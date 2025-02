Carteira do Idoso já está disponível! Veja quem pode solicitar e como fazer o pedido

A Carteira do Idoso garante transporte gratuito e descontos em serviços. Veja como solicitar, quais documentos são necessários e onde utilizar esse benefício.

Idosos em todo o Brasil podem ter acesso a uma série de benefícios por meio da Carteira do Idoso, um documento que facilita a mobilidade e garante direitos exclusivos.

Com ele, é possível obter gratuidade ou descontos em passagens interestaduais, além de acesso a serviços que ampliam a inclusão social.

O documento é destinado a cidadãos com 60 anos ou mais que não contribuem para a Previdência Social e comprovam renda de até dois salários mínimos. A solicitação pode ser feita de forma simples, garantindo mais autonomia e melhores condições de deslocamento para quem precisa.

Idosos de baixa renda podem solicitar a Carteira do Idoso e ter acesso a transporte gratuito e descontos. Confira os critérios e o passo a passo para emissão. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode solicitar a Carteira do Idoso?

A Carteira do Idoso está disponível para aqueles que recebem até dois salários mínimos ou não conseguem comprovar renda formalmente.

Para obter o documento, é obrigatório estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), ferramenta utilizada para avaliar a condição socioeconômica dos solicitantes.

Os interessados podem solicitar a carteira por meio das prefeituras e Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Ademais, manter os dados atualizados no CadÚnico é essencial para evitar problemas na concessão do benefício.

Aproveite e confira:

Quais são os benefícios da Carteira do Idoso?

A Carteira do Idoso oferece diversas vantagens, sendo o transporte interestadual gratuito um dos principais benefícios.

De acordo com a legislação, as empresas de ônibus devem disponibilizar duas vagas gratuitas por viagem para idosos cadastrados. Se essas vagas já estiverem ocupadas, o idoso tem direito a um desconto de 50% no valor da passagem.

Além disso, alguns estados e municípios oferecem descontos ou isenções em tarifas para eventos culturais, esportivos e sociais.

Com isso, os idosos podem participar ativamente de atividades que contribuem para seu bem-estar e qualidade de vida.

Como solicitar a Carteira do Idoso?

O processo de solicitação é simples e pode ser feito presencialmente nos CRAS ou prefeituras municipais. O idoso deve apresentar os seguintes documentos:

RG e CPF ;

; Comprovante de residência atualizado ;

; Número de Inscrição Social (NIS), que confirma a regularidade no CadÚnico.

A emissão da Carteira do Idoso é gratuita e, geralmente, ocorre de forma rápida, desde que toda a documentação esteja correta. O documento tem validade de dois anos, sendo necessário renová-lo para continuar usufruindo dos benefícios.

Onde utilizar a Carteira do Idoso?

A Carteira do Idoso pode ser utilizada em diferentes situações, como:

Transporte interestadual (ônibus, trens e embarcações);

(ônibus, trens e embarcações); Descontos em eventos culturais e esportivos , conforme a legislação municipal e estadual;

, conforme a legislação municipal e estadual; Acesso a programas sociais e de assistência promovidos por prefeituras e governos estaduais.

Para garantir que o benefício seja concedido corretamente, é recomendável que o idoso apresente o documento sempre que necessário e fique atento às atualizações no CadÚnico.

Se você ou alguém que conhece pode se beneficiar da Carteira do Idoso, informe-se sobre o processo de solicitação e aproveite os direitos disponíveis. Compartilhe essa informação e ajude mais pessoas a terem acesso aos benefícios garantidos por lei.