INSS anuncia reajuste e novas datas de pagamento; veja como consultar seu extrato

O INSS divulgou o calendário de pagamentos de fevereiro de 2025. Confira as datas, valores reajustados e como consultar seu extrato online.

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem conferir o calendário de pagamentos para fevereiro de 2025.

Os depósitos serão realizados de acordo com o número final do benefício, seguindo a programação oficial. Com o feriado de Carnaval entre os dias 1º e 4 de março, algumas datas poderão sofrer ajustes.

Além de acompanhar o cronograma, aposentados e pensionistas podem consultar os valores atualizados e acessar o extrato de pagamento pelos canais oficiais do INSS. Confira a seguir!

Os pagamentos do INSS para fevereiro já têm data marcada. Veja como acessar seu extrato e fique por dentro dos valores atualizados para 2025. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como está organizado o calendário de Pagamento do INSS de fevereiro de 2025?

Os pagamentos serão realizados entre 24 de fevereiro e 12 de março, conforme o número final do benefício:

Para quem recebe até um salário mínimo:

Final 1 – 24 de fevereiro

– 24 de fevereiro Final 2 – 25 de fevereiro

– 25 de fevereiro Final 3 – 26 de fevereiro

– 26 de fevereiro Final 4 – 27 de fevereiro

– 27 de fevereiro Final 5 – 28 de fevereiro

– 28 de fevereiro Final 6 – 6 de março

– 6 de março Final 7 – 7 de março

– 7 de março Final 8 – 10 de março

– 10 de março Final 9 – 11 de março

– 11 de março Final 0 – 12 de março

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6 – 6 de março

– 6 de março Finais 2 e 7 – 7 de março

– 7 de março Finais 3 e 8 – 10 de março

– 10 de março Finais 4 e 9 – 11 de março

– 11 de março Finais 5 e 0 – 12 de março

Ademais, com o feriado de Carnaval se aproximando, os segurados devem ficar atentos às datas de pagamento. Para evitar atrasos, os depósitos foram organizados da seguinte maneira:

Antes do Carnaval : beneficiários com finais de 1 a 5 receberão entre 24 e 28 de fevereiro.

: beneficiários com finais de 1 a 5 receberão entre 24 e 28 de fevereiro. Após o Carnaval: quem recebe acima do salário mínimo e os segurados com finais de 6 a 0 terão os pagamentos iniciados em 6 de março.

Aproveite e veja:

Qual o valor dos benefícios do INSS?

Os valores foram reajustados, seguindo as diretrizes do governo federal.

O salário mínimo passou para R$ 1.518,00 . Quem recebe esse valor terá o benefício atualizado automaticamente.

. Quem recebe esse valor terá o benefício atualizado automaticamente. Quem recebe acima do salário mínimo terá reajuste de 4,77%, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado de 2024.

Como consultar o extrato de pagamento do INSS?

Os segurados podem conferir as informações do pagamento diretamente pelo site e aplicativo Meu INSS. O processo é simples e pode ser feito em poucos passos:

Acesse o Meu INSS (site ou app); Faça login com sua conta gov.br; No menu inicial, clique em Extrato de Pagamento; Escolha o mês desejado para visualizar os detalhes.

Canais de atendimento do INSS

O INSS disponibiliza diversos meios para que os segurados consultem informações e resolvam pendências:

Central 135 : atendimento automatizado 24 horas e suporte com atendentes de segunda a sábado, das 7h às 22h.

: atendimento automatizado 24 horas e suporte com atendentes de segunda a sábado, das 7h às 22h. Site e aplicativo Meu INSS : disponível para serviços online.

: disponível para serviços online. Agências físicas: atendimento presencial com agendamento prévio.

Quais são os benefícios pagos pelo INSS?

O INSS é responsável pelo pagamento de diferentes auxílios e aposentadorias. Entre os principais benefícios estão:

Aposentadorias (por idade, tempo de contribuição, invalidez);

(por idade, tempo de contribuição, invalidez); Pensões por morte ;

; Auxílio-doença e auxílio-acidente ;

e ; Salário-maternidade ;

; Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Mudanças nas regras da aposentadoria em 2025

Os segurados devem acompanhar possíveis mudanças no sistema previdenciário, que podem afetar:

Idade mínima para aposentadoria ;

; Tempo de contribuição exigido ;

; Fórmula de cálculo dos benefícios.

Serviços digitais do INSS

O INSS tem investido em digitalização, tornando vários serviços acessíveis online. Entre eles:

Agendamento de perícia médica ;

; Solicitação de aposentadoria e outros benefícios ;

; Emissão de extratos e comprovantes ;

; Atualização de dados cadastrais.

Dicas para evitar golpes e fraudes

O aumento de fraudes envolvendo benefícios previdenciários exige atenção redobrada. Algumas recomendações importantes incluem:

Não informe dados bancários ou pessoais por telefone ou redes sociais .

. Desconfie de ofertas de empréstimos ou benefícios extras não solicitados .

. Verifique se a comunicação vem de canais oficiais antes de fornecer qualquer informação.

Os segurados podem acompanhar seus pagamentos e garantir a segurança das suas informações acessando apenas os canais oficiais do INSS.