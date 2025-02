Bolsa Família libera pagamento para 20 milhões de famílias; veja se você está na lista

O Bolsa Família de fevereiro já está sendo pago. Veja como consultar seu benefício, entender os valores extras e evitar bloqueios.

O governo federal informou que o programa Bolsa Família irá contemplar 20,56 milhões de famílias em todo o Brasil neste mês de fevereiro de 2025.

O benefício atinge todos os 5.570 municípios do país e, para este período, o governo federal destinou R$ 13,8 bilhões, garantindo suporte financeiro a aproximadamente 54 milhões de pessoas.

Entre os beneficiários, 9,12 milhões são crianças de até seis anos, enquanto 14,9 milhões correspondem a crianças e adolescentes entre sete e 18 anos incompletos. O valor médio recebido por família neste mês é de R$ 671,81.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em fevereiro

Os pagamentos seguem o cronograma baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Confira as datas:

NIS final 1 – 17 de fevereiro

– 17 de fevereiro NIS final 2 – 18 de fevereiro

– 18 de fevereiro NIS final 3 – 19 de fevereiro

– 19 de fevereiro NIS final 4 – 20 de fevereiro

– 20 de fevereiro NIS final 5 – 21 de fevereiro

– 21 de fevereiro NIS final 6 – 24 de fevereiro

– 24 de fevereiro NIS final 7 – 25 de fevereiro

– 25 de fevereiro NIS final 8 – 26 de fevereiro

– 26 de fevereiro NIS final 9 – 27 de fevereiro

– 27 de fevereiro NIS final 0 – 28 de fevereiro

Quem recebe o Bolsa Família?

O programa atende diferentes grupos em situação de vulnerabilidade, entre eles:

240,8 mil famílias indígenas

279,7 mil famílias quilombolas

241,3 mil famílias em situação de rua

385,2 mil catadores de materiais recicláveis

13,6 mil famílias com crianças submetidas ao trabalho infantil

62 mil famílias com membros resgatados de trabalho análogo à escravidão

Benefícios extras do Bolsa Família

Além do valor fixo por pessoa, o Bolsa Família inclui benefícios adicionais para determinados públicos:

Benefício Primeira Infância – R$ 150 para 9,12 milhões de crianças de até seis anos , somando R$ 1,28 bilhão .

– R$ 150 para , somando . Benefício Variável Familiar Criança e Adolescente – R$ 50 para 12,3 milhões de crianças entre sete e 16 anos e 2,61 milhões de adolescentes entre 16 e 18 anos , totalizando R$ 681,18 milhões .

– R$ 50 para e , totalizando . Apoio a gestantes e nutrizes – R$ 50 para 839,14 mil gestantes e 354,48 mil nutrizes, com um investimento de R$ 56,32 milhões.

Pagamento unificado para municípios afetados por desastres

Neste mês, 1,56 milhão de famílias em 623 municípios receberão o pagamento unificado em 17 de fevereiro.

A medida inclui cidades do Amazonas, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, garantindo acesso imediato ao benefício para famílias que vivem em áreas afetadas por desastres naturais.

O valor total repassado nessa antecipação será de R$ 1,09 bilhão, incluindo o Auxílio Gás para 358,9 mil famílias.

Auxílio Gás: valor e datas de pagamento

O Auxílio Gás dos Brasileiros é um benefício pago a cada dois meses e, em fevereiro, atenderá 5,43 milhões de famílias. O valor será de R$ 106 por beneficiário, totalizando um investimento de R$ 575,5 milhões.

O pagamento segue o mesmo cronograma do Bolsa Família, permitindo que as famílias saquem ambos os benefícios na mesma data.

O perfil dos beneficiários do programa é amplo, e a maioria dos lares contemplados tem mulheres como responsáveis:

83,52% das famílias são chefiadas por mulheres , o que representa 17,17 milhões de responsáveis familiares .

, o que representa . 31,47 milhões de beneficiários são mulheres .

. 73% dos beneficiários se identificam como pretos ou pardos, somando 39,35 milhões de pessoas.

Regra de Proteção para famílias que ingressam no mercado de trabalho

O Bolsa Família também conta com a Regra de Proteção, que assegura estabilidade financeira para famílias que começam a receber um salário formal.

Por essa regra, quem ultrapassa o limite de renda do programa pode continuar recebendo 50% do benefício por até dois anos. Atualmente, 2,92 milhões de famílias estão nessa situação.

Distribuição regional do Bolsa Família em fevereiro

A maior parte dos beneficiários do programa está no Nordeste, com 9,4 milhões de famílias atendidas. Em seguida, estão as regiões:

Sudeste – 5,93 milhões de famílias

– 5,93 milhões de famílias Norte – 2,63 milhões de famílias

– 2,63 milhões de famílias Sul – 1,48 milhão de famílias

– 1,48 milhão de famílias Centro-Oeste – 1,10 milhão de famílias

Os estados com mais beneficiários são:

Bahia – 2,47 milhões de famílias (R$ 1,63 bilhão em repasses)

– 2,47 milhões de famílias (R$ 1,63 bilhão em repasses) São Paulo – 2,46 milhões de beneficiários

– 2,46 milhões de beneficiários Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Pará e Maranhão – todos com mais de 1 milhão de famílias contempladas.

Valores médios do benefício por estado

Os estados com os maiores valores médios de repasse são:

Roraima – R$ 737,15

– R$ 737,15 Amazonas – R$ 726,04

– R$ 726,04 Amapá – R$ 719,43

Entre os municípios, os que apresentam maiores valores médios por família são:

Uiramutã (RR) – R$ 1.018,28

– R$ 1.018,28 Campinápolis (MT) – R$ 925,36

– R$ 925,36 Santo Antônio do Içá (AM) – R$ 889,94

Esses valores variam de acordo com o número de integrantes da família e os benefícios adicionais recebidos.

Se você recebe o Bolsa Família, acompanhe o calendário de pagamentos e verifique se os dados cadastrais estão atualizados para evitar bloqueios. Compartilhe essas informações com quem pode precisar!