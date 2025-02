Emissão da nova CIN será mais rápida com sistema online; confira os detalhes

O novo sistema digital promete agilizar a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). Veja como funciona o agendamento e quais documentos são necessários.

A partir da próxima segunda-feira, 24 de fevereiro, entra em funcionamento um sistema de agendamento online para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A iniciativa pretende modernizar o atendimento, reduzindo filas e proporcionando mais praticidade aos cidadãos que precisam obter o documento.

Com essa novidade, será possível escolher a data e o horário para o atendimento, evitando deslocamentos desnecessários.

Como funciona o novo sistema?

A nova ferramenta foi desenvolvida para oferecer mais agilidade e eficiência no processo de emissão da CIN. Agora, os cidadãos poderão fazer o agendamento diretamente pela internet, garantindo um atendimento organizado e sem longas esperas.

O funcionamento do sistema é simples e pode ser realizado em poucos passos:

Acesso ao site oficial : o cidadão deve entrar na plataforma digital disponibilizada pelo governo, em https://agendamento.itep.rn.gov.br/ .

: o cidadão deve entrar na plataforma digital disponibilizada pelo governo, em . Escolha da unidade de atendimento : será possível selecionar a Central do Cidadão mais próxima para o atendimento.

: será possível selecionar a mais próxima para o atendimento. Preenchimento das informações : o solicitante terá um prazo de 10 minutos para inserir os dados necessários.

: o solicitante terá um prazo de para inserir os dados necessários. Confirmação do agendamento: após o preenchimento correto das informações, o sistema confirmará o atendimento no dia e horário escolhidos.

Esse processo garante um atendimento mais ágil, permitindo que cada cidadão tenha mais controle sobre sua solicitação.

Documentos necessários para emissão da CIN

Para que o processo ocorra sem problemas, é necessário que o cidadão leve alguns documentos no dia agendado.

Documentos obrigatórios:

Certidão de nascimento ou casamento (original ou cópia autenticada);

CPF;

Comprovante de residência atualizado.

Documentos opcionais que podem ser incluídos:

PIS e Carteira de Trabalho;

Título de Eleitor;

Tipo sanguíneo e fator RH;

Cartão do SUS;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A inclusão dessas informações pode facilitar o acesso a diversos serviços e evitar a necessidade de carregar múltiplos documentos no dia a dia.

Vantagens da Carteira de Identidade Nacional

A CIN representa um avanço na unificação dos documentos de identificação no Brasil. Com ela, o número do CPF passa a ser o único identificador nacional, eliminando a duplicidade de números de RG entre os estados.

Entre as principais vantagens dessa mudança estão:

Maior segurança : O novo documento possui elementos de segurança avançados, dificultando falsificações.

: O novo documento possui elementos de segurança avançados, dificultando falsificações. Facilidade no reconhecimento nacional : Como o número do CPF será único, a identificação será aceita em qualquer estado do país.

: Como o número do CPF será único, a identificação será aceita em qualquer estado do país. Redução da burocracia: A unificação elimina a necessidade de múltiplos números de identificação.

Além da versão física, a CIN também contará com um formato digital, acessível por dispositivos móveis.

Como acessar a versão digital da CIN?

Os cidadãos poderão ter acesso à versão digital da Carteira de Identidade Nacional por meio de um aplicativo oficial, disponibilizado pelo governo. Essa versão será útil para quem deseja evitar o risco de perda do documento físico e garantir mais praticidade no dia a dia.

O aplicativo permitirá:

Acesso rápido ao documento por meio de dispositivos móveis;

por meio de dispositivos móveis; Atualização facilitada dos dados pessoais;

dos dados pessoais; Integração com outros serviços digitais do governo.

Implementação e suporte técnico pelo Itep-RN

O Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep-RN) desempenha um papel importante na implementação do sistema de agendamento e na emissão da CIN.

O desenvolvimento do sistema foi realizado internamente pela Divisão de Gestão de Tecnologia da Informação do Itep, demonstrando a capacidade da instituição em oferecer soluções modernas e eficientes.

Além disso, o Itep-RN preparou suas equipes para garantir que o atendimento ocorra da melhor forma possível. Entre as ações planejadas estão:

Treinamento dos funcionários das Centrais do Cidadão para atender às novas demandas;

para atender às novas demandas; Criação de canais de suporte para auxiliar os cidadãos no agendamento e emissão do documento;

para auxiliar os cidadãos no agendamento e emissão do documento; Esclarecimento de dúvidas sobre a nova carteira de identidade e seus benefícios.

Testes finais antes do lançamento

Para garantir o funcionamento adequado do sistema, a equipe técnica do Itep-RN está realizando testes de carga e segurança, simulando agendamentos e identificando possíveis falhas antes da liberação ao público.

Entre as verificações em andamento estão:

Avaliação da estabilidade do sistema para evitar quedas no serviço;

para evitar quedas no serviço; Verificação de segurança para proteção dos dados dos cidadãos;

para proteção dos dados dos cidadãos; Correção de possíveis falhas no agendamento digital.

Com essas medidas, o objetivo é garantir que o lançamento ocorra sem transtornos e que os cidadãos consigam utilizar a nova ferramenta com facilidade.

O novo sistema de agendamento online representa um avanço no atendimento ao público, tornando a emissão da Carteira de Identidade Nacional mais ágil, acessível e segura. Acompanhe as atualizações e fique atento ao início do agendamento para garantir seu atendimento sem complicações.