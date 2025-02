Quer se destacar no esporte? Veja como o Programa Talento Esportivo pode ajudar

Saiba como se inscrever no Programa Talento Esportivo e conquistar apoio financeiro. Descubra os requisitos e categorias para se tornar um atleta de destaque.

O Programa Talento Esportivo é uma excelente oportunidade para atletas que buscam apoio financeiro em suas carreiras. Ele oferece bolsas mensais que variam de R$ 415 a R$ 2.490, de acordo com a categoria do atleta e o estágio de sua carreira.

O programa tem como objetivo auxiliar atletas em diferentes fases de seu desenvolvimento, permitindo que se concentrem em seus treinamentos e competições sem se preocupar com questões financeiras.

Ao longo deste texto, você conhecerá os detalhes sobre como participar, os requisitos necessários e o processo de inscrição.

Objetivos do Programa Talento Esportivo

O Programa Talento Esportivo foi criado com a intenção de incentivar a prática esportiva em diversas categorias, desde a base até o alto rendimento. Entre seus principais objetivos, estão:

Fomentar a prática de esportes nas categorias de base , ajudando jovens a se desenvolverem.

, ajudando jovens a se desenvolverem. Apoiar atletas de alto rendimento , permitindo que se concentrem na busca por melhores resultados.

, permitindo que se concentrem na busca por melhores resultados. Melhorar a qualidade dos treinamentos , proporcionando melhores condições para o desenvolvimento dos atletas.

, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento dos atletas. Facilitar a participação em competições de diferentes níveis , incluindo estaduais, nacionais e internacionais.

, incluindo estaduais, nacionais e internacionais. Aumentar a representatividade de São Paulo e do Brasil em eventos esportivos, fortalecendo a imagem do país no cenário esportivo global.

Categorias e valores das bolsas

As bolsas são divididas em quatro categorias, com valores distintos para cada uma delas. Confira abaixo os detalhes:

Estudantil Idade: 14 a 17 anos

14 a 17 anos Valor da bolsa: R$ 415

R$ 415 Critério: Resultados expressivos em competições escolares. Juniores Idade: 17 a 21 anos

17 a 21 anos Valor da bolsa: R$ 415 a R$ 830

R$ 415 a R$ 830 Critério: Bom desempenho em competições estaduais ou nacionais. Nacional Idade: A partir de 21 anos

A partir de 21 anos Valor da bolsa: R$ 1.245 a R$ 1.660

R$ 1.245 a R$ 1.660 Critério: Destaque em competições nacionais. Internacional Idade: Sem limite

Sem limite Valor da bolsa: R$ 2.075 a R$ 2.490

R$ 2.075 a R$ 2.490 Critério: Desempenho em competições internacionais.

Requisitos para participação

Para se inscrever no Programa Talento Esportivo, os atletas devem atender a alguns requisitos básicos:

Estar dentro da faixa etária correspondente à categoria desejada.

Ter resultados comprovados em competições relevantes .

. Não estar recebendo benefícios semelhantes de outros programas governamentais.

Estar vinculado a uma escola ou clube esportivo.

Possuir disponibilidade para participar de competições e eventos.

Além disso, é importante destacar que participar do programa não gera vínculo empregatício com a Administração Pública Estadual.

Como se inscrever?

As inscrições para o Programa Talento Esportivo são feitas exclusivamente online. Para realizar a inscrição, siga estas etapas:

Acesse o site oficial da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo ( https://www.esportes.sp.gov.br/ ). Procure a seção Projetos e Programas. Encontre o Programa Talento Esportivo e clique para se inscrever. Preencha o formulário de inscrição com atenção e cuidado. Anexe todos os documentos solicitados. Envie sua inscrição dentro do prazo estipulado.

É importante lembrar que erros no preenchimento podem levar à desclassificação do candidato, por isso, todos os campos devem ser preenchidos corretamente.

Documentação necessária

Os candidatos precisam fornecer alguns documentos para validar sua inscrição. Entre eles estão:

Formulário de inscrição preenchido e assinado .

. Foto 3×4 recente.

Cópias do RG e CPF do atleta e do responsável legal (para menores de idade).

do atleta e do responsável legal (para menores de idade). Declaração de não recebimento de benefícios similares .

. Declaração da escola ou clube atestando vínculo e rotina de treinos .

. Declaração da Federação ou Confederação Esportiva (exceto para a categoria estudantil).

Processo de seleção

A Comissão de Avaliação irá analisar as inscrições com base em critérios como:

Participação em competições do calendário da Secretaria de Esportes .

. Classificação em eventos esportivos importantes .

. A importância das competições disputadas .

. Percentual de atletas contemplados em esportes coletivos.

A seleção será feita de acordo com esses critérios, sempre respeitando a disponibilidade orçamentária.

Divulgação dos resultados

Após a análise das inscrições, os resultados serão divulgados da seguinte maneira:

Verificação da documentação apresentada. Análise do desempenho esportivo. Publicação da lista oficial de aprovados no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Resultados também serão divulgados no site da Secretaria de Esportes.

Os selecionados terão 15 dias úteis para assinar o Termo de Adesão, confirmando sua participação.

Processo de recurso

Caso não seja selecionado, o candidato pode entrar com recurso no prazo de 10 dias úteis após a divulgação dos resultados. O recurso deve ser enviado por e-mail, conforme o modelo fornecido pelo programa. A Comissão irá avaliar os pedidos e divulgará o resultado final no Diário Oficial.

Como receber os valores da bolsa?

Para receber a bolsa, o atleta selecionado deve:

Verificar sua situação no Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados (CADIN). Abrir uma conta corrente no Banco do Brasil. Fornecer os dados bancários à Secretaria de Esportes.

Manter os dados atualizados é fundamental para evitar problemas no pagamento.

Obrigações dos atletas contemplados

Os atletas selecionados têm algumas responsabilidades, como:

Manter treinamento regular .

. Participar das competições convocadas .

. Usar o uniforme oficial do programa durante eventos.

do programa durante eventos. Prestar contas das atividades realizadas, quando solicitado.

O não cumprimento dessas obrigações pode resultar na perda da bolsa.