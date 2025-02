Atenção, beneficiários do Bolsa Família: veja como consultar seu pagamento e evitar bloqueios

O Bolsa Família de fevereiro já está sendo pago. Veja como acessar seu benefício, conferir valores e evitar problemas no recebimento.

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a fevereiro de 2025 começaram a ser liberados em 17 de fevereiro. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) está realizando os repasses para mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade em todo o país.

É importante que os beneficiários acompanhem o cronograma de pagamentos, verifiquem os valores que serão depositados e confirmem se estão aptos a receber neste mês. Bloqueios e pendências cadastrais podem impedir o saque, por isso, manter as informações atualizadas evita transtornos.

Todas essas informações estão disponíveis nas plataformas oficiais do governo, como o Portal do Cidadão, da Caixa Econômica Federal. Veja a seguir como acessar esse serviço e consultar seu benefício.

Beneficiários do Bolsa Família devem acompanhar o calendário de fevereiro e manter o cadastro atualizado. Saiba como consultar seu pagamento pelo Portal do Cidadão. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br)

Como consultar o Bolsa Família pelo Portal do Cidadão?

O Portal do Cidadão é um serviço digital criado para facilitar o acesso a informações sobre benefícios sociais. Por meio dele, os beneficiários podem consultar datas de pagamento, valores recebidos e a situação do Bolsa Família sem precisar comparecer a uma agência bancária.

O processo é simples e pode ser feito por qualquer celular ou computador com acesso à internet. Veja o passo a passo:

Acesse o site oficial da Caixa – No navegador do seu celular ou computador, entre no site da Caixa Econômica Federal e procure a opção Portal do Cidadão. Faça login com CPF e senha – Se for seu primeiro acesso, será necessário criar um cadastro e definir uma senha segura. Selecione a opção Bolsa Família – No menu principal, clique na seção correspondente ao programa para visualizar as informações disponíveis. Consulte o pagamento – O sistema exibirá a data do repasse, o valor a ser recebido e o status do benefício.

Manter os dados atualizados e acompanhar essas informações regularmente é importante para garantir que nenhum problema impeça o recebimento do Bolsa Família.

Calendário de pagamentos de fevereiro de 2025

Os pagamentos do Bolsa Família seguem um cronograma baseado no último dígito do Número de Inscrição Social (NIS). Confira as datas de liberação dos valores para este mês:

NIS final 1 – 15 de fevereiro

– 15 de fevereiro NIS final 2 – 18 de fevereiro

– 18 de fevereiro NIS final 3 – 19 de fevereiro

– 19 de fevereiro NIS final 4 – 20 de fevereiro

– 20 de fevereiro NIS final 5 – 21 de fevereiro

– 21 de fevereiro NIS final 6 – 22 de fevereiro

– 22 de fevereiro NIS final 7 – 25 de fevereiro

– 25 de fevereiro NIS final 8 – 26 de fevereiro

– 26 de fevereiro NIS final 9 – 27 de fevereiro

– 27 de fevereiro NIS final 0 – 28 de fevereiro

Os beneficiários devem ficar atentos às datas para evitar atrasos no saque e garantir que o dinheiro esteja disponível na conta na data correta.

Quem tem direito ao Bolsa Família em 2025?

Para continuar recebendo o Bolsa Família, é necessário atender aos critérios estabelecidos pelo governo. Confira as exigências:

Ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa no grupo familiar ;

; Estar com o Cadastro Único atualizado nos últimos dois anos;

nos últimos dois anos; Manter a frequência escolar das crianças e adolescentes – pelo menos 60% para menores de 6 anos e 75% para aqueles com 7 anos ou mais ;

– pelo menos ; Carteirinha de vacinação atualizada , incluindo a vacina contra a Covid-19 para crianças menores de 5 anos ;

, incluindo a vacina contra a ; Gestantes devem fazer o acompanhamento pré-natal na rede pública de saúde ;

; Todos os membros da família devem ter CPF regularizado na Receita Federal.

Famílias que ultrapassarem o limite de renda estabelecido podem continuar recebendo 50% do valor original por um período de transição, dentro da Regra de Proteção.

Manter o cadastro atualizado e acompanhar o Portal do Cidadão com frequência evita bloqueios e garante que o benefício seja pago corretamente.

Se você recebe o Bolsa Família, confira as informações, organize-se para os pagamentos e compartilhe essa notícia com quem pode precisar dessa orientação.