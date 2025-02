Bolsa Família e Auxílio Gás foram antecipados: veja se sua cidade está na lista

O governo antecipou o pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás para 623 municípios. Veja quais cidades foram incluídas e como funciona a medida.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) implementou uma nova medida para beneficiar famílias afetadas por desastres climáticos.

Em fevereiro, os pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás foram unificados em 623 municípios reconhecidos pelo Governo Federal.

Na prática, a antecipação permite que os beneficiários dessas cidades recebam o pagamento no primeiro dia do período de transferências, sem a necessidade de aguardar a data vinculada ao Número de Inscrição Social (NIS). Dessa forma, as famílias têm acesso mais rápido aos recursos.

Quais cidades vão receber o Bolsa Família antecipado?

A lista de municípios contemplados abrange diversas regiões do país. Em Amazonas e Rio Grande do Sul, todos os municípios foram incluídos na antecipação:

Amazonas : 62 municípios

: 62 municípios Rio Grande do Sul: 497 municípios

Além desses estados, algumas cidades específicas em outras regiões também foram beneficiadas:

Piauí

Picos

São Luís do Piauí

Bahia

Bom Jesus da Lapa

Itajuípe

Itambé

Itororó

Jaguaquara

Maiquinique

Minas Gerais

Ipatinga

Coronel Fabriciano

Juramento

Divinópolis

Jordânia

Mata Verde

Pavão

Mato Grosso

Alto Paraguai

Paratinga

Confresa

Nova Nazaré

Nova Brasilândia

Cuiabá

Luciara

Nova Bandeirantes

Novo Santo Antônio

Porto Alegre do Norte

São Paulo

Vinhedo

Capivari

Monte Mor

Peruíbe

Rafard

Santa Maria da Serra

Várzea Paulista

Cubatão

Cajamar

Paraná

Barracão

Cafezal do Sul

Cândido de Abreu

Dois Vizinhos

Enéas Marques

Ipiranga

Ivaí

Manfrinópolis

Morretes

Nova Prata do Iguaçu

Piraí do Sul

Planaltina do Paraná

Prudentópolis

Roncador

Santa Cruz de Monte Castelo

Santa Maria do Oeste

Sergipe

Carira

Frei Paulo

Macambira

Nossa Senhora Aparecida

Nossa Senhora da Glória

Pinhão

Poço Redondo

Poço Verde

Porto da Folha

Tobias Barreto

Capela

Lagarto

Confira também:

Como funciona a antecipação do Bolsa Família e do Auxílio Gás?

Os beneficiários das cidades afetadas recebem os valores no primeiro dia do calendário de pagamento, independentemente do final do NIS. Essa medida tem validade inicial de dois meses. Caso a situação de emergência continue, os municípios poderão solicitar uma prorrogação por mais dois meses.

Critérios para inclusão dos municípios

Para que um município seja incluído no benefício da antecipação, é necessário que a situação de emergência ou calamidade pública seja reconhecida pelo Governo Federal. Esse processo envolve:

Declaração da situação pela prefeitura Reconhecimento federal da calamidade Solicitação formal de antecipação ao MDS Análise e aprovação pelo ministério

Caso seja necessário prorrogar a medida, a prefeitura deve:

Avaliar se a situação de emergência ainda persiste

Apresentar uma nova justificativa para a renovação da antecipação

Encaminhar o pedido antes do fim do período inicial

Aguardar nova análise e resposta do MDS

A decisão de incluir um município na antecipação leva em conta:

Reconhecimento oficial da situação de calamidade

Impacto dos eventos climáticos nas famílias beneficiárias

Capacidade do município de atender a população afetada

Necessidade de suporte do Governo Federal

Objetivo da medida

A antecipação dos pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás permite que as famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso imediato aos recursos. Com esse suporte, os beneficiários podem utilizar o dinheiro para:

Comprar alimentos e itens básicos

Adquirir materiais para reparos nas residências

Acessar medicamentos e serviços de saúde

Organizar a vida após eventos climáticos extremos

Se você mora em uma das cidades contempladas, fique atento às datas de pagamento e utilize esse auxílio para reestruturar sua rotina.

Caso conheça alguém que também possa se beneficiar, compartilhe essa informação para garantir que mais pessoas tenham acesso a esse suporte.