Pagamento do 13º salário do INSS pode ser antecipado novamente; confira o calendário

O pagamento do 13º salário do INSS deve seguir o modelo dos últimos anos. Veja as datas previstas e saiba como consultar os valores.

Milhões de aposentados e pensionistas aguardam a definição do calendário oficial para o pagamento do 13º salário do INSS em 2025.

Embora o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ainda não tenha divulgado as datas, cresce a expectativa de que o governo mantenha a antecipação das parcelas, seguindo a tendência adotada desde 2020.

Nos últimos anos, a liberação antecipada do benefício tem sido uma estratégia para injetar recursos na economia e oferecer um alívio financeiro aos segurados.

Caso a medida se repita, o pagamento poderá ocorrer nos primeiros meses do ano, beneficiando aqueles que dependem da renda extra para organizar suas finanças.

Quem tem direito ao 13º do INSS?

Esse pagamento extra é garantido para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios temporários que tenham recebido valores da Previdência Social nos últimos 12 meses.

Se você faz parte desse grupo, é importante acompanhar as atualizações para saber quando o depósito será realizado.

Quando será pago o 13º do INSS?

A legislação prevê que o 13º salário seja dividido em duas parcelas, sendo a primeira paga até agosto e a segunda até novembro.

Entretanto, nos últimos anos, o governo tem adiantado esses repasses para o primeiro semestre. O cronograma previsto para 2025 pode seguir o mesmo padrão de 2024:

1ª parcela : originalmente programada para agosto, mas geralmente paga em abril.

: originalmente programada para agosto, mas geralmente paga em abril. 2ª parcela : prevista para novembro, mas frequentemente antecipada para maio.

: prevista para novembro, mas frequentemente antecipada para maio. Cota única: para quem começou a receber o benefício após a primeira parcela, com pagamento em novembro.

Calendário da 1ª parcela – abril de 2025

Os depósitos seguem a ordem do número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.

Para quem recebe até 1 salário mínimo

Final 1 – 24 de abril

Final 2 – 25 de abril

Final 3 – 28 de abril

Final 4 – 29 de abril

Final 5 – 30 de abril

Final 6 – 2 de maio

Final 7 – 5 de maio

Final 8 – 6 de maio

Final 9 – 7 de maio

Final 0 – 8 de maio

Para quem recebe acima de 1 salário mínimo

Final 1 e 6 – 2 de maio

Final 2 e 7 – 5 de maio

Final 3 e 8 – 6 de maio

Final 4 e 9 – 7 de maio

Final 5 e 0 – 8 de maio

Calendário da 2ª parcela – maio de 2025

Para quem recebe até 1 salário mínimo

Final 1 – 26 de maio

Final 2 – 27 de maio

Final 3 – 28 de maio

Final 4 – 29 de maio

Final 5 – 30 de maio

Final 6 – 2 de junho

Final 7 – 3 de junho

Final 8 – 4 de junho

Final 9 – 5 de junho

Final 0 – 6 de junho

Para quem recebe acima de 1 salário mínimo

Final 1 e 6 – 2 de junho

Final 2 e 7 – 3 de junho

Final 3 e 8 – 4 de junho

Final 4 e 9 – 5 de junho

Final 5 e 0 – 6 de junho

Como consultar o pagamento do 13º do INSS?

Os segurados podem acompanhar a liberação das parcelas pelos canais oficiais do INSS. As opções incluem:

Aplicativo Meu INSS : disponível para Android e iOS .

: disponível para e . Site do INSS : acessível pelo link meu.inss.gov.br .

: acessível pelo link . Central de atendimento 135: disponível de segunda a sábado.

É sempre recomendável verificar as informações nos canais oficiais, garantindo que os depósitos sejam feitos corretamente e que nenhuma atualização seja perdida.

Fique atento ao cronograma e acompanhe as novidades sobre o 13º salário do INSS para garantir o recebimento sem complicações.