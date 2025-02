Caixa libera saque de R$ 127 a R$ 1.518; saiba quem pode receber

O pagamento do PIS/Pasep já começou. Veja quem tem direito, como consultar seu saldo e onde realizar o saque do abono salarial.

A Caixa iniciou o pagamento do abono salarial PIS/Pasep na última segunda-feira, dia 17, beneficiando cerca de dois milhões de trabalhadores nascidos em janeiro.

O governo federal liberou 2,3 bilhões de reais, com valores individuais entre 127 e 1.518 reais, dependendo do tempo de trabalho no ano-base.

O benefício estará disponível para saque até 29 de dezembro e será pago de acordo com o calendário oficial definido pelo governo.

O governo liberou o abono salarial PIS/Pasep. Saiba como verificar seu benefício, os valores disponíveis e onde retirar o dinheiro. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode receber o abono salarial?

Para ter direito ao pagamento, o trabalhador precisa cumprir algumas regras. Veja quais são os critérios exigidos:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023 ;

; Ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais no ano-base ;

; Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos ;

; Ter os dados corretamente informados pelo empregador na RAIS ou no eSocial.

O valor do abono pode chegar a um salário mínimo. Por isso, é importante que o trabalhador confira se está na lista de beneficiários para não perder a oportunidade de saque.

Calendário e valores do PIS/Pasep em 2025

Ao longo do ano, o PIS/Pasep deve beneficiar aproximadamente 24,4 milhões de trabalhadores, com um total de 30,7 bilhões de reais em repasses. Em 2024, foram liberados 27 bilhões de reais, contemplando 25,6 milhões de pessoas.

No mês de fevereiro, cerca de 1,8 milhão de trabalhadores da iniciativa privada poderão sacar o PIS na Caixa Econômica Federal. Além disso, 163,8 mil servidores públicos terão acesso ao Pasep pelo Banco do Brasil.

O governo define as datas de pagamento conforme o mês de nascimento do trabalhador. Por isso, é essencial acompanhar o calendário oficial para saber quando será possível realizar o saque.

Como consultar e sacar o abono salarial?

A consulta pode ser feita de forma online, sem precisar ir até uma agência bancária. O trabalhador pode verificar se tem direito ao benefício e o valor disponível através dos seguintes canais:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Portal Gov.br (basta inserir CPF e senha cadastrada)

Onde sacar o benefício?

Trabalhadores da iniciativa privada: o saque deve ser feito na Caixa Econômica Federal .

o saque deve ser feito . Servidores públicos: o valor fica disponível no Banco do Brasil.

Quem já tem conta nos respectivos bancos pode receber o valor diretamente na conta, sem necessidade de saque presencial. Para aqueles que não possuem conta bancária, é possível retirar o dinheiro utilizando o Cartão Cidadão em terminais de autoatendimento, lotéricas e agências bancárias.

Ficar atento às datas e aos critérios do programa garante que o trabalhador não perca esse benefício. O pagamento do abono pode ser um reforço financeiro importante ao longo do ano.