone da marca sem comprometer o orçamento.

A expectativa é que o dispositivo esteja disponível nos Estados Unidos e no Brasil a partir de 28 de dezembro.

O iPhone 16e foi desenvolvido para substituir o iPhone SE 3, lançado há três anos e que já estava desatualizado. Com essa nova opção, a Apple busca atingir um público mais amplo, oferecendo um modelo moderno e com preço competitivo para quem deseja um iPhone com recursos atualizados.

Apple lança iPhone 16e com melhorias na câmera, novo processador e Face ID. Saiba o preço e quando o modelo estará disponível no Brasil. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que muda no iPhone 16e?

O iPhone 16e traz diversas melhorias em relação aos modelos anteriores. Uma das mudanças mais notáveis é a remoção do botão home, que foi substituído pelo Face ID, permitindo desbloqueio facial com mais segurança e praticidade.

A tela de 6,1 polegadas com tecnologia OLED oferece cores mais vibrantes e imagens mais nítidas. Além disso, o novo chip A18 garante desempenho rápido e fluido, ideal para rodar aplicativos, jogos e multitarefas com eficiência.

O sistema de câmeras também foi aprimorado. O iPhone 16e conta com uma câmera traseira de 48 MP, que permite zoom óptico de 2x, além de uma câmera frontal de 12 MP.

Outra novidade é o App Image Playground, que utiliza inteligência artificial (IA) para criar imagens personalizadas. A interação com a Siri também foi aperfeiçoada, tornando o assistente virtual mais inteligente e responsivo.

Quanto custa o iPhone 16e no Brasil?

A Apple disponibilizou diferentes versões do iPhone 16e, com preços que variam de acordo com a capacidade de armazenamento. Confira os valores:

128 GB: 5.799 reais

256 GB: 6.599 reais

512 GB: 8.099 reais

Com essa faixa de preços, o iPhone 16e se posiciona como uma alternativa viável para quem deseja um iPhone sem pagar o valor dos modelos premium da marca.

Por que o iPhone 16e pode ser uma boa escolha?

O iPhone 16e reúne um conjunto de recursos modernos, como processador potente, tela OLED e câmeras de alta resolução, em um aparelho que custa menos que os modelos mais avançados da Apple.

Esse lançamento faz parte da estratégia da empresa para tornar seus dispositivos mais acessíveis, sem abrir mão da qualidade e do desempenho.

Se você procura um smartphone da Apple com preço mais acessível, sem perder desempenho e inovação, o iPhone 16e pode ser uma excelente opção. Fique atento ao início das vendas e avalie se essa novidade atende às suas necessidades tecnológicas.