Bolsa Família pode ser bloqueado? Veja como atualizar o cadastro e evitar suspensão

O Bolsa Família exige atualização no Cadastro Único para evitar bloqueios. Veja quem precisa atualizar os dados e confira o calendário de pagamentos de fevereiro de 2025.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) está realizando, ao longo de fevereiro, mais uma rodada de pagamentos do Bolsa Família.

No entanto, para garantir a continuidade dos repasses nos próximos meses, é essencial que todos os beneficiários mantenham seus cadastros atualizados.

Um dos principais requisitos do programa é a regularização no Cadastro Único (CadÚnico). Se o cadastro não estiver atualizado, o benefício pode ser bloqueado ou suspenso.

Além disso, outras condições também precisam ser respeitadas, como os limites de renda, a frequência escolar das crianças e a regularidade da vacinação.

O governo reforçou a necessidade de atualização no CadÚnico para manter o Bolsa Família. Saiba quais documentos são exigidos e como garantir o recebimento. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br)

Quem precisa atualizar o cadastro no Bolsa Família?

A atualização cadastral deve ser feita a cada dois anos ou sempre que ocorrerem mudanças na estrutura familiar ou na renda do grupo. Algumas situações que exigem atualização imediata incluem:

Nascimento de um novo membro na família.

na família. Casamento, separação ou falecimento de um dos integrantes.

de um dos integrantes. Mudança de endereço .

. Alteração na renda familiar, como perda de emprego ou novo vínculo empregatício.

Quem se encaixa nessas condições deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou a prefeitura da cidade e levar os documentos necessários para a regularização.

Como realizar a atualização cadastral?

O processo é gratuito e pode ser feito presencialmente. O responsável familiar deve apresentar:

RG e CPF de todos os membros da família.

de todos os membros da família. Comprovante de residência atualizado .

. Carteira de trabalho e comprovantes de renda , se houver.

, se houver. Comprovante de matrícula escolar para crianças e adolescentes.

para crianças e adolescentes. Registro de vacinação atualizado dos menores de idade.

Após a verificação das informações, o responsável assina um termo de responsabilidade e recebe o comprovante de atualização.

Outros requisitos para continuar recebendo o benefício

Além da atualização no CadÚnico, os beneficiários devem seguir algumas regras para manter o pagamento do Bolsa Família. Entre as principais exigências estão:

Renda per capita inferior a R$ 218 por mês . Caso a renda aumente para um valor entre R$ 218 e R$ 660 , a família ainda pode continuar no programa, mas com valores reduzidos através da Regra de Proteção , recebendo apenas metade do benefício .

. Caso a renda aumente para um valor entre , a família ainda pode continuar no programa, mas com valores reduzidos através da , recebendo . Frequência escolar obrigatória para crianças e adolescentes, sendo mínimo de 60% para menores de seis anos e 75% para os demais estudantes .

para crianças e adolescentes, sendo e . Carteira de vacinação em dia , incluindo a imunização contra a Covid-19 para crianças de até cinco anos.

, incluindo a imunização contra a Covid-19 para crianças de até cinco anos. Acompanhamento pré-natal obrigatório para mulheres grávidas.

obrigatório para mulheres grávidas. Regularização do CPF de todos os membros da família junto à Receita Federal.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família em Fevereiro de 2025

O pagamento do Bolsa Família é realizado com base no último dígito do Número de Inscrição Social (NIS). Veja as datas de liberação dos valores:

NIS final 1 – 15 de fevereiro

– 15 de fevereiro NIS final 2 – 18 de fevereiro

– 18 de fevereiro NIS final 3 – 19 de fevereiro

– 19 de fevereiro NIS final 4 – 20 de fevereiro

– 20 de fevereiro NIS final 5 – 21 de fevereiro

– 21 de fevereiro NIS final 6 – 22 de fevereiro

– 22 de fevereiro NIS final 7 – 25 de fevereiro

– 25 de fevereiro NIS final 8 – 26 de fevereiro

– 26 de fevereiro NIS final 9 – 27 de fevereiro

– 27 de fevereiro NIS final 0 – 28 de fevereiro

Os beneficiários podem conferir seus pagamentos através do aplicativo Caixa Tem, pelo site do Governo Federal ou diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal.

Onde tirar dúvidas e atualizar o cadastro?

Quem precisar atualizar o cadastro ou esclarecer dúvidas pode buscar atendimento no CRAS, na prefeitura municipal ou acessar os canais oficiais do governo.

A consulta também pode ser feita pelo telefone 111 da Caixa Econômica Federal ou pelo site do Cadastro Único.

Manter as informações atualizadas é a melhor forma de garantir a continuidade do Bolsa Família e evitar qualquer tipo de bloqueio. Se você conhece alguém que precisa dessa informação, compartilhe e ajude a garantir que mais famílias tenham acesso ao benefício.