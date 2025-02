Milhões de brasileiros já podem sacar seus benefícios; veja se você tem direito

A Caixa liberou novos pagamentos para Bolsa Família, Auxílio Gás e PIS/Pasep. Veja quem recebe e como sacar os benefícios ainda nesta semana.

O pagamento de diversos benefícios sociais já está disponível para milhões de brasileiros nesta semana. A Caixa Econômica Federal começou a liberar os valores do Bolsa Família, do Auxílio Gás e do PIS/Pasep, seguindo o calendário oficial de repasses.

Para garantir o acesso ao dinheiro, é fundamental verificar as datas de pagamento e os critérios exigidos pelo governo.

Quem atende aos requisitos pode conferir se já pode sacar os valores e quais são as condições para o recebimento. Saiba mais nas linhas abaixo.

O pagamento de benefícios já começou. Saiba quais grupos foram incluídos, como consultar os valores e quais são as formas de saque disponíveis. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Bolsa Família: datas e valores em fevereiro

Os pagamentos do Bolsa Família começaram nesta segunda-feira (17), atendendo 1,57 milhão de famílias. O valor total disponibilizado é de R$ 1,09 bilhão.

Quem recebe primeiro?

Famílias que vivem em 623 municípios afetados por desastres naturais recebem o benefício hoje, sem necessidade de seguir o número final do NIS (Número de Inscrição Social).

Calendário geral de pagamentos

Para os demais beneficiários, o pagamento ocorre conforme o final do NIS:

Final 1 : 17 de fevereiro

: 17 de fevereiro Final 2 : 18 de fevereiro

: 18 de fevereiro Final 3 : 19 de fevereiro

: 19 de fevereiro Final 4 : 20 de fevereiro

: 20 de fevereiro Final 5 : 21 de fevereiro

: 21 de fevereiro Final 6 : 24 de fevereiro

: 24 de fevereiro Final 7 : 25 de fevereiro

: 25 de fevereiro Final 8 : 26 de fevereiro

: 26 de fevereiro Final 9 : 27 de fevereiro

: 27 de fevereiro Final 0: 28 de fevereiro

Valores do Bolsa Família

Cada família recebe R$ 600 como valor mínimo, podendo contar com adicionais:

R$ 150 para cada criança de até 6 anos

para cada criança de até R$ 50 para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos

para crianças e adolescentes de R$ 50 para gestantes

para R$ 50 para bebês de até 6 meses (Benefício Nutrizes)

Como sacar o benefício?

O dinheiro pode ser acessado pelo Caixa Tem, permitindo transferências e pagamentos online. Também é possível sacar o valor em agências da Caixa ou em casas lotéricas.

Que tal conferir?

Auxílio Gás: pagamentos e valores

O Auxílio Gás também começou a ser pago nesta semana. O benefício é destinado a famílias de baixa renda para ajudar na compra do gás de cozinha.

Quem recebe primeiro?

Assim como no Bolsa Família, as famílias em situação de emergência recebem o valor nesta segunda-feira (17), sem necessidade de seguir o final do NIS.

Calendário do Auxílio Gás

O pagamento segue o cronograma abaixo:

Final 1 : 17 de fevereiro

: 17 de fevereiro Final 2 : 18 de fevereiro

: 18 de fevereiro Final 3 : 19 de fevereiro

: 19 de fevereiro Final 4 : 20 de fevereiro

: 20 de fevereiro Final 5 : 21 de fevereiro

: 21 de fevereiro Final 6 : 24 de fevereiro

: 24 de fevereiro Final 7 : 25 de fevereiro

: 25 de fevereiro Final 8 : 26 de fevereiro

: 26 de fevereiro Final 9 : 27 de fevereiro

: 27 de fevereiro Final 0: 28 de fevereiro

Valor do Auxílio Gás em fevereiro

O benefício é pago a cada dois meses e, neste mês, o valor é de R$ 106,00. O cálculo é feito com base na média nacional do botijão de 13 kg, conforme a Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Como receber o Auxílio Gás?

O saque pode ser feito pelo Caixa Tem, com movimentação online, ou presencialmente em agências da Caixa e lotéricas.

PIS/Pasep: primeiros pagamentos de 2025

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep começou nesta segunda-feira (17), beneficiando trabalhadores que nasceram em janeiro.

Calendário do PIS/Pasep 2025

Os valores serão pagos conforme o mês de nascimento do trabalhador:

Janeiro : 17 de fevereiro

: 17 de fevereiro Fevereiro : 17 de março

: 17 de março Março e abril : 15 de abril

: 15 de abril Maio e junho : 15 de maio

: 15 de maio Julho e agosto : 16 de junho

: 16 de junho Setembro e outubro : 15 de julho

: 15 de julho Novembro e dezembro: 15 de agosto

Quanto cada trabalhador recebe?

O valor do PIS/Pasep depende da quantidade de meses trabalhados em 2023, seguindo o salário mínimo atual:

1 mês trabalhado : R$ 126,00

: R$ 126,00 2 meses trabalhados : R$ 252,00

: R$ 252,00 3 meses trabalhados : R$ 378,00

: R$ 378,00 4 meses trabalhados : R$ 504,00

: R$ 504,00 5 meses trabalhados : R$ 630,00

: R$ 630,00 6 meses trabalhados : R$ 756,00

: R$ 756,00 7 meses trabalhados : R$ 882,00

: R$ 882,00 8 meses trabalhados : R$ 1.008,00

: R$ 1.008,00 9 meses trabalhados : R$ 1.134,00

: R$ 1.134,00 10 meses trabalhados : R$ 1.260,00

: R$ 1.260,00 11 meses trabalhados : R$ 1.386,00

: R$ 1.386,00 12 meses trabalhados: R$ 1.518,00

Quem pode receber o PIS/Pasep?

Para ter direito ao abono salarial, é necessário:

Ter cadastro no PIS/Pasep há pelo menos 5 anos

Ter recebido até dois salários mínimos mensais em 2023

em 2023 Ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano-base

Ter os dados informados corretamente na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais)

Como sacar o PIS/Pasep?

PIS : pago pela Caixa Econômica Federal para trabalhadores da iniciativa privada

: pago pela para trabalhadores da iniciativa privada Pasep : pago pelo Banco do Brasil para servidores públicos

: pago pelo para servidores públicos Os valores podem ser retirados nas agências bancárias, por depósito em conta corrente ou pelo Caixa Tem para quem não tem conta.

Critérios para receber os benefícios

Cada benefício tem suas exigências específicas. Para garantir o pagamento, é importante verificar se a família ou trabalhador atende aos requisitos.

Bolsa Família

Inscrição no Cadastro Único

Renda mensal por pessoa de até R$ 218,00

Crianças matriculadas na escola e com a vacinação em dia

e com a Gestantes devem fazer acompanhamento pré-natal

Auxílio Gás

Inscrição no Cadastro Único

Renda familiar per capita de até meio salário mínimo

Beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) também podem receber

PIS/Pasep