Abono salarial PIS/PASEP 2025 já começou! Confira o calendário e saiba como sacar

O abono salarial PIS/PASEP 2025 já está disponível. Saiba quem tem direito, como consultar o pagamento e confira o calendário completo para sacar seu benefício.

O pagamento do abono salarial PIS/PASEP de 2025 já começou, beneficiando trabalhadores que atendem aos critérios estabelecidos pelo governo.

O valor funciona como um reforço financeiro importante, sobretudo para quem recebe salários mais baixos. O benefício pode chegar a até dois salários mínimos, garantindo um alívio no orçamento de milhões de brasileiros.

O pagamento segue um cronograma definido, e o valor varia de acordo com o tempo de trabalho no ano-base. Muitos trabalhadores ainda têm dúvidas sobre quem tem direito ao benefício e como fazer o saque. Por isso, é importante estar atento às regras para não perder a oportunidade de receber o pagamento.

PIS/PASEP 2025 já começou a ser pago. Veja se você pode receber até dois salários mínimos e saiba as datas e formas de saque do seu abono. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Calendário de pagamentos do PIS/PASEP 2025

Os pagamentos foram iniciados em 17 de fevereiro de 2025 e seguirão um cronograma organizado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, o que permite uma distribuição eficiente e evita sobrecarga no sistema.

Janeiro: 17 de fevereiro

17 de fevereiro Fevereiro: 17 de março

17 de março Março e Abril: 15 de abril

15 de abril Maio e Junho: 15 de maio

15 de maio Julho e Agosto: 16 de junho

16 de junho Setembro e Outubro: 15 de julho

15 de julho Novembro e Dezembro: 15 de agosto

Qual o valor do abono salarial?

O valor do abono depende do tempo de trabalho registrado em 2023 e do salário mínimo vigente em 2025, que é de R$ 1.518,00. O cálculo é feito da seguinte forma:

Divida o salário mínimo por 12 , resultando em R$ 126,50 por mês trabalhado .

, resultando em . Multiplique pelo número de meses em que houve vínculo formal de emprego em 2023.

Dessa forma, o valor do abono varia entre R$ 126,50 (mínimo) e R$ 1.518,00 (máximo). Vale lembrar que períodos trabalhados com menos de 15 dias no mês não são considerados no cálculo

Quem tem direito ao abono salarial?

Para receber o abono salarial PIS/PASEP, o trabalhador deve atender a alguns requisitos:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023 ;

; Ter recebido uma média de até dois salários mínimos mensais em 2023 ;

; Possuir pelo menos cinco anos de inscrição no programa PIS/PASEP ;

; O empregador deve ter informado corretamente os dados na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).

Como consultar se você tem direito?

Desde 5 de fevereiro de 2025, os trabalhadores podem verificar se têm direito ao benefício. As formas de consulta incluem:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital (disponível para Android e iOS);

(disponível para Android e iOS); Portal Gov.br , acessando a área de benefícios trabalhistas;

, acessando a área de benefícios trabalhistas; Central de Atendimento Alô Trabalho , pelo telefone 158 ;

, pelo telefone ; Aplicativo Caixa Trabalhador , para beneficiários do PIS ;

, para beneficiários do ; Central do Banco do Brasil, pelo telefone 4004-0001 ou 0800-729-0001, para beneficiários do PASEP.

Como receber o abono salarial?

Os pagamentos são feitos por meio de conta corrente ou digital, sempre através das instituições responsáveis:

Caixa Econômica Federal para beneficiários do PIS ;

para beneficiários do ; Banco do Brasil para beneficiários do PASEP.

Caso o trabalhador não tenha conta bancária, o saque pode ser realizado:

Em terminais de autoatendimento da Caixa ou do Banco do Brasil;

da Caixa ou do Banco do Brasil; Em agências lotéricas , no caso do PIS ;

, no caso do ; Diretamente nas agências bancárias, no caso do PASEP.

É recomendado verificar previamente as opções disponíveis para evitar problemas no momento do saque.

Prazos para saque

O prazo para retirar o abono salarial segue o calendário oficial do governo e, geralmente, vai até o final do ano seguinte ao início dos pagamentos. Para o abono de 2023, pago em 2025, o saque poderá ser feito até dezembro de 2026.

Caso o trabalhador não saque o valor dentro do prazo, o montante retorna ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), deixando de estar disponível para retirada.

Qual a diferença entre PIS e PASEP?

Apesar de serem mencionados juntos, PIS e PASEP são programas distintos:

PIS (Programa de Integração Social): Destinado a trabalhadores da iniciativa privada ;

Destinado a ; PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público): Voltado para servidores públicos.

Ambos têm critérios de elegibilidade semelhantes, mas são gerenciados por instituições diferentes.

Se você atende aos requisitos, verifique sua situação e garanta o seu abono salarial dentro do prazo. Não deixe de informar amigos e familiares que possam ser beneficiados.