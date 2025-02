Calendário do saque-aniversário do FGTS já foi divulgado; confira as datas e valores

O calendário do saque-aniversário do FGTS 2025 já foi divulgado. Veja as datas, os valores disponíveis para saque e como aderir à modalidade.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito garantido aos trabalhadores brasileiros com carteira assinada.

Uma das modalidades disponíveis é o saque-aniversário, que permite a retirada de uma parcela do saldo uma vez ao ano, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.

Para 2025, o calendário oficial já foi divulgado, trazendo novidades para quem deseja aderir a essa opção. Veja mais detalhes a seguir!

Trabalhadores já podem consultar o calendário do saque-aniversário do FGTS. Confira as regras, os prazos e saiba como solicitar o benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário oferece ao trabalhador a possibilidade de retirar parte do saldo do FGTS anualmente.

No entanto, ao optar por essa modalidade, o trabalhador abre mão do saque-rescisão, ou seja, não poderá sacar o saldo total da conta caso seja demitido sem justa causa. Nesse caso, terá direito apenas à multa rescisória de 40% sobre o valor depositado pelo empregador.

A Caixa Econômica Federal aplica uma alíquota variável entre 5% e 50%, de acordo com o saldo disponível na conta do FGTS, além de uma parcela adicional fixa em algumas faixas de valor.

Calendário do saque-aniversário 2025

O calendário oficial define prazo de três meses para que o trabalhador realize o saque, contados a partir do primeiro dia útil do mês de seu aniversário.

Nascidos em janeiro : de 2 de janeiro a 31 de março de 2025

: de 2 de janeiro a 31 de março de 2025 Nascidos em fevereiro : de 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025

: de 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025 Nascidos em março : de 3 de março a 30 de maio de 2025

: de 3 de março a 30 de maio de 2025 Nascidos em abril : de 1º de abril a 30 de junho de 2025

: de 1º de abril a 30 de junho de 2025 Nascidos em maio : de 2 de maio a 31 de julho de 2025

: de 2 de maio a 31 de julho de 2025 Nascidos em junho : de 2 de junho a 29 de agosto de 2025

: de 2 de junho a 29 de agosto de 2025 Nascidos em julho : de 1º de julho a 30 de setembro de 2025

: de 1º de julho a 30 de setembro de 2025 Nascidos em agosto : de 1º de agosto a 31 de outubro de 2025

: de 1º de agosto a 31 de outubro de 2025 Nascidos em setembro : de 1º de setembro a 28 de novembro de 2025

: de 1º de setembro a 28 de novembro de 2025 Nascidos em outubro : de 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025

: de 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025 Nascidos em novembro : de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026

: de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026 Nascidos em dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão ao saque-aniversário pode ser feita a qualquer momento, e o processo é simples. O trabalhador pode optar pela modalidade por meio dos seguintes canais:

Aplicativo FGTS : disponível para Android e iOS , permite adesão e consulta do saldo.

: disponível para , permite adesão e consulta do saldo. Site do FGTS : acessando o portal oficial, é possível fazer a solicitação online.

: acessando o portal oficial, é possível fazer a solicitação online. Internet Banking da Caixa : para quem já é cliente, a adesão pode ser feita diretamente pelo app do banco.

: para quem já é cliente, a adesão pode ser feita diretamente pelo app do banco. Agências da Caixa: para quem prefere atendimento presencial, as unidades da Caixa oferecem suporte para a adesão.

Caso o trabalhador realize a adesão no mês do aniversário, o valor estará disponível para saque em até 5 dias úteis.

Cálculo do valor disponível para saque

O valor que pode ser retirado no saque-aniversário depende do saldo total do FGTS, sendo aplicada uma alíquota variável, conforme a tabela abaixo:

Faixa de Saldo (R$) Alíquota Parcela Adicional (R$) Até 500,00 50% – De 500,01 a 1.000,00 40% 50,00 De 1.000,01 a 5.000,00 30% 150,00 De 5.000,01 a 10.000,00 20% 650,00 De 10.000,01 a 15.000,00 15% 1.150,00 De 15.000,01 a 20.000,00 10% 1.900,00 Acima de 20.000,00 5% 2.900,00

Exemplo de cálculo: um trabalhador com R$ 1.500,00 de saldo poderá sacar 30% desse valor (R$ 450,00), mais R$ 150,00 de parcela adicional, totalizando R$ 600,00.

Vantagens e desvantagens do saque-aniversário

Antes de aderir ao saque-aniversário, é importante analisar os pontos positivos e negativos dessa escolha.

Vantagens:

Permite acesso anual a parte do saldo do FGTS.

do FGTS. Possibilita uso do dinheiro para investimentos ou pagamento de dívidas .

. Opção de antecipar os saques futuros através de empréstimos.

Desvantagens:

Perda do saque-rescisão em caso de demissão sem justa causa.

em caso de demissão sem justa causa. Redução do saldo do FGTS ao longo do tempo .

. Limitação do valor sacado, que pode ser menor do que o saque-rescisão.

É possível voltar ao saque-rescisão?

Caso o trabalhador queira cancelar o saque-aniversário e voltar ao saque-rescisão, isso é possível. No entanto, a mudança só tem efeito após um período de 25 meses a partir da solicitação.

Se o trabalhador tiver feito antecipação de saque-aniversário em instituições financeiras, o retorno ao saque-rescisão só será permitido após a quitação do empréstimo.

Antecipação do saque-aniversário

Muitos trabalhadores optam por antecipar os valores futuros do saque-aniversário por meio de instituições financeiras. Esse tipo de operação funciona como um empréstimo, onde os saques anuais servem como garantia de pagamento.

A Caixa e outros bancos permitem a antecipação de até cinco anos de saque, dependendo do saldo disponível na conta do FGTS. Porém, antes de contratar essa modalidade, é importante avaliar as taxas de juros e o impacto no saldo disponível para o futuro.

Agora que você conhece todos os detalhes sobre o saque-aniversário do FGTS, consulte suas opções e veja se essa modalidade é a mais vantajosa para o seu caso. Compartilhe essa informação com outros trabalhadores que possam se beneficiar desse recurso.