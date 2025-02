Descontaço no IPVA! Veja como pagar o tributo com 10% de desconto antes do prazo final

Motoristas podem garantir 10% de desconto no IPVA 2025 pagando até 28 de fevereiro. Veja o calendário de pagamento e saiba como emitir a guia.

Proprietários de veículos podem garantir uma economia significativa no pagamento do IPVA 2025 ao aproveitar o desconto de 10% oferecido para quem quitar o imposto dentro do prazo.

O abatimento está disponível até o dia 28 de fevereiro, permitindo reduzir o valor total antes do vencimento das parcelas.

A Secretaria da Fazenda reforça que não haverá prorrogação da data, e aqueles que não realizarem o pagamento até o limite estabelecido precisarão quitar o tributo integralmente, sem descontos.

Para garantir o benefício, é importante acessar os canais oficiais e emitir a guia de pagamento dentro do período estipulado.

A Sefaz alerta que o prazo para pagamento do IPVA 2025 com desconto termina em fevereiro. Confira o calendário e evite juros e multas.

Quais são as opções de pagamento do IPVA 2025?

Os contribuintes podem escolher entre duas formas de pagamento do imposto:

Cota única : pagamento total até 28 de fevereiro , garantindo desconto de 10% .

: pagamento total até , garantindo . Parcelamento: opção de dividir o imposto em até três vezes, mas sem redução no valor.

Quem optar pelo parcelamento deve estar atento ao vencimento das parcelas para evitar acréscimos por atraso. Pagamentos realizados fora do prazo estabelecido pela Sefaz-MA estarão sujeitos a multas e juros.

Os motoristas podem acessar o portal da Secretaria da Fazenda, em https://sistemas1.sefaz.ma.gov.br/portalsefaz/jsp/principal/principal.jsf , para consultar valores, emitir a guia de pagamento e verificar débitos anteriores relacionados ao veículo.

Aproveite e veja:

Calendário de pagamento do IPVA 2025 no Maranhão

O pagamento do IPVA no estado segue um cronograma definido de acordo com o número final da placa do veículo. Confira as datas:

Final da placa Cota única (com desconto) 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela Início da fiscalização 1 e 2 28/02/2025 07/03/2025 04/04/2025 02/05/2025 02/06/2025 3 e 4 28/02/2025 14/03/2025 11/04/2025 09/05/2025 09/06/2025 5 e 6 28/02/2025 21/03/2025 17/04/2025 16/05/2025 16/06/2025 7 e 8 28/02/2025 28/03/2025 25/04/2025 23/05/2025 24/06/2025 9 e 0 28/02/2025 31/03/2025 30/04/2025 30/05/2025 30/06/2025

O início da fiscalização acontecerá após o prazo de quitação do imposto para cada final de placa. Isso significa que veículos com IPVA atrasado poderão ser autuados a partir dessas datas.

Onde pagar o IPVA 2025?

O pagamento pode ser feito em diferentes canais, garantindo mais comodidade aos motoristas. As opções disponíveis incluem:

Bancos credenciados : pagamento presencial em agências bancárias autorizadas.

: pagamento presencial em agências bancárias autorizadas. Aplicativos e internet banking : opção de pagamento online em instituições financeiras cadastradas.

: opção de pagamento online em instituições financeiras cadastradas. Portal da Secretaria da Fazenda: emissão da guia de pagamento diretamente no site oficial da Sefaz-MA.

Os contribuintes devem verificar se os bancos em que possuem conta estão credenciados para evitar dificuldades na quitação do imposto.

O que acontece se eu não fizer o pagamento?

Quem deixar de pagar o IPVA dentro do prazo ficará sujeito a penalidades, como:

Multas e juros sobre o valor devido .

. Impedimento de licenciamento do veículo .

. Possibilidade de apreensão do veículo por circular com pendências fiscais.

Além disso, a regularização do IPVA é necessária para obtenção do CRLV, documento obrigatório para circulação.

Os motoristas que ainda têm dúvidas sobre o imposto devem acessar os canais oficiais da Sefaz-MA ou procurar atendimento para mais informações. O prazo está se aproximando, e garantir o desconto pode ser uma ótima forma de economizar.

Compartilhe essa informação com outros condutores para que ninguém perca a oportunidade de pagar menos no IPVA 2025.