Caixa libera pagamento do Pé-de-meia; confira valores e calendário de repasses

O pagamento do Pé-de-meia será feito a partir de fevereiro. Veja quem tem direito, como consultar e onde sacar o benefício estudantil.

Os estudantes do ensino médio da rede pública devem ficar atentos à liberação do benefício Pé-de-meia, referente ao mês de fevereiro. A Caixa Econômica Federal anunciou que os pagamentos terão início na terça-feira, dia 25.

O programa atende alunos que concluíram o ensino médio em 2024 e também aqueles que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em anos anteriores.

Estima-se que cerca de quatro milhões de estudantes em situação de vulnerabilidade social sejam beneficiados. Veja mais detalhes a seguir.

O programa Pé-de-meia inicia os repasses para estudantes do ensino médio. Veja o calendário de pagamento e como acessar o valor pelo Caixa Tem. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o programa Pé-de-meia?

Criado para incentivar a permanência dos jovens na escola, o Pé-de-meia é um programa social que beneficia estudantes do ensino médio de escolas públicas. Aproximadamente 60 por cento dos alunos dessa etapa de ensino podem ser contemplados.

A seleção dos beneficiários é feita por meio do Cadastro Único (CadÚnico), ferramenta utilizada pelo governo para identificar pessoas em situação de vulnerabilidade. Para continuar recebendo os valores, o aluno precisa manter uma frequência ativa nas aulas.

Confira ainda hoje:

Valores do benefício

O programa prevê diferentes pagamentos ao longo do ano, conforme a série e a participação do aluno. Os valores são os seguintes:

Incentivo mensal: 200 reais, disponíveis a qualquer momento;

200 reais, disponíveis a qualquer momento; Estudantes do EJA (Educação de Jovens e Adultos): 200 reais pela matrícula e 225 reais mensais pela frequência;

200 reais pela matrícula e 225 reais mensais pela frequência; Bônus anual: 1.000 reais ao final de cada ano letivo;

1.000 reais ao final de cada ano letivo; Incentivo pela participação no ENEM: 200 reais.

Durante todo o ensino médio, um estudante pode acumular até 9.200 reais em benefícios.

Calendário de pagamentos de fevereiro

Os pagamentos serão realizados conforme o ano de conclusão do ensino médio e a data de nascimento do estudante. Veja as datas previstas:

Para quem concluiu o 3º ano do ensino médio em 2024:

Nascidos entre janeiro e junho: pagamento no dia 25 de fevereiro ;

pagamento no dia ; Nascidos entre julho e dezembro: pagamento no dia 26 de fevereiro.

Para quem concluiu o 1º ou 2º ano do ensino médio:

Todos os nascidos: pagamento no dia 27 de fevereiro.

Os valores serão disponibilizados por meio do aplicativo Caixa Tem, utilizado para gerenciar benefícios sociais.

Decisão do TCU sobre o programa

O Tribunal de Contas da União (TCU) autorizou a liberação de seis bilhões de reais, garantindo a continuidade do Pé-de-meia. Esses recursos estavam bloqueados e foram destravados após nova avaliação do órgão.

O TCU também determinou que o governo federal encontre uma solução junto ao Congresso Nacional para incluir o programa no orçamento de 2025. O prazo para essa decisão é de 120 dias. Durante esse período, os pagamentos continuarão sendo feitos por meio de fundos privados.

Caso o governo não consiga assegurar os recursos para o próximo ano, o TCU poderá reavaliar a situação dentro de quatro meses.

Como obter informações sobre o benefício?

Os estudantes que desejam esclarecer dúvidas sobre o Pé-de-meia devem procurar a secretaria da escola onde estão matriculados.

Outra alternativa é buscar atendimento em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) próximo à residência.

É importante acompanhar as atualizações do programa e garantir que todos os requisitos sejam cumpridos para continuar recebendo o benefício.