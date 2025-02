CAIXA e BB liberam até R$ 1.518 para abono salarial; veja quem recebe e como resgatar

O pagamento do abono salarial PIS/PASEP 2025 já começou. Confira quem tem direito, o calendário de pagamento e como consultar o benefício pelo aplicativo.

O abono salarial PIS/PASEP já começou a ser pago para milhões de trabalhadores que atenderam aos critérios estabelecidos pelo governo.

O benefício tem um valor máximo de R$ 1.518, sendo proporcional ao tempo trabalhado no ano-base de 2023. O primeiro lote foi liberado no dia 17 de fevereiro, contemplando inicialmente os nascidos em janeiro.

Os pagamentos são realizados pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, de acordo com o vínculo empregatício do beneficiário. Quem trabalha no setor privado recebe pelo PIS, enquanto os servidores públicos são contemplados pelo PASEP.

Trabalhadores já podem sacar o PIS/PASEP referente ao ano-base 2023. Veja como consultar seu benefício e as datas de pagamento de 2025. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao abono salarial em 2025?

O benefício é destinado a trabalhadores que atenderam a requisitos específicos. Para ter direito ao abono salarial PIS/PASEP referente ao ano-base de 2023, é necessário:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023;

em 2023; Ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês no ano-base;

por mês no ano-base; Ter pelo menos cinco anos de inscrição no PIS/PASEP ;

; O empregador deve ter informado corretamente os dados do funcionário na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Mudanças nos critérios de elegibilidade

A partir de 2025, haverá mudanças progressivas no teto salarial para recebimento do benefício. A previsão é que até 2033, apenas trabalhadores que ganham até um salário mínimo e meio possam ser contemplados, priorizando aqueles com menor renda.

Calendário de pagamento do PIS/PASEP em 2025

Os pagamentos são realizados conforme o mês de nascimento do trabalhador. Veja o cronograma:

17 de fevereiro – nascidos em janeiro

– nascidos em janeiro 17 de março – nascidos em fevereiro

– nascidos em fevereiro 15 de abril – nascidos em março e abril

– nascidos em março e abril 15 de maio – nascidos em maio e junho

– nascidos em maio e junho 16 de junho – nascidos em julho e agosto

– nascidos em julho e agosto 15 de julho – nascidos em setembro e outubro

– nascidos em setembro e outubro 15 de agosto – nascidos em novembro e dezembro

Mesmo com a liberação dos depósitos finalizada em agosto, os beneficiários têm até dezembro para sacar o valor.

Aproveite e confira:

Como consultar se você tem direito ao abono salarial?

Os trabalhadores podem consultar a elegibilidade de forma simples e rápida por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. O processo pode ser feito da seguinte forma:

Baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital no celular; Faça login utilizando sua conta gov.br; Acesse a aba Benefícios dentro do aplicativo; Selecione a opção Abono Salarial e veja as informações sobre o pagamento.

A consulta também pode ser feita pelo portal gov.br, além das centrais de atendimento da Caixa Econômica Federal (0800 726 0207) e do Banco do Brasil (0800 729 0001).

Diferenças entre PIS e PASEP

Embora os dois benefícios sigam os mesmos critérios de pagamento, eles atendem públicos diferentes:

PIS (Programa de Integração Social) – Destinado a trabalhadores do setor privado, com pagamento realizado pela Caixa Econômica Federal ;

– Destinado a trabalhadores do setor privado, com pagamento realizado pela ; PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) – Voltado para servidores públicos, com pagamentos efetuados pelo Banco do Brasil.

Como sacar o abono salarial?

O saque do benefício varia conforme o tipo de abono e a situação bancária do beneficiário. Confira as formas de resgate:

Saque do PIS (Caixa Econômica Federal)

Depósito automático em conta corrente ou poupança para clientes da Caixa;

em conta corrente ou poupança para clientes da Caixa; Crédito na conta Caixa Tem para quem não possui conta bancária;

para quem não possui conta bancária; Saque presencial em agências da Caixa, mediante apresentação de um documento de identificação com foto.

Saque do PASEP (Banco do Brasil)

Depósito automático em conta corrente ou poupança para clientes do Banco do Brasil;

em conta corrente ou poupança para clientes do Banco do Brasil; Saque presencial em uma agência do Banco do Brasil, com apresentação de documento de identificação;

em uma agência do Banco do Brasil, com apresentação de documento de identificação; Transferência para outra conta bancária, que pode ser solicitada pelo aplicativo BB PASEP.

Para evitar contratempos, é recomendado verificar com antecedência a forma mais conveniente de recebimento.

Valor do abono salarial: como é calculado?

O valor do abono salarial PIS/PASEP varia conforme o número de meses trabalhados no ano-base. O cálculo é feito dividindo o salário mínimo vigente (R$ 1.518,00) por 12 e multiplicando pelo tempo de serviço.

Exemplos de valores

12 meses trabalhados → R$ 1.518,00

→ R$ 1.518,00 6 meses trabalhados → R$ 759,00

→ R$ 759,00 3 meses trabalhados → R$ 379,50

→ R$ 379,50 1 mês trabalhado → R$ 126,50

O valor mínimo pago é R$ 126,50, equivalente a um mês de trabalho. Os trabalhadores devem acompanhar regularmente as atualizações sobre o abono salarial e se planejar para sacar o benefício dentro do prazo estabelecido.