Precisando de grana? Saiba o que fazer para recebe até 10 parcelas de R$ 2.900 do FGTS

A antecipação do saque-aniversário do FGTS permite acesso rápido ao dinheiro. Veja como funciona, quem pode contratar e quais são os benefícios dessa modalidade.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito dos trabalhadores brasileiros. Entre as opções disponíveis, o saque-aniversário permite a retirada anual de uma parte do saldo da conta do FGTS no mês de aniversário do trabalhador.

Além disso, agora também é possível antecipar os valores do saque-aniversário por meio de empréstimos oferecidos por bancos e instituições financeiras.

De maneira geral, essa opção pode ser uma alternativa para quem precisa de dinheiro imediato sem comprometer a renda mensal. Confira a seguir.

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário permite que o trabalhador retire uma parte do saldo do FGTS anualmente. O valor disponível varia conforme o montante acumulado na conta, seguindo uma tabela progressiva:

Até 500 reais: 50 por cento do saldo

50 por cento do saldo De 500,01 a 1.000 reais: 40 por cento do saldo + 50 reais

40 por cento do saldo + 50 reais De 1.000,01 a 5.000 reais: 30 por cento do saldo + 150 reais

30 por cento do saldo + 150 reais De 5.000,01 a 10.000 reais: 20 por cento do saldo + 650 reais

20 por cento do saldo + 650 reais De 10.000,01 a 15.000 reais: 15 por cento do saldo + 1.150 reais

15 por cento do saldo + 1.150 reais De 15.000,01 a 20.000 reais: 10 por cento do saldo + 1.900 reais

10 por cento do saldo + 1.900 reais Acima de 20.000 reais: 5 por cento do saldo + 2.900 reais

Por exemplo, um trabalhador com 8.000 reais na conta FGTS poderá sacar 2.250 reais no mês do seu aniversário.

Como funciona a antecipação do saque-aniversário?

A antecipação do saque-aniversário é uma forma de empréstimo que permite ao trabalhador receber adiantado o valor dos futuros saques. O pagamento desse crédito acontece de maneira automática, utilizando o saldo do FGTS nas datas previstas.

Principais características dessa modalidade:

Possibilidade de antecipar até sete parcelas anuais do saque-aniversário

do saque-aniversário Pagamento direto com o saldo do FGTS, sem necessidade de parcelas mensais

Taxas de juros menores do que as cobradas em outros tipos de empréstimos

Liberação rápida do dinheiro, sem burocracia

É importante lembrar que essa antecipação não significa sacar o FGTS. O trabalhador contrata um empréstimo, e os valores futuros são utilizados para a quitação da dívida.

Quais as vantagens da antecipação do saque-aniversário?

A antecipação do saque-aniversário pode trazer benefícios para quem precisa de dinheiro rapidamente. Algumas das principais vantagens incluem:

Acesso imediato ao valor sem precisar esperar o mês de aniversário

sem precisar esperar o mês de aniversário Flexibilidade financeira para quitar dívidas ou cobrir despesas urgentes

para quitar dívidas ou cobrir despesas urgentes Juros mais baixos em comparação com empréstimos convencionais

em comparação com empréstimos convencionais Facilidade na contratação , que pode ser feita de forma online

, que pode ser feita de forma online Não compromete o orçamento mensal, pois a quitação ocorre com o saldo do FGTS

Além disso, o processo não exige análise de crédito, pois o próprio FGTS é usado como garantia para o empréstimo.

Quem pode contratar a antecipação do saque-aniversário?

Para ter acesso à antecipação, o trabalhador precisa atender a alguns requisitos:

Já estar inscrito na modalidade saque-aniversário do FGTS

Ter saldo na conta vinculada ao FGTS

Possuir conta corrente ou poupança no banco que oferece o empréstimo

Não ter empréstimos em atraso na instituição financeira

Ser maior de 18 anos ou emancipado

Ter CPF regularizado junto à Receita Federal

Cada banco pode definir condições adicionais para liberar o crédito.

Como aderir ao saque-aniversário do FGTS?

Antes de contratar a antecipação, o trabalhador precisa optar pelo saque-aniversário. Isso pode ser feito de três formas:

Aplicativo FGTS (Android e iOS)

(Android e iOS) Site da Caixa Econômica Federal

Internet Banking da Caixa (para correntistas)

Ao escolher essa modalidade, o trabalhador abre mão do saque integral do FGTS em caso de demissão sem justa causa, tendo direito apenas à multa rescisória de 40 por cento.

Passo a passo para contratar a antecipação do saque-aniversário

O processo para contratar a antecipação é simples e pode ser feito de forma digital:

Optar pelo saque-aniversário através do aplicativo ou site da Caixa Autorizar a consulta do saldo do FGTS pelo banco escolhido Realizar a simulação do empréstimo, verificando valores e taxas Aguardar a análise e aprovação da instituição financeira Assinar o contrato digitalmente Receber o dinheiro diretamente na conta bancária

Muitos bancos oferecem a contratação 100 por cento online, tornando o processo mais rápido e acessível.

Valores e limites da antecipação

O valor da antecipação depende do saldo disponível no FGTS e do número de parcelas que o trabalhador deseja adiantar. A maioria dos bancos permite a antecipação de até sete saques anuais.

Como há cobrança de taxa de juros, o valor total recebido será menor do que a soma dos saques previstos. Algumas instituições podem estabelecer um valor mínimo para contratação, que pode variar entre 50 e 300 reais.

Taxas e custos da antecipação

As taxas cobradas podem variar de acordo com cada banco. Os principais custos incluem:

Taxa de juros , que pode ser fixa ou variável

, que pode ser fixa ou variável IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)

Tarifas de contratação ou manutenção (caso aplicável)

Por isso, é recomendado comparar as opções disponíveis antes de contratar o empréstimo, analisando não apenas a taxa de juros, mas o Custo Efetivo Total (CET) da operação.

Pagamento e quitação do empréstimo

O pagamento da antecipação ocorre de forma automática. O saldo do FGTS é utilizado para quitar as parcelas na data prevista para cada saque-aniversário.

Se um trabalhador antecipar três parcelas, o pagamento será feito em três anos consecutivos, no mês do aniversário. Caso o saldo do FGTS não seja suficiente para cobrir o pagamento, o trabalhador precisará quitar a dívida com outros recursos.