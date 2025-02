Atenção, foliões! Veja os golpes mais aplicados no Carnaval e como se proteger

O Carnaval 2025 se aproxima e, com ele, os golpes financeiros. Veja como evitar fraudes em pagamentos, ingressos falsos e QR Codes suspeitos.

Para a alegria de milhões de brasileiros, o Carnaval 2025 está bem próximo. E, com ele, aumentam as movimentações financeiras em todo o país.

Apesar dos bons momentos, também é preciso ter muito cuidado. Isso porque, enquanto muitos se preparam para aproveitar as festas, criminosos veem a oportunidade de aplicar golpes financeiros.

Durante esse período, fraudes envolvendo QR Codes falsos, transações bancárias e ofertas enganosas se tornam mais frequentes, exigindo atenção redobrada dos foliões.

Golpes financeiros se intensificam no Carnaval, colocando foliões em risco. Veja as fraudes mais comuns e como se proteger de QR Codes falsos e Pix fraudulento. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais são os golpes mais comuns durante o Carnaval?

Os golpes financeiros mais aplicados durante o Carnaval envolvem roubo de dados bancários e transações fraudulentas.

Um dos mais recorrentes é o uso de QR Codes falsos, que direcionam a vítima para páginas fraudulentas, onde os criminosos coletam informações pessoais e financeiras.

Outra fraude comum é o golpe do Pix falso. Nessa prática, o criminoso faz um falso depósito na conta da vítima e, pouco tempo depois, solicita a devolução do dinheiro. Como o valor nunca foi realmente transferido, a vítima perde o valor ao fazer a devolução.

Além disso, há um aumento na circulação de promoções falsas de ingressos para camarotes, festas exclusivas e abadás. Muitas dessas ofertas são divulgadas em redes sociais e sites falsos, atraindo vítimas com preços baixos e condições tentadoras.

Que tal conferir?

Como evitar cair em golpes durante o Carnaval?

Para reduzir os riscos de fraudes financeiras durante as festas, algumas práticas podem ajudar:

Evite escanear QR Codes desconhecidos : sempre verifique a procedência antes de fazer qualquer pagamento ou acessar links por meio desses códigos. Se possível, utilize formas de pagamento alternativas , como cartões por aproximação.

: sempre verifique a procedência antes de fazer qualquer pagamento ou acessar links por meio desses códigos. Se possível, utilize , como cartões por aproximação. Desconfie de ofertas muito vantajosas : camarotes e ingressos com preços muito abaixo do mercado podem ser um sinal de golpe. Sempre compre em sites oficiais ou de vendedores reconhecidos.

: camarotes e ingressos com preços muito abaixo do mercado podem ser um sinal de golpe. Sempre compre em sites oficiais ou de vendedores reconhecidos. Ative as notificações bancárias : monitorar transações bancárias em tempo real ajuda a identificar movimentações suspeitas e agir rapidamente em caso de fraude.

: monitorar transações bancárias em tempo real ajuda a identificar movimentações suspeitas e agir rapidamente em caso de fraude. Evite clicar em links recebidos por redes sociais ou e-mails desconhecidos : muitos golpes começam com mensagens que levam a páginas falsas, onde os criminosos roubam dados pessoais e bancários.

: muitos golpes começam com mensagens que levam a páginas falsas, onde os criminosos roubam dados pessoais e bancários. Use autenticação de dois fatores nos aplicativos bancários : esse recurso adiciona uma camada extra de segurança, dificultando o acesso de criminosos em caso de roubo do celular.

: esse recurso adiciona uma camada extra de segurança, dificultando o acesso de criminosos em caso de roubo do celular. Não forneça dados pessoais ou bancários para desconhecidos : em meio à festa, é comum pessoas pedirem para usar o celular emprestado. Evite desbloquear o dispositivo e fornecer informações sensíveis.

: em meio à festa, é comum pessoas pedirem para usar o celular emprestado. Evite desbloquear o dispositivo e fornecer informações sensíveis. Carregue apenas o necessário: evite levar grandes quantias de dinheiro, cartões extras e documentos que não sejam essenciais. O risco de furto e perda é alto em locais com grande aglomeração.

O que fazer se for vítima de um golpe?

Caso caia em um golpe financeiro durante o Carnaval, algumas medidas podem minimizar os danos:

Registre um boletim de ocorrência : a maioria das delegacias disponibiliza unidades móveis durante o evento, além de contar com a opção de registro online no site da Secretaria de Defesa Social do seu estado.

: a maioria das delegacias disponibiliza durante o evento, além de contar com a opção de registro online no site da Secretaria de Defesa Social do seu estado. Notifique seu banco imediatamente : caso tenha feito uma transação fraudulenta, entre em contato com o banco para tentar bloquear a operação ou recuperar o valor .

: caso tenha feito uma transação fraudulenta, entre em contato com o banco para tentar . Informe o IMEI do celular à polícia em caso de roubo : o código IMEI pode ser utilizado para bloquear o aparelho , impedindo seu uso por criminosos. O número pode ser consultado digitando *#06# no teclado do celular.

: o código IMEI pode ser utilizado para , impedindo seu uso por criminosos. O número pode ser consultado digitando *#06# no teclado do celular. Atualize suas senhas bancárias e de redes sociais: se houve perda ou roubo do celular, altere imediatamente suas credenciais para evitar acessos não autorizados.

Aproveite o Carnaval sem preocupações

Com medidas simples, é possível aproveitar as festividades sem cair em armadilhas financeiras. Fique atento às suas transações, evite ofertas suspeitas e tome precauções para proteger seus dados. Com atenção redobrada, a diversão será garantida.