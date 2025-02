Novo sistema do Cadastro Único promete mudanças importantes para beneficiários de programas sociais

O novo Cadastro Único foi anunciado e trará mudanças para milhões de famílias. Saiba como funcionará, quem pode se cadastrar e o que muda em 2025.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) apresentou na última terça-feira, 18 de fevereiro, um novo sistema para o Cadastro Único (CadÚnico).

A iniciativa tem como objetivo aprimorar o acesso aos programas sociais e reduzir a burocracia no atendimento às famílias de baixa renda.

O evento de lançamento, intitulado “Novo Cadastro Único – Porta Aberta para Direitos”, aconteceu no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, e teve a presença do ministro Wellington Dias e da secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do MDS, Letícia Bartholo.

O sistema do Cadastro Único passou por modernização e promete mais eficiência. Veja as principais mudanças e como isso pode impactar os beneficiários. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

A evolução do Cadastro Único

Desde sua criação em 2001, o CadÚnico tem sido a principal ferramenta de identificação e seleção de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Seu propósito é reunir informações detalhadas sobre essas famílias, permitindo que o governo distribua benefícios de maneira mais eficaz.

Ao longo dos anos, o sistema passou por diversas melhorias, como a digitalização de cadastros e a integração com bancos de dados governamentais.

No entanto, desafios como a atualização de informações e a necessidade de maior segurança ainda demandavam ajustes.

Diante disso, o novo sistema surge para modernizar a gestão dos programas sociais, proporcionando um modelo mais ágil, seguro e acessível para os beneficiários.

Principais mudanças no novo CadÚnico

A nova versão do Cadastro Único traz uma série de inovações que buscam tornar o processo mais eficiente para os cidadãos e os gestores municipais. Entre as principais mudanças estão:

1. Integração automática de dados

O sistema agora se conecta diretamente a bases de dados do Governo Federal, como a Receita Federal, Previdência Social e Sistema Único de Saúde (SUS). Isso permitirá uma análise mais rápida e precisa das informações declaradas pelos beneficiários.

2. Redução da burocracia

A unificação dos dados elimina a necessidade de apresentação repetida de documentos em diferentes órgãos, tornando o processo de cadastro e atualização mais simples e acessível.

3. Agilidade na análise dos cadastros

Com a nova estrutura digital, o tempo de resposta para a inclusão de famílias nos programas sociais será reduzido. O que antes poderia levar meses agora poderá ser feito em poucos dias.

4. Maior segurança na gestão dos dados

A modernização do sistema reforça a proteção das informações pessoais dos beneficiários, reduzindo os riscos de fraudes e uso indevido dos cadastros.

5. Interface mais intuitiva

O novo sistema foi desenvolvido para facilitar a navegação, tornando a experiência mais fluida para os beneficiários e os gestores municipais que operam o CadÚnico.

Benefícios diretos para as famílias cadastradas

As mudanças no Cadastro Único trarão benefícios para milhões de famílias que dependem de programas sociais. Entre os impactos positivos, destacam-se:

Acesso mais rápido aos benefícios : a atualização ágil permitirá que as famílias recebam os auxílios de maneira mais eficiente.

: a atualização ágil permitirá que as famílias recebam os auxílios de maneira mais eficiente. Facilidade na atualização cadastral : menos exigências documentais tornam o processo mais simples.

: menos exigências documentais tornam o processo mais simples. Maior transparência : a integração de dados reduz erros e evita cadastros duplicados , garantindo que os benefícios cheguem a quem realmente precisa.

: a , garantindo que os benefícios cheguem a quem realmente precisa. Inclusão mais precisa em programas sociais: como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Minha Casa Minha Vida.

Como será a implementação do novo sistema?

A transição para o novo Cadastro Único será feita de maneira gradual, garantindo que todos os municípios tenham tempo para se adaptar às novas ferramentas. O cronograma inclui as seguintes etapas:

Lançamento oficial (fevereiro) : apresentação das mudanças e capacitação das equipes responsáveis pelo gerenciamento do sistema.

: apresentação das mudanças e capacitação das equipes responsáveis pelo gerenciamento do sistema. Fase de testes (março e abril) : implementação piloto em algumas cidades para verificar possíveis ajustes.

: implementação piloto em algumas cidades para verificar possíveis ajustes. Expansão gradual (a partir de maio) : o novo sistema começará a ser utilizado em todo o Brasil, com suporte técnico contínuo.

: o novo sistema começará a ser utilizado em todo o Brasil, com suporte técnico contínuo. Período de transição (até o final do ano): durante esse período, os sistemas antigo e novo funcionarão simultaneamente para garantir uma migração segura dos cadastros.

Onde buscar mais informações?

Os beneficiários podem acompanhar novidades sobre o Cadastro Único por meio dos canais oficiais do Governo Federal, como:

Portal do Cadastro Único : cadunico.gov.br

: Aplicativo do Cadastro Único : disponível para Android e iOS

: disponível para Android e iOS Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)

Central de Atendimento 121

A modernização do Cadastro Único traz avanços importantes para os cidadãos de baixa renda, permitindo um acesso mais eficiente aos programas sociais.

Para garantir que as famílias aproveitem todos os benefícios disponíveis, é essencial que os cadastros sejam mantidos atualizados e que as mudanças sejam acompanhadas de perto.