Vai folgar no carnaval? Veja se a data é feriado ou ponto facultativo no seu estado

O carnaval 2025 não é feriado nacional, mas pode ser ponto facultativo em algumas regiões. Veja quais estados concedem folga e como funciona nas empresas.

Com a aproximação do carnaval, muitos brasileiros começam a planejar como aproveitar os dias de folga. No entanto, é importante lembrar que o carnaval não é um feriado nacional.

A data da folia varia a cada ano, pois segue o calendário litúrgico, sendo considerada um feriado oficial apenas em algumas localidades.

Em 2025, a festa acontecerá no dia 4 de março, determinada conforme a Páscoa, que será celebrada no dia 20 de abril. O carnaval ocorre sempre 46 ou 47 dias antes do domingo de Páscoa, o que faz com que sua data mude anualmente.

Carnaval é feriado? Veja como funciona em cada localidade

Embora seja uma das festas mais tradicionais do Brasil, a classificação do carnaval como feriado depende da legislação de cada estado ou município. As regras variam conforme a região:

Feriado estadual : no Rio de Janeiro , a terça-feira de carnaval é considerada feriado oficial por lei estadual.

: no , a terça-feira de carnaval é considerada por lei estadual. Feriado municipal : algumas cidades, como Belo Horizonte (MG) e Balneário Camboriú (SC) , decretaram o carnaval como feriado local.

: algumas cidades, como , decretaram o carnaval como feriado local. Ponto facultativo : em grande parte do país, o carnaval é considerado ponto facultativo , o que significa que órgãos públicos podem conceder folga aos servidores, mas empresas privadas têm liberdade para decidir.

: em grande parte do país, o carnaval é considerado , o que significa que órgãos públicos podem conceder folga aos servidores, mas empresas privadas têm liberdade para decidir. Compensação de horas: algumas empresas adotam bancos de horas, permitindo que os funcionários tenham folga mediante compensação em outros dias.

O trabalhador deve verificar as normas da sua cidade e as regras internas da empresa para saber se terá direito ao descanso.

Confira também:

Lista de feriados e pontos facultativos em 2025

Para quem deseja se organizar com antecedência, abaixo está a relação completa de feriados nacionais e pontos facultativos ao longo do ano:

1º de janeiro : Confraternização Universal ( feriado nacional )

: Confraternização Universal ( ) 3 de março : Carnaval ( ponto facultativo )

: Carnaval ( ) 4 de março : Carnaval ( ponto facultativo )

: Carnaval ( ) 5 de março : Quarta-feira de Cinzas ( ponto facultativo até 14h )

: Quarta-feira de Cinzas ( ) 18 de abril : Paixão de Cristo ( feriado nacional )

: Paixão de Cristo ( ) 21 de abril : Tiradentes ( feriado nacional )

: Tiradentes ( ) 1º de maio : Dia do Trabalho ( feriado nacional )

: Dia do Trabalho ( ) 19 de junho : Corpus Christi ( ponto facultativo )

: Corpus Christi ( ) 20 de junho : ( ponto facultativo )

: ( ) 7 de setembro : Independência do Brasil ( feriado nacional )

: Independência do Brasil ( ) 12 de outubro : Nossa Senhora Aparecida ( feriado nacional )

: Nossa Senhora Aparecida ( ) 28 de outubro : Dia do Servidor Público ( ponto facultativo, comemorado no dia 27 )

: Dia do Servidor Público ( ) 2 de novembro : Finados ( feriado nacional )

: Finados ( ) 15 de novembro : Proclamação da República ( feriado nacional )

: Proclamação da República ( ) 20 de novembro : Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra ( feriado nacional )

: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra ( ) 24 de dezembro : Véspera de Natal ( ponto facultativo após 13h )

: Véspera de Natal ( ) 25 de dezembro : Natal ( feriado nacional )

: Natal ( ) 31 de dezembro: Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após 13h)

Mudanças na regulamentação dos feriados no Brasil

Nos últimos anos, houve discussões sobre alterações na regulamentação dos feriados. Durante o governo anterior, um decreto permitiu que os trabalhadores pudessem atuar em feriados sem necessidade de negociação coletiva.

Todavia, essa norma foi revertida, garantindo novamente o direito ao descanso nos feriados, exceto para setores específicos, como saúde, segurança pública e transporte.

A regra geral é que o trabalhador só pode ser convocado para trabalhar em feriados mediante acordo ou se sua categoria estiver incluída em atividades essenciais. Em caso de convocação, o funcionário tem direito a compensação em folga ou pagamento em dobro pelo dia trabalhado.

Quais são os direitos trabalhistas durante o carnaval?

Para quem pretende viajar ou aproveitar a folia, é fundamental verificar a legislação local e as normas da empresa. Empresas privadas podem exigir trabalho normal durante o carnaval, exceto onde houver decretos determinando feriado.

Se o carnaval for ponto facultativo no local de trabalho, a dispensa depende do empregador. Caso o funcionário falte sem justificativa, a empresa pode aplicar descontos salariais ou medidas disciplinares.

Já os servidores públicos geralmente têm direito ao descanso, pois órgãos federais, estaduais e municipais costumam seguir os pontos facultativos determinados pelo governo.

Planejamento para o carnaval 2025

Se você pretende aproveitar os dias de folga, é importante verificar as regras do seu estado ou município. O carnaval pode ser uma ótima oportunidade para descanso ou diversão, mas é sempre bom garantir que sua ausência no trabalho esteja dentro das normas.

Caso tenha dúvidas sobre seus direitos, consulte a legislação local, convenções coletivas de trabalho ou entre em contato com o RH da empresa.