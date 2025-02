Você tem essas moedas de 1 real? Elas podem estar valendo mais do que imagina

Moedas comemorativas de 1 real podem valer muito dinheiro. Veja quais são as mais procuradas por colecionadores e descubra se você tem alguma delas.

Algumas moedas de 1 real podem valer muito além do seu valor original e despertar o interesse de colecionadores.

Edições comemorativas e exemplares com erros de cunhagem são considerados raridades no mercado numismático, sendo negociados por valores bem acima do comum.

Se você tem moedas guardadas, pode ser interessante conferir se alguma delas está entre as mais valiosas. Dependendo do ano de emissão, da quantidade produzida e de características específicas, esses itens podem representar verdadeiros tesouros para quem coleciona.

Algumas moedas de 1 real são verdadeiros tesouros entre colecionadores. Confira quais edições são raras e podem valer muito mais do que seu valor de face. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Por que algumas moedas de 1 real são tão procuradas?

As moedas comemorativas de 1 real, lançadas para homenagear eventos históricos e personalidades marcantes, possuem tiragem limitada, o que aumenta seu valor entre colecionadores. Além disso, algumas edições apresentam erros de cunhagem, tornando-se ainda mais raras e valorizadas.

As moedas da segunda família do Plano Real, que começaram a circular em 1998, continuam sendo utilizadas no dia a dia, mas algumas edições específicas ganharam destaque por suas características únicas.

O Banco Central emitiu diversos modelos comemorativos ao longo dos anos, sendo que alguns deles já são considerados itens raros.

Que tal conferir?

Características das moedas comemorativas

As moedas de 1 real seguem um padrão de fabricação definido pelo Banco Central. Veja as principais especificações das edições comemorativas:

Material : aço inoxidável e revestimento de bronze

: aço inoxidável e revestimento de bronze Diâmetro : 27,0 mm

: 27,0 mm Peso : 7,00 g

: 7,00 g Espessura : 1,95 mm

: 1,95 mm Borda : serrilhado intercalado

: serrilhado intercalado Eixo : reverso moeda (EH)

: reverso moeda (EH) Circulação: desde 12 de setembro de 2002

Cada uma dessas moedas apresenta um grafismo indígena marajoara no reverso, além de uma esfera com faixa de júbilo e a constelação do Cruzeiro do Sul, um dos símbolos nacionais.

Quais são as moedas comemorativas mais valiosas?

Moeda do centenário de Juscelino Kubitschek (JK)

Lançada em 2002, essa moeda traz a imagem de JK e a inscrição Centenário Juscelino Kubitschek. Por se tratar de uma edição limitada, é uma das mais procuradas.

Moeda dos 40 anos do Banco Central (BC 40)

Emitida em 2005, essa moeda comemora os 40 anos do Banco Central do Brasil e apresenta a logomarca oficial da instituição, além de uma representação do edifício-sede em Brasília.

Moeda dos 50 anos do Banco Central (BC 50)

Criada em 2015, essa edição destaca os 50 anos do Banco Central e exibe uma ilustração do prédio da instituição.

Moeda do Beija-Flor

Lançada em 2019, essa moeda homenageia a cédula de 1 real de 1994, apresentando a imagem de um beija-flor alimentando seus filhotes.

O que define o valor dessas moedas?

O valor dessas moedas pode variar de acordo com diversos fatores, incluindo:

Estado de conservação – Moedas sem desgastes e bem preservadas são mais valorizadas.

– Moedas sem desgastes e bem preservadas são mais valorizadas. Tiragem limitada – Quanto menor o número de exemplares em circulação, maior a raridade.

– Quanto menor o número de exemplares em circulação, maior a raridade. Erros de cunhagem – Algumas moedas apresentam falhas na fabricação, como reverso horizontal, aumentando seu valor.

O que é uma moeda com reverso horizontal?

O reverso horizontal ocorre quando o lado inverso da moeda não está alinhado corretamente. Para identificar, segure a moeda com a face principal voltada para você e gire-a verticalmente. Se a outra face aparecer desalinhada, trata-se de um erro de cunhagem.

Essas moedas podem alcançar valores altos no mercado de colecionadores, especialmente porque não há registros exatos sobre quantas foram produzidas com esse defeito.

Como saber se sua moeda vale mais?

Se você deseja verificar o valor de uma moeda comemorativa, pode consultar especialistas em numismática ou acessar catálogos especializados.

Outra opção é participar de feiras e grupos de colecionadores, onde é possível encontrar compradores interessados.

Ter uma moeda rara pode ser uma grande oportunidade para quem deseja ingressar no mundo da numismática. Se você tem moedas de 1 real guardadas, vale a pena conferir se alguma delas faz parte dessa lista. Compartilhe essa informação com amigos e familiares e veja se há alguma raridade por perto!