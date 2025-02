Primeiros pagamentos do Pé-de-Meia beneficiam estudantes de brasileiros em TODO o Brasil

O Pé-de-Meia começa a liberar pagamentos para estudantes de baixa renda. Descubra os detalhes dos valores e como participar do programa.

O programa Pé-de-Meia foi criado pelo Ministério da Educação (MEC) para apoiar estudantes de escolas públicas, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social.

De maneira geral, o principal objetivo da iniciativa é combater a evasão escolar e ajudar no desempenho acadêmico dos jovens.

A primeira parcela do programa já está sendo depositada, beneficiando aqueles que completaram o ano letivo de 2024.

Estudantes do ensino médio público começam a receber os pagamentos do programa Pé-de-Meia. Saiba como garantir seu benefício e os critérios para participar. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode receber os benefícios?

O Pé-de-Meia é voltado para estudantes de baixa renda que estão matriculados no ensino médio regular ou no programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para ser elegível, o estudante deve ter entre 14 e 24 anos e pertencer a famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico). A prioridade no recebimento dos valores é para os estudantes que fazem parte das famílias beneficiadas pelo Bolsa Família.

Aproveite e confira:

Quais são os valores do benefício?

O programa oferece incentivos financeiros aos alunos. Eles podem receber:

R$ 200 anuais como incentivo à matrícula

anuais como incentivo à matrícula R$ 1.800 anuais para incentivar a frequência

anuais para incentivar a R$ 1.000 anuais para a conclusão do ano letivo

anuais para a R$ 200 em parcela única para quem participar do Enem

Como funciona o pagamento?

Os primeiros pagamentos começaram em fevereiro, com a liberação de R$ 1.000 para os estudantes que completaram o ano letivo de 2024.

O Tribunal de Contas da União (TCU) foi responsável por autorizar o início dos pagamentos, já que, inicialmente, havia um bloqueio de R$ 6 bilhões destinados ao programa, devido à falta de previsão orçamentária para o ano de 2025.

No entanto, após negociações, o TCU liberou os recursos temporariamente, enquanto o Congresso Nacional analisa a proposta de inclusão desses valores no orçamento.

Critérios de elegibilidade

Os estudantes que se inscrevem no programa devem seguir alguns critérios de elegibilidade. Isso inclui:

Faixa etária : os alunos devem ter entre 14 e 24 anos , uma faixa etária correspondente ao período do ensino médio, podendo ser incluídos aqueles que têm atrasos escolares .

: os alunos devem ter , uma faixa etária correspondente ao período do ensino médio, podendo ser incluídos aqueles que têm . Instituição de ensino : o programa é exclusivo para alunos de escolas públicas , tanto do ensino médio regular quanto do EJA.

: o programa é , tanto do ensino médio regular quanto do EJA. Situação socioeconômica: o candidato deve ser de famílias cadastradas no CadÚnico, garantindo que o benefício chegue às pessoas mais necessitadas.

Integração com outros programas

O ministro Camilo Santana mencionou a intenção de integrar o Pé-de-Meia com outros programas educacionais, como o ProUni.

Isso pode facilitar a transição dos alunos para o ensino superior, reduzindo as dificuldades que muitos enfrentam ao ingressar na universidade, como a falta de moradia adequada, um dos fatores que contribui para a evasão escolar no nível superior.

Além disso, o programa Pé-de-Meia Licenciatura foi criado para beneficiar estudantes de licenciatura e incentivar a formação de novos professores.

O objetivo é atrair mais jovens para a carreira de docência e reduzir a evasão dos cursos de licenciatura, aumentando a quantidade de professores qualificados no Brasil.

Benefícios do programa Pé-de-Meia Licenciatura

O Pé-de-Meia Licenciatura oferece um valor mensal de R$ 1.050 aos estudantes. Esse valor é dividido em duas partes:

R$ 700 podem ser sacados mensalmente.

podem ser sacados mensalmente. R$ 350 são depositados em uma poupança, que será liberada após o aluno ingressar na rede pública de ensino.

Com o início dos pagamentos e a expansão para o ensino superior, o programa promete beneficiar milhões de estudantes em todo o país.

As oportunidades são grandes para quem deseja concluir o ensino médio com o apoio financeiro e, ao mesmo tempo, garantir um futuro promissor no ensino superior.